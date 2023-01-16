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Число заброшенных строек почти вдвое сократилось в Подмосковье

Число заброшенных строек почти вдвое сократилось в Подмосковье - РИА Новости, 16.01.2023

Число заброшенных строек почти вдвое сократилось в Подмосковье

Количество заброшенных строек в Подмосковье сократилось почти вдвое с 7,5 тысячи. Такой информацией поделился губернатор Андрей Воробьев в ходе заседания... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T16:24

2023-01-16T16:24

2023-01-16T16:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Количество заброшенных строек в Подмосковье сократилось почти вдвое с 7,5 тысячи. Такой информацией поделился губернатор Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства, сообщил телеканал "360".Глава Подмосковья призвал продолжать устранение недостроек и возводить на их месте социальные объекты."Мы убираем заброшенные стройки. Осталось порядка трех с небольшим тысяч. Очень надеюсь, что половину объектов снесут и на этих местах появятся вещи, которые радуют глаз", – рассказал Воробьев.Губернатор отметил, что в ближайшее время в городском округе Павловский Посад появятся парковка и сквер неподалеку от привокзальной площади на месте брошенной стройки.В прошлом году в городском округе Протвино расчистили территорию, где на протяжении 12 лет находились недостроенные кафе и магазин. Во время проверки на территории выявили 14 недостроек, из которых шесть оказались самостроями.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)