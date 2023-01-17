https://ria.ru/20230117/arestovich-1845404160.html

Арестович написал заявление об отставке

Арестович написал заявление об отставке - РИА Новости, 17.01.2023

Арестович написал заявление об отставке

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович написал заявление об отставке после скандала из-за его слов о вине Киева во взрыве в... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:06

2023-01-17T12:06

2023-01-17T13:23

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровск

алексей арестович

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович написал заявление об отставке после скандала из-за его слов о вине Киева во взрыве в Днепропетровске.Позже Арестович под собственным постом напомнил, что это не первый раз, когда он подает в отставку. Год назад он ушел с должности представителя украинский делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, а также написал заявление об уходе с должности советника главы офиса Зеленского. Арестович добавил, что спустя полтора месяца после его прошлого увольнения началась российская спецоперация.В минувшую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске разрушился подъезд жилого дома. Как заявил Арестович в эфире одного из YouTube-каналов, на здание упала и взорвалась ракета, которую сбили средства ПВО страны.Из-за своих слов глава офиса Зеленского столкнулся с волной критики. В частности, украинские депутаты объявили сбор подписей за отставку Арестовича, а мэр Днепропетровска Борис Филатов оскорбил политика и призвал СБУ и контрразведку страны проверить его. В результате советник главы офиса Зеленского отказался от своих слов и выступил с извинениями.В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя попытки Киева переложить ответственность за разрушение дома на Россию, обратил внимание на слова представителей Украины, что причиной инцидента стала украинская противоракета. Он также подчеркнул, что Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20230116/tushenka-1845304596.html

https://ria.ru/20221014/arestovich-1824155338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, днепропетровск, алексей арестович , украина, ситуация в днр и лнр