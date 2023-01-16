Рейтинг@Mail.ru
Пушков одной фразой на английском высмеял попытки Запада изолировать Россию - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230116/zapad-1845117237.html
Пушков одной фразой на английском высмеял попытки Запада изолировать Россию
Пушков одной фразой на английском высмеял попытки Запада изолировать Россию - РИА Новости, 16.01.2023
Пушков одной фразой на английском высмеял попытки Запада изолировать Россию
Попытки западных стран изолировать Россию на международной арене провалились, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:16
2023-01-16T11:16
алексей пушков
андрей клишас
владимир путин
литва
латвия
россия
совет федерации рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_250c9189eea075b7cc92337194f10938.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Попытки западных стран изолировать Россию на международной арене провалились, заявил сенатор Алексей Пушков.Он отметил, что об этом не может быть и речи, поскольку россияне могут поехать более чем в сто стран."Плюс на подходе соглашения о безвизовом режиме еще с несколькими важными государствами. Изоляция России? Come on!" — написал он в своем Telegram.Ранее глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил о необходимости вводить зеркальные правила выдачи российских виз иностранцам, "чтобы защитить россиян от открытой дискриминации".С 12 сентября перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Это означает, что стоимость визы увеличилась, для ее получения нужно подавать больше документов, а сроки рассмотрения заявок выросли. При этом Латвия, Литва, Эстония и Польша запретили россиянам въезд на свою территорию даже при наличии визы, выданной другими странами шенгенской зоны.Что касается ответа на визовые ограничения, то, как подчеркнул президент Владимир Путин, Россия никому не позволит навязывать ей решения и будет действовать в своих интересах.
https://ria.ru/20230116/zapad-1845087052.html
https://ria.ru/20230116/zapad-1845099337.html
литва
латвия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e081fd34873f262505f0d4b4a959bb2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей пушков, андрей клишас, владимир путин, литва, латвия, россия, совет федерации рф, политика
Алексей Пушков, Андрей Клишас, Владимир Путин, Литва, Латвия, Россия, Совет Федерации РФ, Политика
11:16 16.01.2023
 
Пушков одной фразой на английском высмеял попытки Запада изолировать Россию

Сенатор Пушков: запад не смог изолировать россиян от остального мира

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Попытки западных стран изолировать Россию на международной арене провалились, заявил сенатор Алексей Пушков.
Он отметил, что об этом не может быть и речи, поскольку россияне могут поехать более чем в сто стран.
"Плюс на подходе соглашения о безвизовом режиме еще с несколькими важными государствами. Изоляция России? Come on!" — написал он в своем Telegram.
Ранее глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил о необходимости вводить зеркальные правила выдачи российских виз иностранцам, "чтобы защитить россиян от открытой дискриминации".
Массовая акция в Берлине против антироссийской политики Запада - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 09:21Специальная военная операция на Украине
"Расплющите Запад". Немцы на митинге выступили в поддержку России
С 12 сентября перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Это означает, что стоимость визы увеличилась, для ее получения нужно подавать больше документов, а сроки рассмотрения заявок выросли. При этом Латвия, Литва, Эстония и Польша запретили россиянам въезд на свою территорию даже при наличии визы, выданной другими странами шенгенской зоны.
Что касается ответа на визовые ограничения, то, как подчеркнул президент Владимир Путин, Россия никому не позволит навязывать ей решения и будет действовать в своих интересах.
Водовзводная башня Московского Кремля и высотное здание МИД России - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 10:19
"Альянса нет". План Запада против России провалился, пишут СМИ
 
Алексей ПушковАндрей КлишасВладимир ПутинЛитваЛатвияРоссияСовет Федерации РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала