https://ria.ru/20230116/zhkkh-1845070716.html

В России обсуждают внедрение единой платежки за ЖКУ, пишут СМИ

В России обсуждают внедрение единой платежки за ЖКУ, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2023

В России обсуждают внедрение единой платежки за ЖКУ, пишут СМИ

Минстрой РФ обсуждает с Минцифры и другими ведомствами возможность внедрения в стране единых платежных документов с использованием как квартирных, так и... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T04:12

2023-01-16T04:12

2023-01-16T04:17

жкх

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

общество

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Минстрой РФ обсуждает с Минцифры и другими ведомствами возможность внедрения в стране единых платежных документов с использованием как квартирных, так и общедомовых счетчиков, пишет газета "Известия" со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении письмо Минстроя по итогам совещания в декабре. В пресс-службе министерства, как указывает газета, сообщили, что "реализация меры предполагает переход к электронным платежным документам на оплату ЖКУ", которые будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). ГИС ЖКХ была запущена в 2016 году и сейчас находится в ведении Минстроя России. Система должна содержать информацию обо всех объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории России, об их состоянии, основных характеристиках, способах управления ими, а также актуальную информацию о видах и стоимости коммунальных услуг, наличии и размере задолженности.

https://ria.ru/20230116/matkapital-1845068397.html

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жкх, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество