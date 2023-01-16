22:44 16.01.2023 (обновлено: 23:37 16.01.2023)
Глава МИД Австрии призвал ЕС не промахнуться с запретом виз для россиян
Глава МИД Австрии Шалленберг призвал ЕС не промахнуться с запретом виз для россиян
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
ВЕНА, 16 янв — РИА Новости. ЕС не должен промахнуться с возможным запретом виз для россиян, необходимо подумать о следующем дне в отношениях с Москвой, пишет газета Kronen Zeitung со ссылкой на заявление главы МИД Австрии Александера Шалленберга.
"Мы не должны промахнуться, например, введя запрет на выдачу виз для 144 миллионов россиян", — отметил министр на конференции в Париже.
По его словам, на фоне украинского кризиса следует параллельно подумать и "о следующем дне, следующей неделе и следующем месяце" в отношениях с Россией. Особую роль в этом вопросе может сыграть ОБСЕ — одна из немногих оставшихся платформ, где присутствуют российские дипломаты, добавил Шалленберг.
В прошлом году глава австрийского внешнеполитического ведомства раскритиковал решение Польши, занимавшей тогда пост председателя ОБСЕ, не приглашать министра иностранных дел России Сергея Лаврова на министерскую конференцию в Лодзи.
Дипломат также призывал "не утрачивать чувство меры" в контактах с Москвой. Он подчеркивал, что сейчас "пересечений с Россией меньше нуля", но без нее невозможно представить стабильную архитектуру безопасности.
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Совет ЕС в сентябре 2022 года полностью приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. После этого одним из обязательных условий получения "шенгена" стало наличие страховки, купленной в европейской компании. При этом оплатить полис с российских счетов невозможно.
В ноябре российским парламентариям отказали в визах для посещения осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве, затем Франция не предоставила документы для участия представителей России в 33-й сессии межправительственного совета Международной программы ЮНЕСКО.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти ограничения очередным нелепым решением в серии продолжающегося абсурда.
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