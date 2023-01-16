На Кипре арестовали российские вклады на 105 миллионов евро
Глава Минфина Кипра Петридис заявил об аресте российских вкладов на 105 миллионов евро
Денежные купюры и монеты евро . Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министр финансов Кипра Константинос Петридис заявил, что страна уже арестовала российские вклады на 105 миллионов евро на фоне санкций ЕС, сообщает телеканал CBS News.
"Петридис сообщил нам, что паспорта олигархов, находящихся под санкциями, находятся в процессе изъятия, и сказал, что Кипр конфисковал российские вклады на сумму 105 миллионов евро", - сообщает телеканал.
При этом отмечается, что эта сумма - лишь малая часть от предполагаемых 5,6 миллиарда евро российских вкладов, сделанных на Кипре в прошлом году.
Министр также заявил, что кипрские компании, владельцами которых якобы являются российские бизнесмены под санкциями ЕС находятся под "повышенным вниманием".
В апреле сообщалось, что правительство Кипра поручило начать процесс аннулирования кипрских паспортов четырех россиян из санкционных списков Евросоюза, а затем еще четырех граждан России и членов их семей. А августе власти заявили, что совет министров Кипра решил аннулировать паспорта семерых иностранцев, в том числе из-за санкций ЕС, а в октябре СМИ сообщили о планах Кипра лишить гражданства еще 10 человек на основании расследования, проведенного департаментами министерства внутренних дел.
Кипр с 2007 года предоставлял гражданство иностранным инвесторам и предпринимателям. С 2013 года в стране действовала Кипрская инвестиционная программа (КИП), по которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Программа с 2013 года насчитывала порядка 8 миллиардов евро инвестиций, власти выдали около 4 тысяч "золотых паспортов" тем, кто вложил в экономику 2,5 миллиона долларов. Она была отменена 1 ноября 2020 года. Решение о прекращении программы было принято сразу после выхода в эфир фильма-расследования телеканала "Аль-Джазира" о причастности представителей кипрских властей к планам продажи паспортов преступникам. Расследование вызвало громкий скандал.
США и Евросоюз постоянно критиковали Кипр за продажу паспортов. В 2018 году в правительственном докладе США, представленном в конгресс, Кипр был назван одной из стран, которые отмывают деньги из подозрительных российских капиталов в связи с выдачей своих национальных паспортов.