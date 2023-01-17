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Путин призвал обеспечить финансовый результат компаний в сфере АПК - РИА Новости, 17.01.2023
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Путин призвал обеспечить финансовый результат компаний в сфере АПК
Путин призвал обеспечить финансовый результат компаний в сфере АПК - РИА Новости, 17.01.2023
Путин призвал обеспечить финансовый результат компаний в сфере АПК
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить финансовый результат компаний в агропромышленной сфере, подчеркнув, что нельзя всё из АПК... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T17:51
2023-01-17T18:08
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
средняя азия
европа
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить финансовый результат компаний в агропромышленной сфере, подчеркнув, что нельзя всё из АПК вытащить за границу, резервы нужны в России."Надо дать, конечно, этому сектору заработать. Получить прибыль, чтобы они могли средства вложить в результат урожая 2023 года... в переработку, в животноводство", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Он также просил премьер-министра РФ Михаила Мишустина взять этот вопрос на контроль. "Я вот Михаилу Владимировичу уже говорил и еще раз хочу это подчеркнуть, прошу взять председателя правительства это на контроль. При необходимости обеспечить финансовый результат компаний, работающих в сфере агропромышленного комплекса. Нельзя позволить вытащить все за границу. Несмотря на все логистические ограничения и по фрахту там, по страховке, тем не менее, это же влет пойдет, понимаете. И уже идет. Поэтому нам резервы обязательно нужны", - сказал президент РФ.Путин обратил внимание на то, что невозможно с точностью спрогнозировать результат работы сельского хозяйства за 2023 год, и привел в качестве примера теплую погоду в Европе и морозы в старнах Средней Азии. "Что у нас здесь будет происходить, мы тоже не можем наверняка определить. Поэтому нам стабильные резервы обязательно нужны. Обязательно. Надо это сохранить", - добавил глава государства.
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, средняя азия, европа
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Средняя Азия, Европа
17:51 17.01.2023 (обновлено: 18:08 17.01.2023)
 
Путин призвал обеспечить финансовый результат компаний в сфере АПК

Путин заявил, что нельзя все из АПК вытащить за границу, резервы нужны в России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить финансовый результат компаний в агропромышленной сфере, подчеркнув, что нельзя всё из АПК вытащить за границу, резервы нужны в России.
"Надо дать, конечно, этому сектору заработать. Получить прибыль, чтобы они могли средства вложить в результат урожая 2023 года... в переработку, в животноводство", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Он также просил премьер-министра РФ Михаила Мишустина взять этот вопрос на контроль. "Я вот Михаилу Владимировичу уже говорил и еще раз хочу это подчеркнуть, прошу взять председателя правительства это на контроль. При необходимости обеспечить финансовый результат компаний, работающих в сфере агропромышленного комплекса. Нельзя позволить вытащить все за границу. Несмотря на все логистические ограничения и по фрахту там, по страховке, тем не менее, это же влет пойдет, понимаете. И уже идет. Поэтому нам резервы обязательно нужны", - сказал президент РФ.
Путин обратил внимание на то, что невозможно с точностью спрогнозировать результат работы сельского хозяйства за 2023 год, и привел в качестве примера теплую погоду в Европе и морозы в старнах Средней Азии. "Что у нас здесь будет происходить, мы тоже не можем наверняка определить. Поэтому нам стабильные резервы обязательно нужны. Обязательно. Надо это сохранить", - добавил глава государства.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинСредняя АзияЕвропа
 
 
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