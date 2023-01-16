https://ria.ru/20230116/zapad-1845099337.html
"Альянса нет". План Запада против России провалился, пишут СМИ
"Альянса нет". План Запада против России провалился, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2023
"Альянса нет". План Запада против России провалился, пишут СМИ
Вопреки громким заявлениям Запада о создании глобального демократического альянса против России, мир так и не смог дать отпор Москве, пишет китайское издание... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T10:19
2023-01-16T10:19
2023-01-16T10:52
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кембриджский университет
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Вопреки громким заявлениям Запада о создании глобального демократического альянса против России, мир так и не смог дать отпор Москве, пишет китайское издание South China Morning Post.По мнению автора статьи профессора Ольборгского университета в Дании Ли Сина, причиной стали экономическая взаимозависимость государств и склонность США и Европы к политике двойных стандартов при решении проблем.Автор материала также сослался на исследование Кембриджского университета, в котором утверждается, что более половины жителей незападных стран относятся к России положительно."Из 6,3 миллиарда человек, проживающих в других частях света, помимо Запада, 66 процентов испытывают положительные чувства к России и 70 процентов положительно относятся к Китаю", — резюмировал Ли Син.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230116/zapad-1845087052.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, москва, сша, кембриджский университет, нато, украина
В мире, Россия, Москва, США, Кембриджский университет, НАТО, Украина
10:19 16.01.2023 (обновлено: 10:52 16.01.2023)
"Альянса нет". План Запада против России провалился, пишут СМИ
SCMP: Запад не смог создать глобальный демократический альянс против России
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Вопреки громким заявлениям Запада о создании глобального демократического альянса против России, мир так и не смог дать отпор Москве, пишет китайское издание South China Morning Post
.
По мнению автора статьи профессора Ольборгского университета в Дании Ли Сина, причиной стали экономическая взаимозависимость государств и склонность США и Европы к политике двойных стандартов при решении проблем.
"Запад не должен ожидать, что мировые лидеры поставят под угрозу свои глобальные связи, начав принимать чью-либо сторону в политике", — подчеркнул ученый.
Автор материала также сослался на исследование Кембриджского университета, в котором утверждается, что более половины жителей незападных стран относятся к России положительно.
"Из 6,3 миллиарда человек, проживающих в других частях света, помимо Запада, 66 процентов испытывают положительные чувства к России и 70 процентов положительно относятся к Китаю", — резюмировал Ли Син.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российских ВКС.