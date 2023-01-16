https://ria.ru/20230116/vklady-1845267037.html

На Кипре арестовали российские вклады на 105 миллионов евро

На Кипре арестовали российские вклады на 105 миллионов евро - РИА Новости, 16.01.2023

На Кипре арестовали российские вклады на 105 миллионов евро

Министр финансов Кипра Константинос Петридис заявил, что страна уже арестовала российские вклады на 105 миллионов евро на фоне санкций ЕС, сообщает телеканал... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T17:40

2023-01-16T17:40

2023-01-16T17:40

в мире

кипр

россия

константинос петридис

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санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министр финансов Кипра Константинос Петридис заявил, что страна уже арестовала российские вклады на 105 миллионов евро на фоне санкций ЕС, сообщает телеканал CBS News. При этом отмечается, что эта сумма - лишь малая часть от предполагаемых 5,6 миллиарда евро российских вкладов, сделанных на Кипре в прошлом году. Министр также заявил, что кипрские компании, владельцами которых якобы являются российские бизнесмены под санкциями ЕС находятся под "повышенным вниманием". В апреле сообщалось, что правительство Кипра поручило начать процесс аннулирования кипрских паспортов четырех россиян из санкционных списков Евросоюза, а затем еще четырех граждан России и членов их семей. А августе власти заявили, что совет министров Кипра решил аннулировать паспорта семерых иностранцев, в том числе из-за санкций ЕС, а в октябре СМИ сообщили о планах Кипра лишить гражданства еще 10 человек на основании расследования, проведенного департаментами министерства внутренних дел. Кипр с 2007 года предоставлял гражданство иностранным инвесторам и предпринимателям. С 2013 года в стране действовала Кипрская инвестиционная программа (КИП), по которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Программа с 2013 года насчитывала порядка 8 миллиардов евро инвестиций, власти выдали около 4 тысяч "золотых паспортов" тем, кто вложил в экономику 2,5 миллиона долларов. Она была отменена 1 ноября 2020 года. Решение о прекращении программы было принято сразу после выхода в эфир фильма-расследования телеканала "Аль-Джазира" о причастности представителей кипрских властей к планам продажи паспортов преступникам. Расследование вызвало громкий скандал. США и Евросоюз постоянно критиковали Кипр за продажу паспортов. В 2018 году в правительственном докладе США, представленном в конгресс, Кипр был назван одной из стран, которые отмывают деньги из подозрительных российских капиталов в связи с выдачей своих национальных паспортов.

https://ria.ru/20230112/aktivy-1844454128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, кипр, россия, константинос петридис, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии