https://ria.ru/20230116/zelenskiy-1845097467.html

Экс-депутат Рады заявил, что Зеленский планирует ликвидировать главкома ВСУ

Экс-депутат Рады заявил, что Зеленский планирует ликвидировать главкома ВСУ - РИА Новости, 16.01.2023

Экс-депутат Рады заявил, что Зеленский планирует ликвидировать главкома ВСУ

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива со ссылкой на неназванный источник утверждает, что Владимир Зеленский планирует ликвидировать главнокомандующего РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T10:14

2023-01-16T10:14

2023-01-16T19:06

украина

илья кива

владимир зеленский

валерий залужный

верховная рада украины

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива со ссылкой на неназванный источник утверждает, что Владимир Зеленский планирует ликвидировать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. "Как сообщил мне источник, Зеленский давно обеспокоен и раздражен популярностью и растущим авторитетом главнокомандующего внутри украинского общества, который может и хочет при удобном случае заменить президента. Убийство хотят представить как российскую операцию", — написал политик в Telegram-канале, не пояснив, насколько близок его источник к нынешним властным структурам режима Зеленского. В августе прошлого года украинские СМИ писали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главкома и поставить его во главе Министерства обороны, так как не желает "иметь конкурента во время празднования победы Украины". Позже президент Зеленский заявил, что не собирается отправлять Залужного в отставку или переводить на другую должность. Британская газета Financial Times, в свою очередь, сообщала, что Залужного попросили умерить создание публичного имиджа. По словам источников издания, ходили слухи о напряженных отношениях президента и главкома на фоне того, что Залужный, по данным опросов, сейчас пользуется у украинцев наибольшим доверием.

https://ria.ru/20230108/ssha-1843496975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, илья кива, владимир зеленский, валерий залужный, верховная рада украины