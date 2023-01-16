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Защита бизнесмена Зимина* обжаловала заочный арест по делу BelkaCar - РИА Новости, 16.01.2023
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Защита бизнесмена Зимина* обжаловала заочный арест по делу BelkaCar
Защита бизнесмена Зимина* обжаловала заочный арест по делу BelkaCar - РИА Новости, 16.01.2023
Защита бизнесмена Зимина* обжаловала заочный арест по делу BelkaCar
Защита сына основателя "Вымпелкома" Бориса Зимина* обжаловала его заочный арест по делу о махинациях с акциями каршеринговой компании BelkaCar, рассказал РИА... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:49
2023-01-16T17:49
происшествия
россия
москва
борис зимин
александр антипов
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Защита сына основателя "Вымпелкома" Бориса Зимина* обжаловала его заочный арест по делу о махинациях с акциями каршеринговой компании BelkaCar, рассказал РИА Новости его адвокат Александр Антипов. "Решение обжаловано в апелляционном порядке, оно вынесено без уведомления обвиняемого при том, что в материалах дела имеется мой ордер, мое представительство Зимина* известно следователю уже как минимум полгода, он знает, в какой стране проживает Зимин*, но его не уведомляли о рассмотрении ходатайства", - сказал собеседник агентства. По его слова, он узнал о рассмотрении ходатайства "совершенно случайно через сайт Тверского районного суда". Он предположил, что следующим шагом следствия будет запрос Интерпола на предмет помощи в поиске обвиняемого. "Если Интерпол увидит, что его (Зимина*) преследование проходит в нарушение законодательства, он не будет содействовать России",- пояснил Антипов процедуру. Тверской суд Москвы в минувшую среду заочно арестовал Зимина*. Как следует из материалов дела, Зимин* "в составе организованной группы с установленными участниками путем обмана Бенедикта Соботки, выраженном в умолчании фактов и преступном умысле по отчуждению простых акций кипрской компании BelkaCar совершил мошенничество с 52% акций каршеринговой фирмы на сумму более миллиона рублей". При этом адвокат другого фигуранта Ральфа Новака Константин Третьяков ранее заявил РИА Новости, что по результатам повторной экспертизы стоимость акций BelkaCar на 1 февраля 2017 года составила 567 миллионов рублей. По версии следствия, соучастниками Зимина* были Ральф Новак и Ильнур Азмуханов – оба находятся под стражей. Уголовное дело о махинациях с акциями BelkaCar, которое сейчас объединено с делом Зимина*, было возбуждено ещё в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин ФРГ счел, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене, и обратился в МВД РФ. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно. Кроме того, в материалах дела имеется иск о возмещении ущерба Соботки к фигурантам дела на сумму более 4 млрд рублей. Азмуханов - сотрудник российской компании "Брайнстон", созданной для ведения дел BRAG в РФ и также ставшей предметом разбирательств между бывшими партнерами; Кройхер в августе 2022 года был объявлен в международный розыск и заочно арестован Тверским судом Москвы. Борис Зимин* - сын основателя "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрия Зимина, скончавшегося в декабре 2021 года, объявлен в международный розыск. Последние годы проживает в Израиле.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20221031/belkacar-1828209706.html
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происшествия, россия, москва, борис зимин, александр антипов
Происшествия, Россия, Москва, Борис Зимин, Александр Антипов
17:49 16.01.2023
 
Защита бизнесмена Зимина* обжаловала заочный арест по делу BelkaCar

Защита бизнесмена Зимина обжаловала заочный арест по делу о махинациях с акциями BelkaCar

© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в медиабанкБорис Зимин*
Борис Зимин* - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Борис Зимин*. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Защита сына основателя "Вымпелкома" Бориса Зимина* обжаловала его заочный арест по делу о махинациях с акциями каршеринговой компании BelkaCar, рассказал РИА Новости его адвокат Александр Антипов.
"Решение обжаловано в апелляционном порядке, оно вынесено без уведомления обвиняемого при том, что в материалах дела имеется мой ордер, мое представительство Зимина* известно следователю уже как минимум полгода, он знает, в какой стране проживает Зимин*, но его не уведомляли о рассмотрении ходатайства", - сказал собеседник агентства.
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По его слова, он узнал о рассмотрении ходатайства "совершенно случайно через сайт Тверского районного суда". Он предположил, что следующим шагом следствия будет запрос Интерпола на предмет помощи в поиске обвиняемого.
"Если Интерпол увидит, что его (Зимина*) преследование проходит в нарушение законодательства, он не будет содействовать России",- пояснил Антипов процедуру.
Тверской суд Москвы в минувшую среду заочно арестовал Зимина*. Как следует из материалов дела, Зимин* "в составе организованной группы с установленными участниками путем обмана Бенедикта Соботки, выраженном в умолчании фактов и преступном умысле по отчуждению простых акций кипрской компании BelkaCar совершил мошенничество с 52% акций каршеринговой фирмы на сумму более миллиона рублей".
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При этом адвокат другого фигуранта Ральфа Новака Константин Третьяков ранее заявил РИА Новости, что по результатам повторной экспертизы стоимость акций BelkaCar на 1 февраля 2017 года составила 567 миллионов рублей.
По версии следствия, соучастниками Зимина* были Ральф Новак и Ильнур Азмуханов – оба находятся под стражей.
Уголовное дело о махинациях с акциями BelkaCar, которое сейчас объединено с делом Зимина*, было возбуждено ещё в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки.
Гражданин ФРГ счел, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене, и обратился в МВД РФ. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно.
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Кроме того, в материалах дела имеется иск о возмещении ущерба Соботки к фигурантам дела на сумму более 4 млрд рублей.
Азмуханов - сотрудник российской компании "Брайнстон", созданной для ведения дел BRAG в РФ и также ставшей предметом разбирательств между бывшими партнерами; Кройхер в августе 2022 года был объявлен в международный розыск и заочно арестован Тверским судом Москвы.
Борис Зимин* - сын основателя "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрия Зимина, скончавшегося в декабре 2021 года, объявлен в международный розыск. Последние годы проживает в Израиле.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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