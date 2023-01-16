https://ria.ru/20230116/vyzov-1845284981.html

Фестиваль "Циолковский" планируют открыть снятым в космосе фильмом "Вызов"

Фестиваль "Циолковский" планируют открыть снятым в космосе фильмом "Вызов" - РИА Новости, 16.01.2023

Фестиваль "Циолковский" планируют открыть снятым в космосе фильмом "Вызов"

Международный кинофестиваль "Циолковский" в Калуге планируют открыть фильмом "Вызов", сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор Калужской области... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T18:49

2023-01-16T18:49

2023-01-16T18:50

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Международный кинофестиваль "Циолковский" в Калуге планируют открыть фильмом "Вызов", сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он встретился с президентом смотра Игорем Угольниковым. И они обсудили подготовку к мероприятию. По данным правительства региона, Угольников также надеется, что "Вызов" будет фильмом открытия фестиваля. "В этом году картина выходит на экраны 12 апреля, и надеюсь, что она выйдет из Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского", — говорится на сайте областного правительства. По данным Шапши, прием заявок на участие в конкурсной программе фестиваля завершен. "Как обещают организаторы, зрителей и гостей вновь ждет интересные игровые, документальные, анимационные и полнокупольные фильмы о космосе, его исследовании и освоении. Несмотря на ситуацию в мире, фестиваль сохраняет статус международного", — отметил Шапша. Для проведения съемок в космосе фильма "Вызов" — совместного проекта Первого канала и "Роскосмоса" — 5 октября 2021 года на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров.

https://ria.ru/20221005/vyzov-1821652112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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