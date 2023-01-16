https://ria.ru/20230116/vuchich-1845211083.html

Вучич призвал ООН осудить нападения на сербов в Косово

Вучич призвал ООН осудить нападения на сербов в Косово - РИА Новости, 16.01.2023

Вучич призвал ООН осудить нападения на сербов в Косово

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с главой миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) Каролин Зиаде призвал организацию осудить односторонние шаги Приштины, а РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:18

2023-01-16T15:18

2023-01-16T15:18

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БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с главой миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) Каролин Зиаде призвал организацию осудить односторонние шаги Приштины, а также нападения на сербов в крае. Глава сербского государства принял шефа миссии ООН в понедельник в Белграде. "Белград полностью привержен диалогу, о чем говорит и продемонстрированная воля к продолжению переговоров в Брюсселе, как и все усилия в поисках решения кризиса, навязанного приштинской стороной односторонними шагами", - цитирует администрация Вучича. "Считаем неприемлемым участившиеся нападения на сербов, их имущество и наследие, своевременная реакция на которые и осуждение провокаций со стороны ООН и международного сообщества имеют ключевое значение", - подчеркнул сербский лидер. Вучич накануне поблагодарил посла РФ Александра Боцан-Харченко за помощь Москвы Белграду в защите территориальной целостности по вопросу Косово и Метохии на международной арене. Посол РФ подтвердил, что Москва остается последовательной в поддержке территориальной целостности и суверенитета Сербии и подчеркнул важность в этом вопросе резолюции 1244 Совбеза ООН. Вучич в среду указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника госдепартамента США Дерека Шолле. Ранее он предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России. Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.

https://ria.ru/20230112/zakharova-1844404380.html

https://ria.ru/20230112/davlenie-1844497888.html

https://ria.ru/20230114/vuchich-1844865125.html

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в мире, александр вучич, косово, сша, евросоюз, оон, белград (город), александр боцан-харченко