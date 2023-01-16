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"Расплющите Запад". Немцы на митинге выступили в поддержку России - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/zapad-1845087052.html
"Расплющите Запад". Немцы на митинге выступили в поддержку России
"Расплющите Запад". Немцы на митинге выступили в поддержку России - РИА Новости, 16.01.2023
"Расплющите Запад". Немцы на митинге выступили в поддержку России
В Берлине прошла массовая акция против антироссийской политики Запада, пишет Welt. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T09:21
2023-01-16T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
германия
берлин (город)
украина
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Берлине прошла массовая акция против антироссийской политики Запада, пишет Welt.По информации издания, несколько тысяч человек вышли на улицы столицы Германии на традиционный марш памяти, посвященный лидерам социалистического движения Розе Люксембург и Карлу Либкнехту. Во время шествия звучали и лозунги в поддержку России."Белокожие немцы, в основном мужчины, скандируют антизападные лозунги: "За Донбасс: расплющите Запад", "Главный враг дома" и тому подобные", — говорится в публикации.Некоторые из участников акции развернули флаг Донецкой Народной Республики.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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германия
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Массовая акция в Берлине против антироссийской политики Запада
В Берлине прошла массовая акция против антироссийской политики Запада. По информации издания, несколько тысяч человек вышли на улицы столицы Германии на традиционный марш памяти, посвященный лидерам социалистического движения Розе Люксембург и Карлу Либкнехту. Во время шествия звучали и лозунги в поддержку России.
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в мире, владимир путин, россия, германия, берлин (город), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Германия, Берлин (город), Украина
09:21 16.01.2023 (обновлено: 15:54 16.01.2023)
 
"Расплющите Запад". Немцы на митинге выступили в поддержку России

Welt: немцы принесли флаг ДНР на митинг в Берлине против антироссийской политики Запада

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Берлине прошла массовая акция против антироссийской политики Запада, пишет Welt.
По информации издания, несколько тысяч человек вышли на улицы столицы Германии на традиционный марш памяти, посвященный лидерам социалистического движения Розе Люксембург и Карлу Либкнехту. Во время шествия звучали и лозунги в поддержку России.
© Фото : @derJamesJackson / Twitter Участники шествия в Берлине
Участники шествия в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : @derJamesJackson / Twitter
Участники шествия в Берлине
"Белокожие немцы, в основном мужчины, скандируют антизападные лозунги: "За Донбасс: расплющите Запад", "Главный враг дома" и тому подобные", — говорится в публикации.
Некоторые из участников акции развернули флаг Донецкой Народной Республики.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияГерманияБерлин (город)Украина
 
 
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