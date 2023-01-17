https://ria.ru/20230117/archaeology-1845208214.html

В Египте нашли древнюю гробницу, которая может принадлежать жене фараона

В Египте нашли древнюю гробницу, которая может принадлежать жене фараона - РИА Новости, 17.01.2023

В Египте нашли древнюю гробницу, которая может принадлежать жене фараона

В египетском Луксоре на западном берегу Нила нашли 3500-летнюю гробницу, пишет MailOnline. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T10:54

2023-01-17T10:54

2023-01-17T10:54

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В египетском Луксоре на западном берегу Нила нашли 3500-летнюю гробницу, пишет MailOnline. Первые элементы, обнаруженные учеными, указывают на то, что она относится к XVIII династии (1550—1292 годы до нашей эры). По мнению Пирса Литерланда из Кембриджского университета, усыпальница может принадлежать одной из жен фараона или принцессе, говорится в публикации со ссылкой на его интервью The Time. Но исследователь исключил вероятность того, что в ней покоится Нефертити, супруга Эхнатона, мачеха Тутанхамона. Сохранилась гробница плохо — частично разрушена из-за наводнений в древности: погребальные камеры тогда были засыпаны песком и известняковыми отложениями. Найден ли гроб внутри усыпальницы, неизвестно.

https://ria.ru/20221227/ramesses-1841414044.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, египет, тутанхамон, луксор, новости - туризм