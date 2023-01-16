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Вучич призвал ООН осудить нападения на сербов в Косово - РИА Новости, 16.01.2023
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Вучич призвал ООН осудить нападения на сербов в Косово
Вучич призвал ООН осудить нападения на сербов в Косово - РИА Новости, 16.01.2023
Вучич призвал ООН осудить нападения на сербов в Косово
Президент Сербии Александр Вучич на встрече с главой миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) Каролин Зиаде призвал организацию осудить односторонние шаги Приштины, а РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:18
2023-01-16T15:18
в мире
александр вучич
косово
сша
евросоюз
оон
белград (город)
александр боцан-харченко
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БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с главой миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) Каролин Зиаде призвал организацию осудить односторонние шаги Приштины, а также нападения на сербов в крае. Глава сербского государства принял шефа миссии ООН в понедельник в Белграде. "Белград полностью привержен диалогу, о чем говорит и продемонстрированная воля к продолжению переговоров в Брюсселе, как и все усилия в поисках решения кризиса, навязанного приштинской стороной односторонними шагами", - цитирует администрация Вучича. "Считаем неприемлемым участившиеся нападения на сербов, их имущество и наследие, своевременная реакция на которые и осуждение провокаций со стороны ООН и международного сообщества имеют ключевое значение", - подчеркнул сербский лидер. Вучич накануне поблагодарил посла РФ Александра Боцан-Харченко за помощь Москвы Белграду в защите территориальной целостности по вопросу Косово и Метохии на международной арене. Посол РФ подтвердил, что Москва остается последовательной в поддержке территориальной целостности и суверенитета Сербии и подчеркнул важность в этом вопросе резолюции 1244 Совбеза ООН. Вучич в среду указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника госдепартамента США Дерека Шолле. Ранее он предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России. Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.
https://ria.ru/20230112/zakharova-1844404380.html
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в мире, александр вучич, косово, сша, евросоюз, оон, белград (город), александр боцан-харченко
В мире, Александр Вучич, Косово, США, Евросоюз, ООН, Белград (город), Александр Боцан-Харченко
15:18 16.01.2023
 
Вучич призвал ООН осудить нападения на сербов в Косово

Вучич призвал ООН осудить односторонние шаги Приштины и нападения на сербов в Косово

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с главой миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) Каролин Зиаде призвал организацию осудить односторонние шаги Приштины, а также нападения на сербов в крае.
Глава сербского государства принял шефа миссии ООН в понедельник в Белграде.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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"Белград полностью привержен диалогу, о чем говорит и продемонстрированная воля к продолжению переговоров в Брюсселе, как и все усилия в поисках решения кризиса, навязанного приштинской стороной односторонними шагами", - цитирует администрация Вучича.
"Считаем неприемлемым участившиеся нападения на сербов, их имущество и наследие, своевременная реакция на которые и осуждение провокаций со стороны ООН и международного сообщества имеют ключевое значение", - подчеркнул сербский лидер.
Вучич накануне поблагодарил посла РФ Александра Боцан-Харченко за помощь Москвы Белграду в защите территориальной целостности по вопросу Косово и Метохии на международной арене. Посол РФ подтвердил, что Москва остается последовательной в поддержке территориальной целостности и суверенитета Сербии и подчеркнул важность в этом вопросе резолюции 1244 Совбеза ООН.
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Вучич в среду указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника госдепартамента США Дерека Шолле. Ранее он предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.
Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.
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В миреАлександр ВучичКосовоСШАЕвросоюзООНБелград (город)Александр Боцан-Харченко
 
 
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