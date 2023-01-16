https://ria.ru/20230116/zimin-1845270191.html

Защита бизнесмена Зимина* обжаловала заочный арест по делу BelkaCar

Защита бизнесмена Зимина* обжаловала заочный арест по делу BelkaCar - РИА Новости, 16.01.2023

Защита бизнесмена Зимина* обжаловала заочный арест по делу BelkaCar

Защита сына основателя "Вымпелкома" Бориса Зимина* обжаловала его заочный арест по делу о махинациях с акциями каршеринговой компании BelkaCar, рассказал РИА... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T17:49

2023-01-16T17:49

2023-01-16T17:49

происшествия

россия

москва

борис зимин

александр антипов

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Защита сына основателя "Вымпелкома" Бориса Зимина* обжаловала его заочный арест по делу о махинациях с акциями каршеринговой компании BelkaCar, рассказал РИА Новости его адвокат Александр Антипов. "Решение обжаловано в апелляционном порядке, оно вынесено без уведомления обвиняемого при том, что в материалах дела имеется мой ордер, мое представительство Зимина* известно следователю уже как минимум полгода, он знает, в какой стране проживает Зимин*, но его не уведомляли о рассмотрении ходатайства", - сказал собеседник агентства. По его слова, он узнал о рассмотрении ходатайства "совершенно случайно через сайт Тверского районного суда". Он предположил, что следующим шагом следствия будет запрос Интерпола на предмет помощи в поиске обвиняемого. "Если Интерпол увидит, что его (Зимина*) преследование проходит в нарушение законодательства, он не будет содействовать России",- пояснил Антипов процедуру. Тверской суд Москвы в минувшую среду заочно арестовал Зимина*. Как следует из материалов дела, Зимин* "в составе организованной группы с установленными участниками путем обмана Бенедикта Соботки, выраженном в умолчании фактов и преступном умысле по отчуждению простых акций кипрской компании BelkaCar совершил мошенничество с 52% акций каршеринговой фирмы на сумму более миллиона рублей". При этом адвокат другого фигуранта Ральфа Новака Константин Третьяков ранее заявил РИА Новости, что по результатам повторной экспертизы стоимость акций BelkaCar на 1 февраля 2017 года составила 567 миллионов рублей. По версии следствия, соучастниками Зимина* были Ральф Новак и Ильнур Азмуханов – оба находятся под стражей. Уголовное дело о махинациях с акциями BelkaCar, которое сейчас объединено с делом Зимина*, было возбуждено ещё в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин ФРГ счел, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене, и обратился в МВД РФ. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно. Кроме того, в материалах дела имеется иск о возмещении ущерба Соботки к фигурантам дела на сумму более 4 млрд рублей. Азмуханов - сотрудник российской компании "Брайнстон", созданной для ведения дел BRAG в РФ и также ставшей предметом разбирательств между бывшими партнерами; Кройхер в августе 2022 года был объявлен в международный розыск и заочно арестован Тверским судом Москвы. Борис Зимин* - сын основателя "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрия Зимина, скончавшегося в декабре 2021 года, объявлен в международный розыск. Последние годы проживает в Израиле.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20221031/belkacar-1828209706.html

https://ria.ru/20230109/verzilov-1843672161.html

https://ria.ru/20230113/belotserkovskaya-1844589968.html

https://ria.ru/20221228/nevzorov-1841952675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, москва, борис зимин, александр антипов