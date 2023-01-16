https://ria.ru/20230116/zhilprogrammy-1845268779.html
Глава Югры дала оценку реализации жилищных программ в Сургутском районе
Глава Югры дала оценку реализации жилищных программ в Сургутском районе - РИА Новости, 16.01.2023
Глава Югры дала оценку реализации жилищных программ в Сургутском районе
Губернатор Югры Наталья Комарова положительно оценила реализацию жилищных программ в Сургутском районе, сообщает пресс-служба администрации района по итогам... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:45
2023-01-16T17:45
2023-01-16T17:45
сургутский район
наталья комарова
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СУРГУТ, 16 янв – РИА Новости. Губернатор Югры Наталья Комарова положительно оценила реализацию жилищных программ в Сургутском районе, сообщает пресс-служба администрации района по итогам встречи губернатора с главой Сургутского района Андреем Трубецким.По данным пресс-службы, Сургутский район остается в лидерах Югры по переселению граждан из аварийного жилья. Благодаря финансовой поддержке округа и финансированию из местного бюджета только за прошлый год на улучшение жилищных условий населения в Сургутском районе было направлено 1,9 миллиарда рублей. Это почти в два раза больше показателя прошлого года. На эти деньги приобретено 564 квартиры."Кроме того, Сургутский район стал единственным муниципалитетом Югры, который принял участие в реализации федеральной программы по переселению из фенольного жилья", - приводит пресс-служба слова Трубецкого.Комарова, в свою очередь, поблагодарила коллегу за успехи в решении жилищных вопросов населения.Отдельно она поблагодарила руководство Сургутского района за участие в пилотном проекте федерального значения по обеспечению жильем граждан, проживающих, в так называемых, фенольных домах."Вы справились с этим проектом, реализовав его в сжатые сроки, в соответствии с новыми требованиями и условиями", - подчеркнула Комарова.Сургутский район стал единственным муниципалитетом Югры, который принял участие в федеральной программе по переселению из фенольного жилья. В декабре 2022 года на эти цели приобрели 50 квартир. Первые несколько семей уже перед Новым годом отметили новоселье. Рекордным прошлый год стал для муниципалитета и по объемам введенного в эксплуатацию жилья, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221222/trubetskoy-1840636751.html
https://ria.ru/20221209/dokhody-1837372731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сургутский район, наталья комарова
Сургутский район, Наталья Комарова
СУРГУТ, 16 янв – РИА Новости. Губернатор Югры Наталья Комарова положительно оценила реализацию жилищных программ в Сургутском районе, сообщает пресс-служба администрации района по итогам встречи губернатора с главой Сургутского района Андреем Трубецким.
По данным пресс-службы, Сургутский район остается в лидерах Югры по переселению граждан из аварийного жилья. Благодаря финансовой поддержке округа и финансированию из местного бюджета только за прошлый год на улучшение жилищных условий населения в Сургутском районе было направлено 1,9 миллиарда рублей. Это почти в два раза больше показателя прошлого года. На эти деньги приобретено 564 квартиры.
"Кроме того, Сургутский район
стал единственным муниципалитетом Югры, который принял участие в реализации федеральной программы по переселению из фенольного жилья", - приводит пресс-служба слова Трубецкого.
Комарова, в свою очередь, поблагодарила коллегу за успехи в решении жилищных вопросов населения.
"Сургутский район является одним из лидеров среди муниципалитетов региона, последовательно и результативно занимающихся этими вопросами. Спасибо вам за это. Вместе с тем обеспечение граждан Сургутского района жильем остается актуальным, в том числе тех, кто имеет право на внеочередное получение жилья, - это дети-сироты и граждане, проживающие в аварийном жилом фонде", - отметила она.
Отдельно она поблагодарила руководство Сургутского района за участие в пилотном проекте федерального значения по обеспечению жильем граждан, проживающих, в так называемых, фенольных домах.
"Вы справились с этим проектом, реализовав его в сжатые сроки, в соответствии с новыми требованиями и условиями", - подчеркнула Комарова.
Сургутский район стал единственным муниципалитетом Югры, который принял участие в федеральной программе по переселению из фенольного жилья. В декабре 2022 года на эти цели приобрели 50 квартир. Первые несколько семей уже перед Новым годом отметили новоселье. Рекордным прошлый год стал для муниципалитета и по объемам введенного в эксплуатацию жилья, добавили в пресс-службе.
"На сегодняшний день площадь введенного и готового к немедленному выкупу жилья составляет 15 тысяч квадратных метров, в связи с чем Сургутский район ходатайствует об увеличении объема средств на выкуп жилья в первом полугодии текущего года на 1,3 миллиарда рублей при наличии такой возможности", - обратился к губернатору глава Сургутского района.