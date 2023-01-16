Пушков одной фразой на английском высмеял попытки Запада изолировать Россию
Сенатор Пушков: запад не смог изолировать россиян от остального мира
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Попытки западных стран изолировать Россию на международной арене провалились, заявил сенатор Алексей Пушков.
Он отметил, что об этом не может быть и речи, поскольку россияне могут поехать более чем в сто стран.
"Плюс на подходе соглашения о безвизовом режиме еще с несколькими важными государствами. Изоляция России? Come on!" — написал он в своем Telegram.
Ранее глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил о необходимости вводить зеркальные правила выдачи российских виз иностранцам, "чтобы защитить россиян от открытой дискриминации".
С 12 сентября перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Это означает, что стоимость визы увеличилась, для ее получения нужно подавать больше документов, а сроки рассмотрения заявок выросли. При этом Латвия, Литва, Эстония и Польша запретили россиянам въезд на свою территорию даже при наличии визы, выданной другими странами шенгенской зоны.
Что касается ответа на визовые ограничения, то, как подчеркнул президент Владимир Путин, Россия никому не позволит навязывать ей решения и будет действовать в своих интересах.