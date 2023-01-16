https://ria.ru/20230116/yazyk-1845202808.html

СМИ: в украинских вузах вводят контроль за соблюдением языкового закона

СМИ: в украинских вузах вводят контроль за соблюдением языкового закона - РИА Новости, 16.01.2023

СМИ: в украинских вузах вводят контроль за соблюдением языкового закона

В украинских вузах вводят контроль за соблюдением языкового закона, сообщило издание "Украинские новости". РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:59

2023-01-16T14:59

2023-01-16T14:59

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В украинских вузах вводят контроль за соблюдением языкового закона, сообщило издание "Украинские новости". "В украинских высших учебных заведениях начали издавать указы о контроле выполнения требований норм закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - пишет издание со ссылкой на приказ одного из киевских вузов. Как отмечается, приказ был издан в связи со вступлением в силу с 16 июля 2022 года отдельных норм языкового закона. Руководители факультетов, институтов и деканатов должны ознакомить сотрудников с рекомендациями языкового омбудсмена, в которых значительное внимание уделено введению штрафов за неиспользование украинского языка, а также указаны все суммы штрафов за подобное нарушение. Кроме того, руководителям надлежит осуществлять контроль за выполнением требований норм закона. По данным издания, подобные мероприятия проводятся и в других вузах. Ранее издание "Украинские новости" сообщало, что первым оштрафованным на Украине за нарушение закона "об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" стал доцент Национального авиационного университета. По данным издания, штраф на доцента наложен за то, что тот 7 сентября на двух парах для студентов третьего курса использовал негосударственный язык. Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни. Он вступил в силу в июле.

https://ria.ru/20230113/shtraf-1844773662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, русский язык в мире