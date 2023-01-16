https://ria.ru/20230116/zapad-1845117237.html

Пушков одной фразой на английском высмеял попытки Запада изолировать Россию

Пушков одной фразой на английском высмеял попытки Запада изолировать Россию - РИА Новости, 16.01.2023

Пушков одной фразой на английском высмеял попытки Запада изолировать Россию

Попытки западных стран изолировать Россию на международной арене провалились, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T11:16

2023-01-16T11:16

2023-01-16T11:16

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андрей клишас

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Попытки западных стран изолировать Россию на международной арене провалились, заявил сенатор Алексей Пушков.Он отметил, что об этом не может быть и речи, поскольку россияне могут поехать более чем в сто стран."Плюс на подходе соглашения о безвизовом режиме еще с несколькими важными государствами. Изоляция России? Come on!" — написал он в своем Telegram.Ранее глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил о необходимости вводить зеркальные правила выдачи российских виз иностранцам, "чтобы защитить россиян от открытой дискриминации".С 12 сентября перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Это означает, что стоимость визы увеличилась, для ее получения нужно подавать больше документов, а сроки рассмотрения заявок выросли. При этом Латвия, Литва, Эстония и Польша запретили россиянам въезд на свою территорию даже при наличии визы, выданной другими странами шенгенской зоны.Что касается ответа на визовые ограничения, то, как подчеркнул президент Владимир Путин, Россия никому не позволит навязывать ей решения и будет действовать в своих интересах.

https://ria.ru/20230116/zapad-1845087052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

алексей пушков, андрей клишас, владимир путин, литва, латвия, россия, совет федерации рф, политика