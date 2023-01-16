14:42 16.01.2023 (обновлено: 16:35 16.01.2023)
В Запорожской области "не трогают" ожидающих прихода ВСУ, заявил Балицкий
Врио губернатора Балицкий заявил, что в Запорожской области не трогают тех, кто ждет ВСУ
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Власти Запорожской области не трогают местных жителей, ожидающих прихода украинских военных, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Крым-24".
"Есть такая категория людей, которые ждут (возвращения Украины. — Прим. ред.), но мы их не трогаем, даем время подумать", — сказал он.
При этом глава региона отметил, что причастных к экстремизму граждан, а также их осведомленных родственников выселяют на территорию, подконтрольную киевским властям. Эта мера не распространяется на преступников, их судят по закону, добавил чиновник.
"Если человек принимает участие в экстремистских мероприятиях, в соцсетях гадости пишет или оскорбляет Вооруженные силы, если после первого предупреждения не понимает, значит, к нему применяется выдворение", — пояснил Балицкий.
Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Такие же решения приняли в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал с главами регионов договоры о принятии в состав страны новых территорий.
Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области. Украинские войска занимают областной центр — город Запорожье. Как сообщил врио губернатора Евгений Балицкий, освобождение оставшейся территории региона может начаться весной.