https://ria.ru/20230116/vsu-1845159145.html
ВСУ выпустили еще по десять ракет из РСЗО по Донецку и Макеевке
ВСУ выпустили еще по десять ракет из РСЗО по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 16.01.2023
ВСУ выпустили еще по десять ракет из РСЗО по Донецку и Макеевке
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке еще 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:00
2023-01-16T13:00
2023-01-16T13:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
макеевка
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке еще 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО; 12.45 - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.45 украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 12.30 украинские войска выпустили по Широкой Балке шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в понедельник неоднократно обстреливали территорию Донецкой Народной Республики, в том числе из РСЗО.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
макеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_5edd5c3adcffe2aabbe7dc4746ec4dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, макеевка, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Макеевка, НАТО
13:00 16.01.2023 (обновлено: 13:07 16.01.2023)
ВСУ выпустили еще по десять ракет из РСЗО по Донецку и Макеевке
СЦКК: украинские войска выпустили еще по десять ракет из РСЗО по Донецку и Макеевке