Рейтинг@Mail.ru
Папа римский считает, что Зеленский должен сесть за стол переговоров - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20230116/zelenskiy-1845328066.html
Папа римский считает, что Зеленский должен сесть за стол переговоров
Папа римский считает, что Зеленский должен сесть за стол переговоров - РИА Новости, 16.01.2023
Папа римский считает, что Зеленский должен сесть за стол переговоров
Папа Римский Франциск считает, что Владимир Зеленский должен прислушаться к голосу прагматизма и рациональности и сесть за стол переговоров, конструктивные... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T22:47
2023-01-16T22:47
религия
в мире
цены на нефть
владимир зеленский
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844054474_0:157:2048:1309_1920x0_80_0_0_38819651168cd130294c6c88ac52dbf2.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Папа Римский Франциск считает, что Владимир Зеленский должен прислушаться к голосу прагматизма и рациональности и сесть за стол переговоров, конструктивные решения украинского конфликта могут быть найдены только в переговорном процессе, а не на поле битвы, рассказал РИА Новости хорошо знакомый с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов. "Только что пообщался с папой о поставках вооружений, в том числе, немецких танков. Он ответил, что его мнение не меняется. Все противоречия и разногласия должны быть решены за столом переговоров, а не на поле битвы. Папа считает, что на поле битвы все разговоры ведут в тупик, а не к конструктиву, который может решить проблемы на многие десятилетия… Папа отметил, что и Зеленский должен прислушиваться к голосу прагматизма и рациональности. Свои требования должен пытаться отстаивать за столом переговоров", – сказал он РИА Новости, добавив, что папа таким образом выразил свое мнение о поставках танков на Украину. Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес призвал правительство Германии разрешить поставку Украине танков Leopard. В понедельник министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подала прошение на имя канцлера Олафа Шольца о снятии с должности, свое решение она объяснила вниманием немецких СМИ к собственной персоне. Уход министра с поста происходит на фоне подготовки к встрече стран НАТО на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, которая запланирована на 20 января, и на фоне активных дискуссий вокруг возможных поставок Украине немецких танков Leopard 2, от которых германская сторона до сих пор воздерживалась. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230116/ssha-1845271315.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844054474_193:0:2014:1366_1920x0_80_0_0_a933fedef19874d84f5897e437190994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, владимир зеленский, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), украина, россия, германия, нато
Религия, В мире, Цены на нефть, Владимир Зеленский, Папа Римский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украина, Россия, Германия, НАТО
22:47 16.01.2023
 
Папа римский считает, что Зеленский должен сесть за стол переговоров

Папа римский Франциск считает, что Зеленский должен вернуться за стол переговоров

© Фото пресс-службы президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Фото пресс-службы президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Папа Римский Франциск считает, что Владимир Зеленский должен прислушаться к голосу прагматизма и рациональности и сесть за стол переговоров, конструктивные решения украинского конфликта могут быть найдены только в переговорном процессе, а не на поле битвы, рассказал РИА Новости хорошо знакомый с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
"Только что пообщался с папой о поставках вооружений, в том числе, немецких танков. Он ответил, что его мнение не меняется. Все противоречия и разногласия должны быть решены за столом переговоров, а не на поле битвы. Папа считает, что на поле битвы все разговоры ведут в тупик, а не к конструктиву, который может решить проблемы на многие десятилетия… Папа отметил, что и Зеленский должен прислушиваться к голосу прагматизма и рациональности. Свои требования должен пытаться отстаивать за столом переговоров", – сказал он РИА Новости, добавив, что папа таким образом выразил свое мнение о поставках танков на Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 17:52
В США заявили, что уже не могут закрывать глаза на фашизм Зеленского
Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес призвал правительство Германии разрешить поставку Украине танков Leopard.
В понедельник министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подала прошение на имя канцлера Олафа Шольца о снятии с должности, свое решение она объяснила вниманием немецких СМИ к собственной персоне. Уход министра с поста происходит на фоне подготовки к встрече стран НАТО на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, которая запланирована на 20 января, и на фоне активных дискуссий вокруг возможных поставок Украине немецких танков Leopard 2, от которых германская сторона до сих пор воздерживалась.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
РелигияВ миреЦены на нефтьВладимир ЗеленскийПапа РимскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)УкраинаРоссияГерманияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала