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Число заброшенных строек почти вдвое сократилось в Подмосковье - РИА Новости, 16.01.2023
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Новости Подмосковья
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Число заброшенных строек почти вдвое сократилось в Подмосковье
Число заброшенных строек почти вдвое сократилось в Подмосковье - РИА Новости, 16.01.2023
Число заброшенных строек почти вдвое сократилось в Подмосковье
Количество заброшенных строек в Подмосковье сократилось почти вдвое с 7,5 тысячи. Такой информацией поделился губернатор Андрей Воробьев в ходе заседания... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:24
2023-01-16T16:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Количество заброшенных строек в Подмосковье сократилось почти вдвое с 7,5 тысячи. Такой информацией поделился губернатор Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства, сообщил телеканал "360".Глава Подмосковья призвал продолжать устранение недостроек и возводить на их месте социальные объекты."Мы убираем заброшенные стройки. Осталось порядка трех с небольшим тысяч. Очень надеюсь, что половину объектов снесут и на этих местах появятся вещи, которые радуют глаз", – рассказал Воробьев.Губернатор отметил, что в ближайшее время в городском округе Павловский Посад появятся парковка и сквер неподалеку от привокзальной площади на месте брошенной стройки.В прошлом году в городском округе Протвино расчистили территорию, где на протяжении 12 лет находились недостроенные кафе и магазин. Во время проверки на территории выявили 14 недостроек, из которых шесть оказались самостроями.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:24 16.01.2023
 

Число заброшенных строек почти вдвое сократилось в Подмосковье

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкСнос недостроенного здания больницы на Клинской улице в Москве. 6 ноября 2018
Снос недостроенного здания больницы на Клинской улице в Москве. 6 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Количество заброшенных строек в Подмосковье сократилось почти вдвое с 7,5 тысячи. Такой информацией поделился губернатор Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства, сообщил телеканал "360".
Глава Подмосковья призвал продолжать устранение недостроек и возводить на их месте социальные объекты.
"Мы убираем заброшенные стройки. Осталось порядка трех с небольшим тысяч. Очень надеюсь, что половину объектов снесут и на этих местах появятся вещи, которые радуют глаз", – рассказал Воробьев.
Губернатор отметил, что в ближайшее время в городском округе Павловский Посад появятся парковка и сквер неподалеку от привокзальной площади на месте брошенной стройки.
В прошлом году в городском округе Протвино расчистили территорию, где на протяжении 12 лет находились недостроенные кафе и магазин. Во время проверки на территории выявили 14 недостроек, из которых шесть оказались самостроями.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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