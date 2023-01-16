https://ria.ru/20230116/zakharova-1845247150.html

Захарова назвала отношение Франции к российским деятелям культуры позором

Захарова назвала отношение Франции к российским деятелям культуры позором - РИА Новости, 16.01.2023

Захарова назвала отношение Франции к российским деятелям культуры позором

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала позором отказ города Сен-Женевьев-де-Буа принимать оплату за места на... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T16:42

2023-01-16T16:42

2023-01-16T18:29

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россия

мария захарова

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иван бунин

рудольф нуреев

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала позором отказ города Сен-Женевьев-де-Буа принимать оплату за места на кладбище, где похоронены деятели российской культуры. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.Накануне газета Monde сообщила, что Сен-Женевьев-де-Буа не принял от России средства на продление аренды мест на одноименном кладбище, где похоронены такие известные личности, как писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев и поэтесса Зинаида Гиппиус. По данным издания, в 2005 году Москва заключила соглашение с французским городом и взяла на себя оплату мест, на которых похоронены люди без родственников. "Это какая-то "Некрофилия-2023". Позор вопиющей бесчеловечной безнравственности. Париж, подчинившись стадному чувству, явился на войну с мертвыми? <...> Кладбище, которое даже в советское время было сохранено, теперь Париж делает заложником своего политического заболевания. И это притом, что могилы, например, солдат Наполеона в России неизменно поддерживаются в достойном состоянии", — отметила Захарова.Она также напомнила, что Россия, в свою очередь, чтит память бойцов полка "Нормандия — Неман" наравне со своими героями и бережно хранит память о них. По мнению дипломата, таким образом Франция посылает сигнал всем "понаехавшим", намекая на то, что они попадают в тотальную зависимость "не только при жизни, но и после смерти". "Знаете, что я скажу тем, кто уехал, потому что повелся на панику, крики предателей и стал жертвой либо чужого злого умысла, либо собственного малодушия? Помните одно: если кто вас и примет, так это Родина. <..> "Понять и простить" — это завсегда, даже когда категорически не согласны. Потому что своих не бросаем", — подытожила представитель министерства.Ранее в понедельник посольство России во Франции назвало категорически неприемлемой ситуацию с отказом города Сен-Женевьев-де-Буа принимать оплату. При этом в дипмиссии сообщили, что сейчас речи о сносе могил не идет.Крупнейшее русское кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем было основано в 1927 году после первой волны русской иммиграции во Францию. Там захоронено около 15 тысяч выходцев из России.

https://ria.ru/20230116/kladbische-1845238520.html

https://ria.ru/20230112/frantsiya-1844497606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, россия, мария захарова, париж, иван бунин, рудольф нуреев