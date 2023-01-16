https://ria.ru/20230116/zaporozhe-1845106868.html

Балицкий считает, что полное освобождение Запорожья начнется весной

Балицкий считает, что полное освобождение Запорожья начнется весной - РИА Новости, 16.01.2023

Балицкий считает, что полное освобождение Запорожья начнется весной

Освобождение оставшейся под контролем Киева территории Запорожской области может начаться весной, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T10:42

2023-01-16T10:42

2023-01-16T11:53

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожье

запорожская область

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Освобождение оставшейся под контролем Киева территории Запорожской области может начаться весной, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий в интервью телеканалу "Крым 24".По мнению Балицкого, город Запорожье быстро взять не получится."Нужны будут очень большие мероприятия. По борьбе за безопасные улицы придется много разминировать", — добавил он. Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Такие же решения приняли в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал с главами регионов договоры о принятии в состав России новых территорий.Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области. Украинские войска занимают областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20221130/kurakh-1835347507.html

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Кирилл Волков

безопасность, запорожье, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр