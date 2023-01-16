https://ria.ru/20230116/vizy-1845327900.html

Глава МИД Австрии призвал ЕС не промахнуться с запретом виз для россиян

Глава МИД Австрии призвал ЕС не промахнуться с запретом виз для россиян - РИА Новости, 16.01.2023

Глава МИД Австрии призвал ЕС не промахнуться с запретом виз для россиян

ЕС не должен промахнуться с возможным запретом виз для россиян, необходимо подумать о следующем дне в отношениях с Москвой, пишет газета Kronen Zeitung со... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T22:44

2023-01-16T22:44

2023-01-16T23:37

в мире

александер шалленберг

сергей лавров

россия

австрия

париж

обсе

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_bf7099ff2f6f1b9e7624e23e2dce5042.jpg

ВЕНА, 16 янв — РИА Новости. ЕС не должен промахнуться с возможным запретом виз для россиян, необходимо подумать о следующем дне в отношениях с Москвой, пишет газета Kronen Zeitung со ссылкой на заявление главы МИД Австрии Александера Шалленберга."Мы не должны промахнуться, например, введя запрет на выдачу виз для 144 миллионов россиян", — отметил министр на конференции в Париже.По его словам, на фоне украинского кризиса следует параллельно подумать и "о следующем дне, следующей неделе и следующем месяце" в отношениях с Россией. Особую роль в этом вопросе может сыграть ОБСЕ — одна из немногих оставшихся платформ, где присутствуют российские дипломаты, добавил Шалленберг.В прошлом году глава австрийского внешнеполитического ведомства раскритиковал решение Польши, занимавшей тогда пост председателя ОБСЕ, не приглашать министра иностранных дел России Сергея Лаврова на министерскую конференцию в Лодзи.Дипломат также призывал "не утрачивать чувство меры" в контактах с Москвой. Он подчеркивал, что сейчас "пересечений с Россией меньше нуля", но без нее невозможно представить стабильную архитектуру безопасности.Совет ЕС в сентябре 2022 года полностью приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. После этого одним из обязательных условий получения "шенгена" стало наличие страховки, купленной в европейской компании. При этом оплатить полис с российских счетов невозможно. В ноябре российским парламентариям отказали в визах для посещения осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве, затем Франция не предоставила документы для участия представителей России в 33-й сессии межправительственного совета Международной программы ЮНЕСКО.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти ограничения очередным нелепым решением в серии продолжающегося абсурда.

https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html

https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html

https://ria.ru/20230116/forum-1845034821.html

россия

австрия

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, александер шалленберг, сергей лавров, россия, австрия, париж, обсе, евросоюз, вооруженные силы украины, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), юнеско