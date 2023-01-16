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Венгрия рассчитывает на поддержку ЕС в строительстве новых газопроводов - РИА Новости, 16.01.2023
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Венгрия рассчитывает на поддержку ЕС в строительстве новых газопроводов
Венгрия рассчитывает на поддержку ЕС в строительстве новых газопроводов - РИА Новости, 16.01.2023
Венгрия рассчитывает на поддержку ЕС в строительстве новых газопроводов
Будапешт рассчитывает, что Евросоюз окажет финансовую поддержку строительству инфраструктуры для поставок газа из новых источников в Центральную Европу,... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:18
2023-01-16T13:18
в мире
венгрия
будапешт
петер сийярто
виктор орбан
болгария
европа
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 16 янв - РИА Новости. Будапешт рассчитывает, что Евросоюз окажет финансовую поддержку строительству инфраструктуры для поставок газа из новых источников в Центральную Европу, поскольку в этом заинтересованы все страны региона, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. "Важно осуществлять тесное сотрудничество (с Болгарией - ред.) и в дальнейшем для того, чтобы новые источники газа стали возможны для региона Центральной Европы. Рост роли газа, который будет поставляться из Азербайджана, - стратегическая цель для обеих наших стран. Для того, чтобы эти новые источники газа стали реально доступны в Центральной Европе, нужно очень серьезное развитие инфраструктуры, строительство новых венгерских трубопроводов и новых интерконнекторов", - сказал Сийярто на пресс-конференции с главой МИД Болгарии Николаем Милковым, которая транслировалась в соцсетях. "Это вопрос европейского уровня, поэтому я думаю, что мы, жители Центральной Европы, обоснованно ждем, что Евросоюз окажет поддержку, даст финансирование для строительства новых трубопроводов и развития инфраструктуры, что необходимо для энергобезопасности Центральной Европы в будущем", - сказал венгерский министр. Он рассказал, что Болгария остается для Венгрии одной из самых важных транзитных стран, в 2022 году через нее поступило 4,8 миллиарда кубометров газа. "Нас успокаивает, что болгарское правительство несколько раз дало понять, что его надежная роль в снабжении в будущем тоже продолжится. Так что Венгрия рассчитывает, что наше газоснабжение благодаря безопасным поставкам через Болгарию будет гарантировано и в дальнейшем", - сказал глава венгерского МИД. "Энергоснабжение Венгрии в безопасности, потому что у нас с одной стороны надежные поставщики, а с другой стороны - надежные транзитные страны", - подчеркнул он. Сийярто также напомнил, что с декабря Венгрия получает по новому маршруту ядерное топливо для АЭС "Пакш" из России: сначала оно поступает в болгарскую Варну морем, а оттуда через Болгарию и Румынию в Венгрию по железной дороге. Ранее Сийярто на встрече министров энергетики тюркских государств заявил, что объем газа, поступающего из Азербайджана в Европу, вырастет вдвое в ближайшие годы, это самая реальная возможность диверсификации европейского энергоснабжения. В венгерском МИД заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
https://ria.ru/20230114/vengriya-1844828830.html
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в мире, венгрия, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, болгария, европа, евросоюз, аэс "пакш"
В мире, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Болгария, Европа, Евросоюз, АЭС "Пакш"
13:18 16.01.2023
 
Венгрия рассчитывает на поддержку ЕС в строительстве новых газопроводов

МИД: Венгрия рассчитывает на финансовую поддержку ЕС в строительстве новых газопроводов

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкВид на Базилику Святого Иштвана в Будапеште
Вид на Базилику Святого Иштвана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Вид на Базилику Святого Иштвана в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 янв - РИА Новости. Будапешт рассчитывает, что Евросоюз окажет финансовую поддержку строительству инфраструктуры для поставок газа из новых источников в Центральную Европу, поскольку в этом заинтересованы все страны региона, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.
"Важно осуществлять тесное сотрудничество (с Болгарией - ред.) и в дальнейшем для того, чтобы новые источники газа стали возможны для региона Центральной Европы. Рост роли газа, который будет поставляться из Азербайджана, - стратегическая цель для обеих наших стран. Для того, чтобы эти новые источники газа стали реально доступны в Центральной Европе, нужно очень серьезное развитие инфраструктуры, строительство новых венгерских трубопроводов и новых интерконнекторов", - сказал Сийярто на пресс-конференции с главой МИД Болгарии Николаем Милковым, которая транслировалась в соцсетях.
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"Это вопрос европейского уровня, поэтому я думаю, что мы, жители Центральной Европы, обоснованно ждем, что Евросоюз окажет поддержку, даст финансирование для строительства новых трубопроводов и развития инфраструктуры, что необходимо для энергобезопасности Центральной Европы в будущем", - сказал венгерский министр.
Он рассказал, что Болгария остается для Венгрии одной из самых важных транзитных стран, в 2022 году через нее поступило 4,8 миллиарда кубометров газа.
"Нас успокаивает, что болгарское правительство несколько раз дало понять, что его надежная роль в снабжении в будущем тоже продолжится. Так что Венгрия рассчитывает, что наше газоснабжение благодаря безопасным поставкам через Болгарию будет гарантировано и в дальнейшем", - сказал глава венгерского МИД.
"Энергоснабжение Венгрии в безопасности, потому что у нас с одной стороны надежные поставщики, а с другой стороны - надежные транзитные страны", - подчеркнул он.
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Сийярто также напомнил, что с декабря Венгрия получает по новому маршруту ядерное топливо для АЭС "Пакш" из России: сначала оно поступает в болгарскую Варну морем, а оттуда через Болгарию и Румынию в Венгрию по железной дороге.
Ранее Сийярто на встрече министров энергетики тюркских государств заявил, что объем газа, поступающего из Азербайджана в Европу, вырастет вдвое в ближайшие годы, это самая реальная возможность диверсификации европейского энергоснабжения. В венгерском МИД заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
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В Венгрии не хотят отказываться от российского газа в пользу западного
 
В миреВенгрияБудапештПетер СийяртоВиктор ОрбанБолгарияЕвропаЕвросоюзАЭС "Пакш"
 
 
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