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ГД может рассмотреть проект новой редакции закона о занятости в феврале - РИА Новости, 16.01.2023
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ГД может рассмотреть проект новой редакции закона о занятости в феврале
ГД может рассмотреть проект новой редакции закона о занятости в феврале - РИА Новости, 16.01.2023
ГД может рассмотреть проект новой редакции закона о занятости в феврале
Госдума может в феврале рассмотреть законопроект новой редакции закона о занятости, сообщил источник по итогам Совета Думы. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T18:06
2023-01-16T18:06
общество
госдума рф
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Госдума может в феврале рассмотреть законопроект новой редакции закона о занятости, сообщил источник по итогам Совета Думы. Ранее в Госдуму внесли проект новой редакции федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации", которым предлагается сделать акцент на предотвращение безработицы. "Совет включил в программу законопроектной работы на февраль проект новой редакции закона о занятости, подготовленный депутатами и сенаторами", - сообщил источник. Документ определяет категории тех, кто в первоочередном порядке получает услуги служб занятости, в их числе – участники специальной военной операции и члены их семей. Проект также вводит дополнительные категории граждан, которые могут получить помощь от служб занятости, например, люди, которые ищут лучшую для себя работу, или работники, находящиеся под риском увольнения. В законопроекте также прописаны организация содействия трудоустройству молодежи, работа служб занятости с образовательными организациями с целью обеспечения профориентации и трудоустройства молодых специалистов.
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
18:06 16.01.2023
 
ГД может рассмотреть проект новой редакции закона о занятости в феврале

Проект новой редакции закона о занятости планируют рассмотреть в Госдуме в феврале

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Госдума может в феврале рассмотреть законопроект новой редакции закона о занятости, сообщил источник по итогам Совета Думы.
Ранее в Госдуму внесли проект новой редакции федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации", которым предлагается сделать акцент на предотвращение безработицы.
"Совет включил в программу законопроектной работы на февраль проект новой редакции закона о занятости, подготовленный депутатами и сенаторами", - сообщил источник.
Документ определяет категории тех, кто в первоочередном порядке получает услуги служб занятости, в их числе – участники специальной военной операции и члены их семей. Проект также вводит дополнительные категории граждан, которые могут получить помощь от служб занятости, например, люди, которые ищут лучшую для себя работу, или работники, находящиеся под риском увольнения. В законопроекте также прописаны организация содействия трудоустройству молодежи, работа служб занятости с образовательными организациями с целью обеспечения профориентации и трудоустройства молодых специалистов.
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