https://ria.ru/20230117/archaeology-1845208214.html
В Египте нашли древнюю гробницу, которая может принадлежать жене фараона
В Египте нашли древнюю гробницу, которая может принадлежать жене фараона - РИА Новости, 17.01.2023
В Египте нашли древнюю гробницу, которая может принадлежать жене фараона
В египетском Луксоре на западном берегу Нила нашли 3500-летнюю гробницу, пишет MailOnline. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T10:54
2023-01-17T10:54
2023-01-17T10:54
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В египетском Луксоре на западном берегу Нила нашли 3500-летнюю гробницу, пишет MailOnline. Первые элементы, обнаруженные учеными, указывают на то, что она относится к XVIII династии (1550—1292 годы до нашей эры). По мнению Пирса Литерланда из Кембриджского университета, усыпальница может принадлежать одной из жен фараона или принцессе, говорится в публикации со ссылкой на его интервью The Time. Но исследователь исключил вероятность того, что в ней покоится Нефертити, супруга Эхнатона, мачеха Тутанхамона. Сохранилась гробница плохо — частично разрушена из-за наводнений в древности: погребальные камеры тогда были засыпаны песком и известняковыми отложениями. Найден ли гроб внутри усыпальницы, неизвестно.
https://ria.ru/20221227/ramesses-1841414044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, египет, тутанхамон, луксор, новости - туризм
Культура, Новости культуры, Археология, Египет, Тутанхамон, Луксор, Новости - Туризм
В Египте нашли древнюю гробницу, которая может принадлежать жене фараона
В Египте нашли 3500-летнюю гробницу, которая может принадлежать жене фараона
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
В египетском Луксоре на западном берегу Нила нашли 3500-летнюю гробницу, пишет
MailOnline.
Первые элементы, обнаруженные учеными, указывают на то, что она относится к XVIII династии (1550—1292 годы до нашей эры).
По мнению Пирса Литерланда из Кембриджского университета, усыпальница может принадлежать одной из жен фараона или принцессе, говорится в публикации со ссылкой на его интервью The Time. Но исследователь исключил вероятность того, что в ней покоится Нефертити, супруга Эхнатона, мачеха Тутанхамона.
Сохранилась гробница плохо — частично разрушена из-за наводнений в древности: погребальные камеры тогда были засыпаны песком и известняковыми отложениями.
Найден ли гроб внутри усыпальницы, неизвестно.