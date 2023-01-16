https://ria.ru/20230116/zabroshki-1845236442.html
Число заброшенных строек почти вдвое сократилось в Подмосковье
Число заброшенных строек почти вдвое сократилось в Подмосковье - РИА Новости, 16.01.2023
Число заброшенных строек почти вдвое сократилось в Подмосковье
Количество заброшенных строек в Подмосковье сократилось почти вдвое с 7,5 тысячи. Такой информацией поделился губернатор Андрей Воробьев в ходе заседания... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:24
2023-01-16T16:24
2023-01-16T16:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153219/88/1532198812_0:97:3297:1952_1920x0_80_0_0_5ac45398a46b1732409ab42086dce1c2.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Количество заброшенных строек в Подмосковье сократилось почти вдвое с 7,5 тысячи. Такой информацией поделился губернатор Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства, сообщил телеканал "360".Глава Подмосковья призвал продолжать устранение недостроек и возводить на их месте социальные объекты."Мы убираем заброшенные стройки. Осталось порядка трех с небольшим тысяч. Очень надеюсь, что половину объектов снесут и на этих местах появятся вещи, которые радуют глаз", – рассказал Воробьев.Губернатор отметил, что в ближайшее время в городском округе Павловский Посад появятся парковка и сквер неподалеку от привокзальной площади на месте брошенной стройки.В прошлом году в городском округе Протвино расчистили территорию, где на протяжении 12 лет находились недостроенные кафе и магазин. Во время проверки на территории выявили 14 недостроек, из которых шесть оказались самостроями.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153219/88/1532198812_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_e99f1ca47771b35b0923f0dc7fb52e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Количество заброшенных строек в Подмосковье сократилось почти вдвое с 7,5 тысячи. Такой информацией поделился губернатор Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства, сообщил телеканал "360"
.
Глава Подмосковья призвал продолжать устранение недостроек и возводить на их месте социальные объекты.
"Мы убираем заброшенные стройки. Осталось порядка трех с небольшим тысяч. Очень надеюсь, что половину объектов снесут и на этих местах появятся вещи, которые радуют глаз", – рассказал Воробьев.
Губернатор отметил, что в ближайшее время в городском округе Павловский Посад появятся парковка и сквер неподалеку от привокзальной площади на месте брошенной стройки.
В прошлом году в городском округе Протвино расчистили территорию, где на протяжении 12 лет находились недостроенные кафе и магазин. Во время проверки на территории выявили 14 недостроек, из которых шесть оказались самостроями.