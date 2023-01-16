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Захарова назвала отношение Франции к российским деятелям культуры позором - РИА Новости, 16.01.2023
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Захарова назвала отношение Франции к российским деятелям культуры позором
Захарова назвала отношение Франции к российским деятелям культуры позором - РИА Новости, 16.01.2023
Захарова назвала отношение Франции к российским деятелям культуры позором
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала позором отказ города Сен-Женевьев-де-Буа принимать оплату за места на... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:42
2023-01-16T18:29
в мире
франция
россия
мария захарова
париж
иван бунин
рудольф нуреев
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала позором отказ города Сен-Женевьев-де-Буа принимать оплату за места на кладбище, где похоронены деятели российской культуры. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.Накануне газета Monde сообщила, что Сен-Женевьев-де-Буа не принял от России средства на продление аренды мест на одноименном кладбище, где похоронены такие известные личности, как писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев и поэтесса Зинаида Гиппиус. По данным издания, в 2005 году Москва заключила соглашение с французским городом и взяла на себя оплату мест, на которых похоронены люди без родственников. "Это какая-то "Некрофилия-2023". Позор вопиющей бесчеловечной безнравственности. Париж, подчинившись стадному чувству, явился на войну с мертвыми? &lt;...&gt; Кладбище, которое даже в советское время было сохранено, теперь Париж делает заложником своего политического заболевания. И это притом, что могилы, например, солдат Наполеона в России неизменно поддерживаются в достойном состоянии", — отметила Захарова.Она также напомнила, что Россия, в свою очередь, чтит память бойцов полка "Нормандия — Неман" наравне со своими героями и бережно хранит память о них. По мнению дипломата, таким образом Франция посылает сигнал всем "понаехавшим", намекая на то, что они попадают в тотальную зависимость "не только при жизни, но и после смерти". "Знаете, что я скажу тем, кто уехал, потому что повелся на панику, крики предателей и стал жертвой либо чужого злого умысла, либо собственного малодушия? Помните одно: если кто вас и примет, так это Родина. &lt;..&gt; "Понять и простить" — это завсегда, даже когда категорически не согласны. Потому что своих не бросаем", — подытожила представитель министерства.Ранее в понедельник посольство России во Франции назвало категорически неприемлемой ситуацию с отказом города Сен-Женевьев-де-Буа принимать оплату. При этом в дипмиссии сообщили, что сейчас речи о сносе могил не идет.Крупнейшее русское кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем было основано в 1927 году после первой волны русской иммиграции во Францию. Там захоронено около 15 тысяч выходцев из России.
https://ria.ru/20230116/kladbische-1845238520.html
https://ria.ru/20230112/frantsiya-1844497606.html
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в мире, франция, россия, мария захарова, париж, иван бунин, рудольф нуреев
В мире, Франция, Россия, Мария Захарова, Париж, Иван Бунин, Рудольф Нуреев
16:42 16.01.2023 (обновлено: 18:29 16.01.2023)
 
Захарова назвала отношение Франции к российским деятелям культуры позором

Захарова назвала позором отказ кладбища Сен-Женевьев-де-Буа принять плату России за аренду

© AFP 2023 / PIERRE VERDYМогила артиста балета Рудольфа Нуреева на кладбище города Сен-Женевьев-де-Буа, Франция
Могила артиста балета Рудольфа Нуреева на кладбище города Сен-Женевьев-де-Буа, Франция - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AFP 2023 / PIERRE VERDY
Могила артиста балета Рудольфа Нуреева на кладбище города Сен-Женевьев-де-Буа, Франция. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала позором отказ города Сен-Женевьев-де-Буа принимать оплату за места на кладбище, где похоронены деятели российской культуры. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
Накануне газета Monde сообщила, что Сен-Женевьев-де-Буа не принял от России средства на продление аренды мест на одноименном кладбище, где похоронены такие известные личности, как писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев и поэтесса Зинаида Гиппиус. По данным издания, в 2005 году Москва заключила соглашение с французским городом и взяла на себя оплату мест, на которых похоронены люди без родственников.
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"Это какая-то "Некрофилия-2023". Позор вопиющей бесчеловечной безнравственности. Париж, подчинившись стадному чувству, явился на войну с мертвыми? <...> Кладбище, которое даже в советское время было сохранено, теперь Париж делает заложником своего политического заболевания. И это притом, что могилы, например, солдат Наполеона в России неизменно поддерживаются в достойном состоянии", — отметила Захарова.
Она также напомнила, что Россия, в свою очередь, чтит память бойцов полка "Нормандия — Неман" наравне со своими героями и бережно хранит память о них.
По мнению дипломата, таким образом Франция посылает сигнал всем "понаехавшим", намекая на то, что они попадают в тотальную зависимость "не только при жизни, но и после смерти".
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"Знаете, что я скажу тем, кто уехал, потому что повелся на панику, крики предателей и стал жертвой либо чужого злого умысла, либо собственного малодушия? Помните одно: если кто вас и примет, так это Родина. <..> "Понять и простить" — это завсегда, даже когда категорически не согласны. Потому что своих не бросаем", — подытожила представитель министерства.
Ранее в понедельник посольство России во Франции назвало категорически неприемлемой ситуацию с отказом города Сен-Женевьев-де-Буа принимать оплату. При этом в дипмиссии сообщили, что сейчас речи о сносе могил не идет.
Крупнейшее русское кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем было основано в 1927 году после первой волны русской иммиграции во Францию. Там захоронено около 15 тысяч выходцев из России.
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