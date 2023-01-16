18:49 16.01.2023 (обновлено: 18:50 16.01.2023)
Фестиваль "Циолковский" планируют открыть снятым в космосе фильмом "Вызов"
Фестиваль "Циолковский" в Калуге планируют открыть снятым в космосе фильмом "Вызов"
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)Кадр из фильма "Вызов"
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Международный кинофестиваль "Циолковский" в Калуге планируют открыть фильмом "Вызов", сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он встретился с президентом смотра Игорем Угольниковым. И они обсудили подготовку к мероприятию.
"Рассчитываем, что гости международного фестиваля "Циолковский" в Калуге станут одними из первых, кто посмотрит кинокартину "Вызов" Клима Шипенко. Единственный в истории человечества художественный фильм, снятый в космосе. Фестиваль традиционно стартует 12 апреля в нашем музее космонавтики", — написал Шапша.
По данным правительства региона, Угольников также надеется, что "Вызов" будет фильмом открытия фестиваля.
"В этом году картина выходит на экраны 12 апреля, и надеюсь, что она выйдет из Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского", — говорится на сайте областного правительства.
По данным Шапши, прием заявок на участие в конкурсной программе фестиваля завершен. "Как обещают организаторы, зрителей и гостей вновь ждет интересные игровые, документальные, анимационные и полнокупольные фильмы о космосе, его исследовании и освоении. Несмотря на ситуацию в мире, фестиваль сохраняет статус международного", — отметил Шапша.
Для проведения съемок в космосе фильма "Вызов" — совместного проекта Первого канала и "Роскосмоса" — 5 октября 2021 года на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров.
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