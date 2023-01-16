https://ria.ru/20230116/zaes-1845098973.html
ВСУ обстреливают зону вокруг ЗАЭС, а не саму станцию, заявил Карчаа
ВСУ обстреливают зону вокруг ЗАЭС, а не саму станцию, заявил Карчаа - РИА Новости, 16.01.2023
ВСУ обстреливают зону вокруг ЗАЭС, а не саму станцию, заявил Карчаа
Прилетов по территории Запорожской АЭС с начала года не было, обстрелы украинскими войсками ведутся по промышленной зоне и объектам инфраструктуры, заявил... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T10:17
2023-01-16T10:17
2023-01-16T10:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Прилетов по территории Запорожской АЭС с начала года не было, обстрелы украинскими войсками ведутся по промышленной зоне и объектам инфраструктуры, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. Он также опроверг слухи о подготовке эвакуации сотрудников ЗАЭС из Энергодара в Крым. "Ни одного признака, я не говорю даже о фактах, который указывал бы не только эвакуацию, но и на подготовку эвакуации, нет", - пояснил Карчаа.
https://ria.ru/20230114/knr-1844784523.html
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Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
10:17 16.01.2023 (обновлено: 10:18 16.01.2023)
ВСУ обстреливают зону вокруг ЗАЭС, а не саму станцию, заявил Карчаа
Карчаа заявил, что ударов ВСУ непосредственно по Запорожской АЭС с начала года не было