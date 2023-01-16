https://ria.ru/20230116/zelenskiy-1845239722.html

Зеленский провел еще одно совещание по ситуации в Донбассе

Зеленский провел еще одно совещание по ситуации в Донбассе - РИА Новости, 16.01.2023

Зеленский провел еще одно совещание по ситуации в Донбассе

Владимир Зеленский провел в понедельник второе за последние пять дней заседание ставки верховного главнокомандующего по ситуации в Донбассе и на юге Украины,... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T16:31

2023-01-16T16:31

2023-01-16T16:31

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

владимир зеленский

донбасс

украина

артемовск

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский провел в понедельник второе за последние пять дней заседание ставки верховного главнокомандующего по ситуации в Донбассе и на юге Украины, говорится в сообщении его офиса. Предыдущее заседание ставки, на котором Зеленский обсуждал ситуацию в Артемовске и Соледаре, состоялось 12 января. Минобороны РФ на минувшей неделе сообщало, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января и важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел". "Члены ставки заслушали доклады командующих войск оперативных направлений по текущей ситуации на передовой, отдельно остановились на донецком и южном направлениях фронта", - говорится в сообщении на сайте Зеленского. Кроме того, участники заседания рассмотрели меры противодействия в случае ударов по территории Украины, а также вопросы совершенствования системы подготовки командиров тактического звена. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Приблизительно в 10 километрах от Артемовска находится Соледар.

https://ria.ru/20230115/pozor-1844924002.html

https://ria.ru/20230116/ukraina-1845204032.html

донбасс

украина

артемовск

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в мире, здоровье - общество, владимир зеленский, донбасс, украина, артемовск