https://ria.ru/20230116/zhkkh-1845070716.html
В России обсуждают внедрение единой платежки за ЖКУ, пишут СМИ
В России обсуждают внедрение единой платежки за ЖКУ, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2023
В России обсуждают внедрение единой платежки за ЖКУ, пишут СМИ
Минстрой РФ обсуждает с Минцифры и другими ведомствами возможность внедрения в стране единых платежных документов с использованием как квартирных, так и... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T04:12
2023-01-16T04:12
2023-01-16T04:17
жкх
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Минстрой РФ обсуждает с Минцифры и другими ведомствами возможность внедрения в стране единых платежных документов с использованием как квартирных, так и общедомовых счетчиков, пишет газета "Известия" со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении письмо Минстроя по итогам совещания в декабре. В пресс-службе министерства, как указывает газета, сообщили, что "реализация меры предполагает переход к электронным платежным документам на оплату ЖКУ", которые будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). ГИС ЖКХ была запущена в 2016 году и сейчас находится в ведении Минстроя России. Система должна содержать информацию обо всех объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории России, об их состоянии, основных характеристиках, способах управления ими, а также актуальную информацию о видах и стоимости коммунальных услуг, наличии и размере задолженности.
https://ria.ru/20230116/matkapital-1845068397.html
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жкх, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество
ЖКХ, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Общество
04:12 16.01.2023 (обновлено: 04:17 16.01.2023)
В России обсуждают внедрение единой платежки за ЖКУ, пишут СМИ
"Известия": Минстрой России обсуждает с Минцифры внедрение единой платежки за ЖКУ