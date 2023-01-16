https://ria.ru/20230116/vsu-1845196556.html

В Запорожской области "не трогают" ожидающих прихода ВСУ, заявил Балицкий

В Запорожской области "не трогают" ожидающих прихода ВСУ, заявил Балицкий - РИА Новости, 16.01.2023

В Запорожской области "не трогают" ожидающих прихода ВСУ, заявил Балицкий

Власти Запорожской области не трогают местных жителей, ожидающих прихода украинских военных, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:42

2023-01-16T14:42

2023-01-16T16:35

специальная военная операция на украине

в мире

евгений балицкий

запорожская область

украина

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Власти Запорожской области не трогают местных жителей, ожидающих прихода украинских военных, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Крым-24"."Есть такая категория людей, которые ждут (возвращения Украины. — Прим. ред.), но мы их не трогаем, даем время подумать", — сказал он.При этом глава региона отметил, что причастных к экстремизму граждан, а также их осведомленных родственников выселяют на территорию, подконтрольную киевским властям. Эта мера не распространяется на преступников, их судят по закону, добавил чиновник."Если человек принимает участие в экстремистских мероприятиях, в соцсетях гадости пишет или оскорбляет Вооруженные силы, если после первого предупреждения не понимает, значит, к нему применяется выдворение", — пояснил Балицкий.Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Такие же решения приняли в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал с главами регионов договоры о принятии в состав страны новых территорий.Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области. Украинские войска занимают областной центр — город Запорожье. Как сообщил врио губернатора Евгений Балицкий, освобождение оставшейся территории региона может начаться весной.

https://ria.ru/20230115/artraschet-1844924805.html

https://ria.ru/20230110/vzryvchatka-1843937311.html

запорожская область

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, евгений балицкий, запорожская область, украина, россия, владимир путин