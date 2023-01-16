https://ria.ru/20230116/vsu-1845145258.html
СМИ: ВСУ бросили позиции в Артемовске и Соледаре из-за нехватки боеприпасов
СМИ: ВСУ бросили позиции в Артемовске и Соледаре из-за нехватки боеприпасов - РИА Новости, 16.01.2023
СМИ: ВСУ бросили позиции в Артемовске и Соледаре из-за нехватки боеприпасов
Военные из двух украинских батальонов, находившихся в Артемовске и Соледаре, покинули линию фронта из-за нехватки боеприпасов, пишет испанская газета Pais. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:37
2023-01-16T12:37
2023-01-16T12:57
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
соледар
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Военные из двух украинских батальонов, находившихся в Артемовске и Соледаре, покинули линию фронта из-за нехватки боеприпасов, пишет испанская газета Pais. "Солдаты двух батальонов, дислоцированных в Соледаре и Бахмуте (Артемовске – ред.), сообщили Pais, что покинули линию фронта из-за нехватки боеприпасов", - говорится в сообщении издания. Информацию подтвердил командир танка в составе 24-й танковой механизированной бригады украинских войск с позывным "Бурштин". Он также признал, что из шести танков, которые были в его роте две недели назад, сейчас в боевой готовности остался только один. По данным издания, в Артемовске сейчас остается немного мирных жителей, которые в основном скрываются в убежищах. Речь идет о порядка 10% от населения города до начала конфликта, которое тогда составляло 73 тысячи человек. Как отмечает Pais, некоторые из мирных жителей не покидают город, так как "настроены пророссийски", другие, в основном пожилые люди, уже "отрешились от будущего" и хотят остаться дома, несмотря ни на что, добавляет издание. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Приблизительно в 10 километрах от Артемовска находится Соледар. Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января и важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:37 16.01.2023 (обновлено: 12:57 16.01.2023)
СМИ: ВСУ бросили позиции в Артемовске и Соледаре из-за нехватки боеприпасов
El Pais: два батальона ВСУ покинули Артемовск и Соледар из-за нехватки боеприпасов