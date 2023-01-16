10:42 16.01.2023 (обновлено: 11:53 16.01.2023)
Балицкий считает, что полное освобождение Запорожья начнется весной
Балицкий предположил, что полное освобождение Запорожской области от ВСУ начнется весной
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий МО России на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация" на Запорожском направлении
Военнослужащий МО России на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация" на Запорожском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Освобождение оставшейся под контролем Киева территории Запорожской области может начаться весной, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий в интервью телеканалу "Крым 24".
"Верим в то, что весной, наверное, приступим к освобождению Запорожской области в полном объеме. Раньше — не думаю, что это может произойти. Мы знаем, какие силы нам противостоят, — весь коллективный Запад", — сказал он.
По мнению Балицкого, город Запорожье быстро взять не получится.
"Нужны будут очень большие мероприятия. По борьбе за безопасные улицы придется много разминировать", — добавил он.
Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Такие же решения приняли в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал с главами регионов договоры о принятии в состав России новых территорий.
Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области. Украинские войска занимают областной центр — город Запорожье.