https://ria.ru/20230116/vsu-1845159145.html

ВСУ выпустили еще по десять ракет из РСЗО по Донецку и Макеевке

ВСУ выпустили еще по десять ракет из РСЗО по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 16.01.2023

ВСУ выпустили еще по десять ракет из РСЗО по Донецку и Макеевке

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке еще 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T13:00

2023-01-16T13:00

2023-01-16T13:07

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

сцкк

макеевка

нато

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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке еще 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО; 12.45 - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.45 украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 12.30 украинские войска выпустили по Широкой Балке шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в понедельник неоднократно обстреливали территорию Донецкой Народной Республики, в том числе из РСЗО.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

макеевка

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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, макеевка, нато