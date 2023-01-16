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Зеленский провел еще одно совещание по ситуации в Донбассе - РИА Новости, 16.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/zelenskiy-1845239722.html
Зеленский провел еще одно совещание по ситуации в Донбассе
Зеленский провел еще одно совещание по ситуации в Донбассе - РИА Новости, 16.01.2023
Зеленский провел еще одно совещание по ситуации в Донбассе
Владимир Зеленский провел в понедельник второе за последние пять дней заседание ставки верховного главнокомандующего по ситуации в Донбассе и на юге Украины,... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:31
2023-01-16T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
владимир зеленский
донбасс
украина
артемовск
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский провел в понедельник второе за последние пять дней заседание ставки верховного главнокомандующего по ситуации в Донбассе и на юге Украины, говорится в сообщении его офиса. Предыдущее заседание ставки, на котором Зеленский обсуждал ситуацию в Артемовске и Соледаре, состоялось 12 января. Минобороны РФ на минувшей неделе сообщало, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января и важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел". "Члены ставки заслушали доклады командующих войск оперативных направлений по текущей ситуации на передовой, отдельно остановились на донецком и южном направлениях фронта", - говорится в сообщении на сайте Зеленского. Кроме того, участники заседания рассмотрели меры противодействия в случае ударов по территории Украины, а также вопросы совершенствования системы подготовки командиров тактического звена. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Приблизительно в 10 километрах от Артемовска находится Соледар.
https://ria.ru/20230115/pozor-1844924002.html
https://ria.ru/20230116/ukraina-1845204032.html
донбасс
украина
артемовск
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в мире, здоровье - общество, владимир зеленский, донбасс, украина, артемовск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Владимир Зеленский, Донбасс, Украина, Артемовск
16:31 16.01.2023
 
Зеленский провел еще одно совещание по ситуации в Донбассе

Зеленский провел второе совещание по ситуации в Донбассе за последние пять дней

© Фото пресс-службы президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Фото пресс-службы президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский провел в понедельник второе за последние пять дней заседание ставки верховного главнокомандующего по ситуации в Донбассе и на юге Украины, говорится в сообщении его офиса.
Предыдущее заседание ставки, на котором Зеленский обсуждал ситуацию в Артемовске и Соледаре, состоялось 12 января. Минобороны РФ на минувшей неделе сообщало, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января и важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".
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"Члены ставки заслушали доклады командующих войск оперативных направлений по текущей ситуации на передовой, отдельно остановились на донецком и южном направлениях фронта", - говорится в сообщении на сайте Зеленского.
Кроме того, участники заседания рассмотрели меры противодействия в случае ударов по территории Украины, а также вопросы совершенствования системы подготовки командиров тактического звена.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Приблизительно в 10 километрах от Артемовска находится Соледар.
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