https://ria.ru/20230116/zapad-1845087052.html

"Расплющите Запад". Немцы на митинге выступили в поддержку России

"Расплющите Запад". Немцы на митинге выступили в поддержку России - РИА Новости, 16.01.2023

"Расплющите Запад". Немцы на митинге выступили в поддержку России

В Берлине прошла массовая акция против антироссийской политики Запада, пишет Welt. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T09:21

2023-01-16T09:21

2023-01-16T15:54

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

германия

берлин (город)

украина

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Берлине прошла массовая акция против антироссийской политики Запада, пишет Welt.По информации издания, несколько тысяч человек вышли на улицы столицы Германии на традиционный марш памяти, посвященный лидерам социалистического движения Розе Люксембург и Карлу Либкнехту. Во время шествия звучали и лозунги в поддержку России."Белокожие немцы, в основном мужчины, скандируют антизападные лозунги: "За Донбасс: расплющите Запад", "Главный враг дома" и тому подобные", — говорится в публикации.Некоторые из участников акции развернули флаг Донецкой Народной Республики.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230116/istrebiteli-1845073290.html

россия

германия

берлин (город)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Массовая акция в Берлине против антироссийской политики Запада В Берлине прошла массовая акция против антироссийской политики Запада. По информации издания, несколько тысяч человек вышли на улицы столицы Германии на традиционный марш памяти, посвященный лидерам социалистического движения Розе Люксембург и Карлу Либкнехту. Во время шествия звучали и лозунги в поддержку России. 2023-01-16T09:21 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, германия, берлин (город), украина