https://ria.ru/20230116/zapret-1845207804.html

Верховный суд запретил деятельность организации "М.К.У."*

Верховный суд запретил деятельность организации "М.К.У."* - РИА Новости, 16.01.2023

Верховный суд запретил деятельность организации "М.К.У."*

Верховный суд по иску генерального прокурора прокурора Игоря Краснова признал международную организацию "Маньяки. Культ Убийств" ("М.К.У.")* террористической и... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:10

2023-01-16T15:10

2023-01-16T16:36

россия

верховный суд рф

общество

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Верховный суд по иску генерального прокурора прокурора Игоря Краснова признал международную организацию "Маньяки. Культ Убийств" ("М.К.У.")* террористической и запретил ее в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил иск и признал международную организацию "Маньяки. Культ Убийств"* террористической", - сказали в пресс-службе.Заседание прошло в закрытом от прессы режиме из-за грифа "секретно", который есть на материалах к иску.По информации Генпрокуратуры РФ, движение было создано на Украине, основано на неонацистской идеологии с заявленной целью образовать "расово чистое государство". Ведет пропаганду в интернете, "направленную на формирование культа насилия, стимуляцию убийств, что приводит к росту социальной напряженности, атмосферы страха".Впервые о задержании сторонников "М.К.У."* в России Федеральная служба безопасности сообщила в марте 2021 года: 13 неонацистов взяли в Геленджике, еще одного – в Ярославле. После этого спецслужба в течение года неоднократно сообщала о задержании экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России - от Анапы до Читы.Как рассказывал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, они получали от лидера "М.К.У."* украинца Егора Краснова инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур. Краснов сейчас заочно арестован Басманным судом по обвинению в убийстве двух и более лиц.Впоследствии десятки сторонников этого движения задерживали и в других регионах России.По статистике правоохранительных органов, в течение 2021-2022 годов в России было задержано более 60 участников "М.К.У."*, планировавших нападения на российских общественных деятелей, журналистов, лиц неславянской внешности. Пресечено совершение 4 терактов. Осуждено 12 наиболее радикальных участников террористической организации.По данным правоохранителей, с начала проведения российской специальной военной операции на Украине деятельность "М.К.У."* была ориентирована на совершение диверсионных атак, поджоги военкоматов и массовые рассылки анонимных сообщений о "минировании" общественных мест и учебных заведений.*Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ria.ru/20220110/terrorizm-1767131526.html

https://ria.ru/20221107/terrorizm-1829634238.html

https://ria.ru/20221228/storonnik-1842063182.html

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, верховный суд рф, общество