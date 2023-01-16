https://ria.ru/20230116/zanyatost-1845275427.html

ГД может рассмотреть проект новой редакции закона о занятости в феврале

ГД может рассмотреть проект новой редакции закона о занятости в феврале - РИА Новости, 16.01.2023

ГД может рассмотреть проект новой редакции закона о занятости в феврале

Госдума может в феврале рассмотреть законопроект новой редакции закона о занятости, сообщил источник по итогам Совета Думы. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T18:06

2023-01-16T18:06

2023-01-16T18:06

общество

госдума рф

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Госдума может в феврале рассмотреть законопроект новой редакции закона о занятости, сообщил источник по итогам Совета Думы. Ранее в Госдуму внесли проект новой редакции федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации", которым предлагается сделать акцент на предотвращение безработицы. "Совет включил в программу законопроектной работы на февраль проект новой редакции закона о занятости, подготовленный депутатами и сенаторами", - сообщил источник. Документ определяет категории тех, кто в первоочередном порядке получает услуги служб занятости, в их числе – участники специальной военной операции и члены их семей. Проект также вводит дополнительные категории граждан, которые могут получить помощь от служб занятости, например, люди, которые ищут лучшую для себя работу, или работники, находящиеся под риском увольнения. В законопроекте также прописаны организация содействия трудоустройству молодежи, работа служб занятости с образовательными организациями с целью обеспечения профориентации и трудоустройства молодых специалистов.

https://ria.ru/20230116/proekt-1845267681.html

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общество, госдума рф