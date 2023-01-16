https://ria.ru/20230116/zapad-1845099337.html

"Альянса нет". План Запада против России провалился, пишут СМИ

"Альянса нет". План Запада против России провалился, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2023

"Альянса нет". План Запада против России провалился, пишут СМИ

Вопреки громким заявлениям Запада о создании глобального демократического альянса против России, мир так и не смог дать отпор Москве, пишет китайское издание... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T10:19

2023-01-16T10:19

2023-01-16T10:52

в мире

россия

москва

сша

кембриджский университет

нато

украина

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Вопреки громким заявлениям Запада о создании глобального демократического альянса против России, мир так и не смог дать отпор Москве, пишет китайское издание South China Morning Post.По мнению автора статьи профессора Ольборгского университета в Дании Ли Сина, причиной стали экономическая взаимозависимость государств и склонность США и Европы к политике двойных стандартов при решении проблем.Автор материала также сослался на исследование Кембриджского университета, в котором утверждается, что более половины жителей незападных стран относятся к России положительно."Из 6,3 миллиарда человек, проживающих в других частях света, помимо Запада, 66 процентов испытывают положительные чувства к России и 70 процентов положительно относятся к Китаю", — резюмировал Ли Син.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230116/zapad-1845087052.html

https://ria.ru/20230116/istrebiteli-1845073290.html

россия

москва

сша

украина

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, россия, москва, сша, кембриджский университет, нато, украина