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Арестович после критики извинился за слова о взрыве дома в Днепропетровске - РИА Новости, 17.01.2023
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Арестович после критики извинился за слова о взрыве дома в Днепропетровске
Арестович после критики извинился за слова о взрыве дома в Днепропетровске - РИА Новости, 17.01.2023
Арестович после критики извинился за слова о взрыве дома в Днепропетровске
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович извинился в своем Telegram-канале за слова, что причиной подрыва жилого дома в... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T11:05
2023-01-17T11:24
в мире
алексей арестович
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович извинился в своем Telegram-канале за слова, что причиной подрыва жилого дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО.При этом Арестович добавил, что "уровень хейта" в его адрес несопоставим с последствиями его высказываний в эфире. По его мнению, таким образом украинская оппозиция "атакует власть" и зарабатывает политические баллы во время боевых действий, думая о будущих выборах.Новое заявление советник главы офиса Зеленского сделал после обрушившейся волны критики. В частности, украинские депутаты объявили сбор подписей за отставку Арестовича, а мэр Днепропетровска Борис Филатов оскорбил политика и призвал СБУ и контрразведку страны проверить его.В минувшую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске разрушился подъезд жилого дома. Как заявил Арестович в эфире одного из YouTube-каналов, на здание упала и взорвалась ракета, которую сбили средства ПВО страны.В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя попытки Киева переложить ответственность за разрушение дома на Россию, подчеркнул, что Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844998534.html
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в мире, алексей арестович , владимир зеленский, борис филатов, днепропетровск, украина, россия, служба безопасности украины
В мире, Алексей Арестович , Владимир Зеленский, Борис Филатов, Днепропетровск, Украина, Россия, Служба безопасности Украины
11:05 17.01.2023 (обновлено: 11:24 17.01.2023)
 
Арестович после критики извинился за слова о взрыве дома в Днепропетровске

Арестович извинился за слова об ответственности ПВО за взрыв дома в Днепропетровске

© Фото : alexey.arestovichАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : alexey.arestovich
Алексей Арестович. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович извинился в своем Telegram-канале за слова, что причиной подрыва жилого дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО.

"Я допустил серьезную ошибку в прямом эфире. Неважно, по какой причине ее услышали зрители, но впредь буду строже относиться к информации, которую озвучиваю. Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара", — написал он.

При этом Арестович добавил, что "уровень хейта" в его адрес несопоставим с последствиями его высказываний в эфире. По его мнению, таким образом украинская оппозиция "атакует власть" и зарабатывает политические баллы во время боевых действий, думая о будущих выборах.
Новое заявление советник главы офиса Зеленского сделал после обрушившейся волны критики. В частности, украинские депутаты объявили сбор подписей за отставку Арестовича, а мэр Днепропетровска Борис Филатов оскорбил политика и призвал СБУ и контрразведку страны проверить его.
Борис Филатов - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
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Мэр Днепропетровска оскорбил Арестовича после его слов о действиях ПВО
В минувшую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске разрушился подъезд жилого дома. Как заявил Арестович в эфире одного из YouTube-каналов, на здание упала и взорвалась ракета, которую сбили средства ПВО страны.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя попытки Киева переложить ответственность за разрушение дома на Россию, подчеркнул, что Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины
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В миреАлексей АрестовичВладимир ЗеленскийБорис ФилатовДнепропетровскУкраинаРоссияСлужба безопасности Украины
 
 
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