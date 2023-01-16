https://ria.ru/20230116/zelenskiy-1845328066.html

Папа римский считает, что Зеленский должен сесть за стол переговоров

Папа римский считает, что Зеленский должен сесть за стол переговоров - РИА Новости, 16.01.2023

Папа римский считает, что Зеленский должен сесть за стол переговоров

Папа Римский Франциск считает, что Владимир Зеленский должен прислушаться к голосу прагматизма и рациональности и сесть за стол переговоров, конструктивные... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T22:47

2023-01-16T22:47

2023-01-16T22:47

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Папа Римский Франциск считает, что Владимир Зеленский должен прислушаться к голосу прагматизма и рациональности и сесть за стол переговоров, конструктивные решения украинского конфликта могут быть найдены только в переговорном процессе, а не на поле битвы, рассказал РИА Новости хорошо знакомый с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов. "Только что пообщался с папой о поставках вооружений, в том числе, немецких танков. Он ответил, что его мнение не меняется. Все противоречия и разногласия должны быть решены за столом переговоров, а не на поле битвы. Папа считает, что на поле битвы все разговоры ведут в тупик, а не к конструктиву, который может решить проблемы на многие десятилетия… Папа отметил, что и Зеленский должен прислушиваться к голосу прагматизма и рациональности. Свои требования должен пытаться отстаивать за столом переговоров", – сказал он РИА Новости, добавив, что папа таким образом выразил свое мнение о поставках танков на Украину. Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес призвал правительство Германии разрешить поставку Украине танков Leopard. В понедельник министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подала прошение на имя канцлера Олафа Шольца о снятии с должности, свое решение она объяснила вниманием немецких СМИ к собственной персоне. Уход министра с поста происходит на фоне подготовки к встрече стран НАТО на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, которая запланирована на 20 января, и на фоне активных дискуссий вокруг возможных поставок Украине немецких танков Leopard 2, от которых германская сторона до сих пор воздерживалась. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230116/ssha-1845271315.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, владимир зеленский, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), украина, россия, германия, нато