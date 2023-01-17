Рейтинг@Mail.ru
В Египте нашли древнюю гробницу, которая может принадлежать жене фараона - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230117/archaeology-1845208214.html
В Египте нашли древнюю гробницу, которая может принадлежать жене фараона
В Египте нашли древнюю гробницу, которая может принадлежать жене фараона - РИА Новости, 17.01.2023
В Египте нашли древнюю гробницу, которая может принадлежать жене фараона
В египетском Луксоре на западном берегу Нила нашли 3500-летнюю гробницу, пишет MailOnline. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T10:54
2023-01-17T10:54
культура
новости культуры
археология
египет
тутанхамон
луксор
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845209230_0:296:768:728_1920x0_80_0_0_dc29fb2511ec9f4522c34986f063c9fb.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В египетском Луксоре на западном берегу Нила нашли 3500-летнюю гробницу, пишет MailOnline. Первые элементы, обнаруженные учеными, указывают на то, что она относится к XVIII династии (1550—1292 годы до нашей эры). По мнению Пирса Литерланда из Кембриджского университета, усыпальница может принадлежать одной из жен фараона или принцессе, говорится в публикации со ссылкой на его интервью The Time. Но исследователь исключил вероятность того, что в ней покоится Нефертити, супруга Эхнатона, мачеха Тутанхамона. Сохранилась гробница плохо — частично разрушена из-за наводнений в древности: погребальные камеры тогда были засыпаны песком и известняковыми отложениями. Найден ли гроб внутри усыпальницы, неизвестно.
https://ria.ru/20221227/ramesses-1841414044.html
египет
луксор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845209230_0:224:768:800_1920x0_80_0_0_40faaf687220509eeaa7b843dd844cda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, археология, египет, тутанхамон, луксор, новости - туризм
Культура, Новости культуры, Археология, Египет, Тутанхамон, Луксор, Новости - Туризм
10:54 17.01.2023
 
В Египте нашли древнюю гробницу, которая может принадлежать жене фараона

В Египте нашли 3500-летнюю гробницу, которая может принадлежать жене фараона

© Фото : Ministry of Tourism and Antiquities, EgyptНа месте обнаружения гробницы в провинции Луксор, Египет
На месте обнаружения гробницы в провинции Луксор, Египет - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : Ministry of Tourism and Antiquities, Egypt
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В египетском Луксоре на западном берегу Нила нашли 3500-летнюю гробницу, пишет MailOnline.
Первые элементы, обнаруженные учеными, указывают на то, что она относится к XVIII династии (1550—1292 годы до нашей эры).
По мнению Пирса Литерланда из Кембриджского университета, усыпальница может принадлежать одной из жен фараона или принцессе, говорится в публикации со ссылкой на его интервью The Time. Но исследователь исключил вероятность того, что в ней покоится Нефертити, супруга Эхнатона, мачеха Тутанхамона.
Сохранилась гробница плохо — частично разрушена из-за наводнений в древности: погребальные камеры тогда были засыпаны песком и известняковыми отложениями.
Найден ли гроб внутри усыпальницы, неизвестно.
Ученые реконструировали образ Рамсеса II
27 декабря 2022, 04:06Культура
Ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта
 
КультураНовости культурыАрхеологияЕгипетТутанхамонЛуксорНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала