Рейтинг@Mail.ru
Глава Югры дала оценку реализации жилищных программ в Сургутском районе - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230116/zhilprogrammy-1845268779.html
Глава Югры дала оценку реализации жилищных программ в Сургутском районе
Глава Югры дала оценку реализации жилищных программ в Сургутском районе - РИА Новости, 16.01.2023
Глава Югры дала оценку реализации жилищных программ в Сургутском районе
Губернатор Югры Наталья Комарова положительно оценила реализацию жилищных программ в Сургутском районе, сообщает пресс-служба администрации района по итогам... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:45
2023-01-16T17:45
сургутский район
наталья комарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735228454_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_4a58019ba81df8c368068d12177a3159.jpg
СУРГУТ, 16 янв – РИА Новости. Губернатор Югры Наталья Комарова положительно оценила реализацию жилищных программ в Сургутском районе, сообщает пресс-служба администрации района по итогам встречи губернатора с главой Сургутского района Андреем Трубецким.По данным пресс-службы, Сургутский район остается в лидерах Югры по переселению граждан из аварийного жилья. Благодаря финансовой поддержке округа и финансированию из местного бюджета только за прошлый год на улучшение жилищных условий населения в Сургутском районе было направлено 1,9 миллиарда рублей. Это почти в два раза больше показателя прошлого года. На эти деньги приобретено 564 квартиры."Кроме того, Сургутский район стал единственным муниципалитетом Югры, который принял участие в реализации федеральной программы по переселению из фенольного жилья", - приводит пресс-служба слова Трубецкого.Комарова, в свою очередь, поблагодарила коллегу за успехи в решении жилищных вопросов населения.Отдельно она поблагодарила руководство Сургутского района за участие в пилотном проекте федерального значения по обеспечению жильем граждан, проживающих, в так называемых, фенольных домах."Вы справились с этим проектом, реализовав его в сжатые сроки, в соответствии с новыми требованиями и условиями", - подчеркнула Комарова.Сургутский район стал единственным муниципалитетом Югры, который принял участие в федеральной программе по переселению из фенольного жилья. В декабре 2022 года на эти цели приобрели 50 квартир. Первые несколько семей уже перед Новым годом отметили новоселье. Рекордным прошлый год стал для муниципалитета и по объемам введенного в эксплуатацию жилья, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221222/trubetskoy-1840636751.html
https://ria.ru/20221209/dokhody-1837372731.html
сургутский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735228454_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_d3e3fe68f82be7dd880da60a25b4e331.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сургутский район, наталья комарова
Сургутский район, Наталья Комарова
17:45 16.01.2023
 

Глава Югры дала оценку реализации жилищных программ в Сургутском районе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
СУРГУТ, 16 янв – РИА Новости. Губернатор Югры Наталья Комарова положительно оценила реализацию жилищных программ в Сургутском районе, сообщает пресс-служба администрации района по итогам встречи губернатора с главой Сургутского района Андреем Трубецким.
По данным пресс-службы, Сургутский район остается в лидерах Югры по переселению граждан из аварийного жилья. Благодаря финансовой поддержке округа и финансированию из местного бюджета только за прошлый год на улучшение жилищных условий населения в Сургутском районе было направлено 1,9 миллиарда рублей. Это почти в два раза больше показателя прошлого года. На эти деньги приобретено 564 квартиры.
"Кроме того, Сургутский район стал единственным муниципалитетом Югры, который принял участие в реализации федеральной программы по переселению из фенольного жилья", - приводит пресс-служба слова Трубецкого.
Глава Сургутского района ХМАО-Югры Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря 2022, 18:14Ханты-Мансийский Автономный Округ
Трубецкой: в Сургутском районе планируем не "прожекты", а реальные дела
Комарова, в свою очередь, поблагодарила коллегу за успехи в решении жилищных вопросов населения.
"Сургутский район является одним из лидеров среди муниципалитетов региона, последовательно и результативно занимающихся этими вопросами. Спасибо вам за это. Вместе с тем обеспечение граждан Сургутского района жильем остается актуальным, в том числе тех, кто имеет право на внеочередное получение жилья, - это дети-сироты и граждане, проживающие в аварийном жилом фонде", - отметила она.
Отдельно она поблагодарила руководство Сургутского района за участие в пилотном проекте федерального значения по обеспечению жильем граждан, проживающих, в так называемых, фенольных домах.
"Вы справились с этим проектом, реализовав его в сжатые сроки, в соответствии с новыми требованиями и условиями", - подчеркнула Комарова.
Сургутский район стал единственным муниципалитетом Югры, который принял участие в федеральной программе по переселению из фенольного жилья. В декабре 2022 года на эти цели приобрели 50 квартир. Первые несколько семей уже перед Новым годом отметили новоселье. Рекордным прошлый год стал для муниципалитета и по объемам введенного в эксплуатацию жилья, добавили в пресс-службе.
"На сегодняшний день площадь введенного и готового к немедленному выкупу жилья составляет 15 тысяч квадратных метров, в связи с чем Сургутский район ходатайствует об увеличении объема средств на выкуп жилья в первом полугодии текущего года на 1,3 миллиарда рублей при наличии такой возможности", - обратился к губернатору глава Сургутского района.
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря 2022, 07:54Ханты-Мансийский Автономный Округ
Глава Сургутского района ХМАО рассказал о росте доходов в новом году
 
Сургутский районНаталья Комарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала