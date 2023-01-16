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Фестиваль "Циолковский" планируют открыть снятым в космосе фильмом "Вызов" - РИА Новости, 16.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230116/vyzov-1845284981.html
Фестиваль "Циолковский" планируют открыть снятым в космосе фильмом "Вызов"
Фестиваль "Циолковский" планируют открыть снятым в космосе фильмом "Вызов" - РИА Новости, 16.01.2023
Фестиваль "Циолковский" планируют открыть снятым в космосе фильмом "Вызов"
Международный кинофестиваль "Циолковский" в Калуге планируют открыть фильмом "Вызов", сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор Калужской области... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T18:49
2023-01-16T18:50
культура
новости культуры
владислав шапша
клим шипенко
антон шкаплеров
калуга
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Международный кинофестиваль "Циолковский" в Калуге планируют открыть фильмом "Вызов", сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он встретился с президентом смотра Игорем Угольниковым. И они обсудили подготовку к мероприятию. По данным правительства региона, Угольников также надеется, что "Вызов" будет фильмом открытия фестиваля. "В этом году картина выходит на экраны 12 апреля, и надеюсь, что она выйдет из Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского", — говорится на сайте областного правительства. По данным Шапши, прием заявок на участие в конкурсной программе фестиваля завершен. "Как обещают организаторы, зрителей и гостей вновь ждет интересные игровые, документальные, анимационные и полнокупольные фильмы о космосе, его исследовании и освоении. Несмотря на ситуацию в мире, фестиваль сохраняет статус международного", — отметил Шапша. Для проведения съемок в космосе фильма "Вызов" — совместного проекта Первого канала и "Роскосмоса" — 5 октября 2021 года на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров.
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новости культуры, владислав шапша, клим шипенко, антон шкаплеров, калуга, калужская область, россия, роскосмос, международная космическая станция (мкс), константин циолковский, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Владислав Шапша, Клим Шипенко, Антон Шкаплеров, Калуга, Калужская область, Россия, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Константин Циолковский, Кино и сериалы, что посмотреть
18:49 16.01.2023 (обновлено: 18:50 16.01.2023)
 
Фестиваль "Циолковский" планируют открыть снятым в космосе фильмом "Вызов"

Фестиваль "Циолковский" в Калуге планируют открыть снятым в космосе фильмом "Вызов"

© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)Кадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Международный кинофестиваль "Циолковский" в Калуге планируют открыть фильмом "Вызов", сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он встретился с президентом смотра Игорем Угольниковым. И они обсудили подготовку к мероприятию.
"Рассчитываем, что гости международного фестиваля "Циолковский" в Калуге станут одними из первых, кто посмотрит кинокартину "Вызов" Клима Шипенко. Единственный в истории человечества художественный фильм, снятый в космосе. Фестиваль традиционно стартует 12 апреля в нашем музее космонавтики", — написал Шапша.
По данным правительства региона, Угольников также надеется, что "Вызов" будет фильмом открытия фестиваля.
"В этом году картина выходит на экраны 12 апреля, и надеюсь, что она выйдет из Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского", — говорится на сайте областного правительства.
По данным Шапши, прием заявок на участие в конкурсной программе фестиваля завершен. "Как обещают организаторы, зрителей и гостей вновь ждет интересные игровые, документальные, анимационные и полнокупольные фильмы о космосе, его исследовании и освоении. Несмотря на ситуацию в мире, фестиваль сохраняет статус международного", — отметил Шапша.
Для проведения съемок в космосе фильма "Вызов" — совместного проекта Первого канала и "Роскосмоса" — 5 октября 2021 года на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров.
Съемки фильма Вызов
5 октября 2022, 12:31Культура
На "Байконуре" завершились съемки фильма "Вызов"
 
КультураНовости культурыВладислав ШапшаКлим ШипенкоАнтон ШкаплеровКалугаКалужская областьРоссияРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Константин ЦиолковскийКино и сериалычто посмотреть
 
 
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