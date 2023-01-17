https://ria.ru/20230117/arestovich-1845385327.html

Арестович после критики извинился за слова о взрыве дома в Днепропетровске

Арестович после критики извинился за слова о взрыве дома в Днепропетровске - РИА Новости, 17.01.2023

Арестович после критики извинился за слова о взрыве дома в Днепропетровске

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович извинился в своем Telegram-канале за слова, что причиной подрыва жилого дома в... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T11:05

2023-01-17T11:05

2023-01-17T11:24

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович извинился в своем Telegram-канале за слова, что причиной подрыва жилого дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО.При этом Арестович добавил, что "уровень хейта" в его адрес несопоставим с последствиями его высказываний в эфире. По его мнению, таким образом украинская оппозиция "атакует власть" и зарабатывает политические баллы во время боевых действий, думая о будущих выборах.Новое заявление советник главы офиса Зеленского сделал после обрушившейся волны критики. В частности, украинские депутаты объявили сбор подписей за отставку Арестовича, а мэр Днепропетровска Борис Филатов оскорбил политика и призвал СБУ и контрразведку страны проверить его.В минувшую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске разрушился подъезд жилого дома. Как заявил Арестович в эфире одного из YouTube-каналов, на здание упала и взорвалась ракета, которую сбили средства ПВО страны.В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя попытки Киева переложить ответственность за разрушение дома на Россию, подчеркнул, что Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844998534.html

https://ria.ru/20230116/pitanie-1845279430.html

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Ольга Матыс

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Ольга Матыс

в мире, алексей арестович , владимир зеленский, борис филатов, днепропетровск, украина, россия, служба безопасности украины