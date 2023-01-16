https://ria.ru/20230116/zhilprogrammy-1845268779.html

Глава Югры дала оценку реализации жилищных программ в Сургутском районе

Глава Югры дала оценку реализации жилищных программ в Сургутском районе - РИА Новости, 16.01.2023

Глава Югры дала оценку реализации жилищных программ в Сургутском районе

Губернатор Югры Наталья Комарова положительно оценила реализацию жилищных программ в Сургутском районе, сообщает пресс-служба администрации района по итогам... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T17:45

2023-01-16T17:45

2023-01-16T17:45

сургутский район

наталья комарова

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СУРГУТ, 16 янв – РИА Новости. Губернатор Югры Наталья Комарова положительно оценила реализацию жилищных программ в Сургутском районе, сообщает пресс-служба администрации района по итогам встречи губернатора с главой Сургутского района Андреем Трубецким.По данным пресс-службы, Сургутский район остается в лидерах Югры по переселению граждан из аварийного жилья. Благодаря финансовой поддержке округа и финансированию из местного бюджета только за прошлый год на улучшение жилищных условий населения в Сургутском районе было направлено 1,9 миллиарда рублей. Это почти в два раза больше показателя прошлого года. На эти деньги приобретено 564 квартиры."Кроме того, Сургутский район стал единственным муниципалитетом Югры, который принял участие в реализации федеральной программы по переселению из фенольного жилья", - приводит пресс-служба слова Трубецкого.Комарова, в свою очередь, поблагодарила коллегу за успехи в решении жилищных вопросов населения.Отдельно она поблагодарила руководство Сургутского района за участие в пилотном проекте федерального значения по обеспечению жильем граждан, проживающих, в так называемых, фенольных домах."Вы справились с этим проектом, реализовав его в сжатые сроки, в соответствии с новыми требованиями и условиями", - подчеркнула Комарова.Сургутский район стал единственным муниципалитетом Югры, который принял участие в федеральной программе по переселению из фенольного жилья. В декабре 2022 года на эти цели приобрели 50 квартир. Первые несколько семей уже перед Новым годом отметили новоселье. Рекордным прошлый год стал для муниципалитета и по объемам введенного в эксплуатацию жилья, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221222/trubetskoy-1840636751.html

https://ria.ru/20221209/dokhody-1837372731.html

сургутский район

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сургутский район, наталья комарова