https://ria.ru/20230117/2022-1845555671.html
Путин назвал 2022 год для России очень сложным
Путин назвал 2022 год для России очень сложным - РИА Новости, 17.01.2023
Путин назвал 2022 год для России очень сложным
Прошедший 2022 год был очень сложным для России, однако стране удалось пройти через риски, которые возникли неожиданно, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T17:47
2023-01-17T17:47
2023-01-17T21:40
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Прошедший 2022 год был очень сложным для России, однако стране удалось пройти через риски, которые возникли неожиданно, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, отметив, что в 2023 году российские власти лучше понимают, какие риски возможны, поэтому их нужно преодолеть эффективнее."Очень важно объективно оценивать все события. Очень важно ничего не завышать, не занижать, а именно не преувеличивать, но и не преуменьшать. Здесь важно все реально посчитать", - добавил президент.Глава государства добавил, что сейчас российские власти примерно понимают, какие риски будут в 2023 году."В 2022 году мы их не знали и не понимали, и тем не менее мы через них прошли: финансовые, бюджетные, структурные, логистические и так далее. Мы прошли через этот лес, не понимая, что будет, действовали с колес, что называется. А 2023 год мы лучше видим с точки зрения этих рисков. Технологические риски, те же самые инфраструктурные не преодолены. Мы понимаем, что происходит и какие примерно сложности у нас возникнут. Ну и конечно, если мы это понимаем, то мы должны проходить это гораздо более эффективно", - сказал Путин.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин о достижениях 2022 года: "Мы успешно преодолели все риски"
Путин о достижениях 2022 года: "Мы успешно преодолели все риски"
2023-01-17T17:47
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PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
17:47 17.01.2023 (обновлено: 21:40 17.01.2023)
Путин назвал 2022 год для России очень сложным
Владимир Путин: 2022 год был очень сложным, но удалось преодолеть риски в экономике
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Прошедший 2022 год был очень сложным для России, однако стране удалось пройти через риски, которые возникли неожиданно, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, отметив, что в 2023 году российские власти лучше понимают, какие риски возможны, поэтому их нужно преодолеть эффективнее.
"2022 год был для нас очень сложным, и нам удалось пройти через те риски, которые возникли в значительной степени неожиданно", - сказал Путин отметив, что риски были преодолены "достаточно успешно".
"Очень важно объективно оценивать все события. Очень важно ничего не завышать, не занижать, а именно не преувеличивать, но и не преуменьшать. Здесь важно все реально посчитать", - добавил президент.
Глава государства добавил, что сейчас российские власти примерно понимают, какие риски будут в 2023 году.
"В 2022 году мы их не знали и не понимали, и тем не менее мы через них прошли: финансовые, бюджетные, структурные, логистические и так далее. Мы прошли через этот лес, не понимая, что будет, действовали с колес, что называется. А 2023 год мы лучше видим с точки зрения этих рисков. Технологические риски, те же самые инфраструктурные не преодолены. Мы понимаем, что происходит и какие примерно сложности у нас возникнут. Ну и конечно, если мы это понимаем, то мы должны проходить это гораздо более эффективно", - сказал Путин.