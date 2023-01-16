https://ria.ru/20230116/vrazhda-1845162494.html

Пекин и Вашингтон должны найти способ ладить, заявили в МИД Китая

Пекин и Вашингтон должны найти способ ладить, заявили в МИД Китая - РИА Новости, 16.01.2023

Пекин и Вашингтон должны найти способ ладить, заявили в МИД Китая

Китай и США должны найти правильный путь ладить друг с другом, любая форма конфронтации между Пекином и Вашингтоном в конечном счете вредит интересам двух стран РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T13:05

2023-01-16T13:05

2023-01-16T13:05

в мире

китай

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пекин

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ПЕКИН, 16 янв – РИА Новости. Китай и США должны найти правильный путь ладить друг с другом, любая форма конфронтации между Пекином и Вашингтоном в конечном счете вредит интересам двух стран и всего мира, заявил в понедельник заместитель главы МИД КНР Се Фэн. "Китай и США как две крупнейшие экономики в мире и постоянные члены Совета Безопасности ООН разделяют обширные совместные интересы в деле обеспечения мира и стабильности во всем мире, содействия глобальному развитию и процветанию и несут особую ответственность за это", - сказал Се Фэн, выступая на открытии 4-го Форума международного влияния китайских аналитических центров, который был организован Институтом финансовых исследований "Чунъян". По его словам, китайско-американские отношения выходят за рамки двусторонних и касаются судьбы всего мира. "Весь мир наблюдает за тем, что делают Китай и США", - отметил дипломат. Замглавы китайского МИД заявил, что страны должны с ответственностью подойти к истории, миру, людям и "найти правильный способ ладить друг с другом на благо народов двух стран и всего мира". "Когда Китай и США вступают в конфронтацию, не важно, будь то холодная война, горячая война, торговая или технологическая война - в конечном счете все заканчивается ущербом для интересов Китая, США и всех стран в мире", - заявил Се Фэн. По его словам, определение Китая как самой большой геополитической угрозы, создание разных международных группировок, направленных против Китая, или применение различных мер сдерживания "по типу тех, что применялись в отношении бывшего Советского союза", ни к чему не приведут. Замглавы МИД КНР также призвал "делать список областей сотрудничества между странами длиннее, вместо того, чтобы укорачивать его". Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщала, что Се Фэн, по всей вероятности, будет назначен послом страны в США. Сейчас должность главы китайской дипмиссии в США остается вакантной после того, как посол Цинь Ган в конце декабря был назначен на пост министра иностранных дел Китая.

https://ria.ru/20230116/politika-1844615163.html

https://ria.ru/20230115/ssha-1844987552.html

https://ria.ru/20230115/globalizatsiya-1844879481.html

китай

сша

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в мире, китай, сша, пекин, оон