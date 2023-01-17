https://ria.ru/20230117/2022-1845555671.html

Путин назвал 2022 год для России очень сложным

Путин назвал 2022 год для России очень сложным - РИА Новости, 17.01.2023

Путин назвал 2022 год для России очень сложным

Прошедший 2022 год был очень сложным для России, однако стране удалось пройти через риски, которые возникли неожиданно, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T17:47

2023-01-17T17:47

2023-01-17T21:40

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Прошедший 2022 год был очень сложным для России, однако стране удалось пройти через риски, которые возникли неожиданно, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, отметив, что в 2023 году российские власти лучше понимают, какие риски возможны, поэтому их нужно преодолеть эффективнее."Очень важно объективно оценивать все события. Очень важно ничего не завышать, не занижать, а именно не преувеличивать, но и не преуменьшать. Здесь важно все реально посчитать", - добавил президент.Глава государства добавил, что сейчас российские власти примерно понимают, какие риски будут в 2023 году."В 2022 году мы их не знали и не понимали, и тем не менее мы через них прошли: финансовые, бюджетные, структурные, логистические и так далее. Мы прошли через этот лес, не понимая, что будет, действовали с колес, что называется. А 2023 год мы лучше видим с точки зрения этих рисков. Технологические риски, те же самые инфраструктурные не преодолены. Мы понимаем, что происходит и какие примерно сложности у нас возникнут. Ну и конечно, если мы это понимаем, то мы должны проходить это гораздо более эффективно", - сказал Путин.

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Путин о достижениях 2022 года: "Мы успешно преодолели все риски" Путин о достижениях 2022 года: "Мы успешно преодолели все риски" 2023-01-17T17:47 true PT0M35S

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Кирилл Волков

россия, экономика, владимир путин