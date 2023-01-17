11:05 17.01.2023 (обновлено: 11:24 17.01.2023)
Арестович после критики извинился за слова о взрыве дома в Днепропетровске
Арестович извинился за слова об ответственности ПВО за взрыв дома в Днепропетровске
© Фото : alexey.arestovichАлексей Арестович
© Фото : alexey.arestovich
Алексей Арестович. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович извинился в своем Telegram-канале за слова, что причиной подрыва жилого дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО.
"Я допустил серьезную ошибку в прямом эфире. Неважно, по какой причине ее услышали зрители, но впредь буду строже относиться к информации, которую озвучиваю. Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара", — написал он.
При этом Арестович добавил, что "уровень хейта" в его адрес несопоставим с последствиями его высказываний в эфире. По его мнению, таким образом украинская оппозиция "атакует власть" и зарабатывает политические баллы во время боевых действий, думая о будущих выборах.
Новое заявление советник главы офиса Зеленского сделал после обрушившейся волны критики. В частности, украинские депутаты объявили сбор подписей за отставку Арестовича, а мэр Днепропетровска Борис Филатов оскорбил политика и призвал СБУ и контрразведку страны проверить его.
В минувшую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске разрушился подъезд жилого дома. Как заявил Арестович в эфире одного из YouTube-каналов, на здание упала и взорвалась ракета, которую сбили средства ПВО страны.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя попытки Киева переложить ответственность за разрушение дома на Россию, подчеркнул, что Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.