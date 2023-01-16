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Балицкий считает, что полное освобождение Запорожья начнется весной - РИА Новости, 16.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Балицкий считает, что полное освобождение Запорожья начнется весной
Балицкий считает, что полное освобождение Запорожья начнется весной - РИА Новости, 16.01.2023
Балицкий считает, что полное освобождение Запорожья начнется весной
Освобождение оставшейся под контролем Киева территории Запорожской области может начаться весной, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T10:42
2023-01-16T11:53
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожье
запорожская область
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Освобождение оставшейся под контролем Киева территории Запорожской области может начаться весной, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий в интервью телеканалу "Крым 24".По мнению Балицкого, город Запорожье быстро взять не получится."Нужны будут очень большие мероприятия. По борьбе за безопасные улицы придется много разминировать", — добавил он. Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Такие же решения приняли в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал с главами регионов договоры о принятии в состав России новых территорий.Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области. Украинские войска занимают областной центр — город Запорожье.
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безопасность, запорожье, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожье, Запорожская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:42 16.01.2023 (обновлено: 11:53 16.01.2023)
 
Балицкий считает, что полное освобождение Запорожья начнется весной

Балицкий предположил, что полное освобождение Запорожской области от ВСУ начнется весной

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий МО России на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация" на Запорожском направлении
Военнослужащий МО России на самоходной артиллерийской установке 2СЗ Акация на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий МО России на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация" на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Освобождение оставшейся под контролем Киева территории Запорожской области может начаться весной, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий в интервью телеканалу "Крым 24".

"Верим в то, что весной, наверное, приступим к освобождению Запорожской области в полном объеме. Раньше — не думаю, что это может произойти. Мы знаем, какие силы нам противостоят, — весь коллективный Запад", — сказал он.

По мнению Балицкого, город Запорожье быстро взять не получится.
"Нужны будут очень большие мероприятия. По борьбе за безопасные улицы придется много разминировать", — добавил он.
Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Такие же решения приняли в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал с главами регионов договоры о принятии в состав России новых территорий.
Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области. Украинские войска занимают областной центр — город Запорожье.
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