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В Кремле опровергли слухи о конфликте между "Вагнером" и Минобороны - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/vagner-1845152403.html
В Кремле опровергли слухи о конфликте между "Вагнером" и Минобороны
В Кремле опровергли слухи о конфликте между "Вагнером" и Минобороны - РИА Новости, 16.01.2023
В Кремле опровергли слухи о конфликте между "Вагнером" и Минобороны
Утверждения о "конфликте" между Минобороны и группой "Вагнер" - это продукция информационных манипуляций, которые устраивают наши противники, заявил... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:48
2023-01-16T13:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
россия
дмитрий песков
чвк "вагнер"
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Утверждения о "конфликте" между Минобороны и группой "Вагнер" - это продукция информационных манипуляций, которые устраивают наши противники, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы думаем, что в основном этот конфликт существует в информационном пространстве. Страна должна знать, она знает своих героев, и она знает и героев, которые в наших вооруженных силах служат, и проявляют эти чудеса геройства, и знает героев из ЧВК "Вагнер": и те, и другие навсегда будут в нашей памяти", - сказал Песков журналистам.По его словам, что утверждения о "конфликте" - продукт совершаемых противником информационных манипуляций. "Иногда устраивают наши информационные противники, иногда наши с вами друзья ведут себя так, что таких врагов не надо, поэтому к этому надо спокойно относиться, все делают общее дело, все воюют за родину. Вот так к этому и надо относиться", - объяснил Песков.Рассказывая об освобождении Соледара в ДНР, Минобороны на прошлой неделе сообщило, что задача по штурму городских кварталов "была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер".
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вооруженные силы рф, безопасность, россия, дмитрий песков, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, ЧВК "Вагнер", Ситуация в ДНР и ЛНР
12:48 16.01.2023 (обновлено: 13:25 16.01.2023)
 
В Кремле опровергли слухи о конфликте между "Вагнером" и Минобороны

Представитель Кремля Песков заявил об отсутствии конфликта между "Вагнером" и Минобороны

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец подразделения ЧВК "Вагнер" в Соледаре
Боец подразделения ЧВК Вагнер в Соледаре - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец подразделения ЧВК "Вагнер" в Соледаре. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Утверждения о "конфликте" между Минобороны и группой "Вагнер" - это продукция информационных манипуляций, которые устраивают наши противники, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы думаем, что в основном этот конфликт существует в информационном пространстве. Страна должна знать, она знает своих героев, и она знает и героев, которые в наших вооруженных силах служат, и проявляют эти чудеса геройства, и знает героев из ЧВК "Вагнер": и те, и другие навсегда будут в нашей памяти", - сказал Песков журналистам.
По его словам, что утверждения о "конфликте" - продукт совершаемых противником информационных манипуляций. "Иногда устраивают наши информационные противники, иногда наши с вами друзья ведут себя так, что таких врагов не надо, поэтому к этому надо спокойно относиться, все делают общее дело, все воюют за родину. Вот так к этому и надо относиться", - объяснил Песков.
Рассказывая об освобождении Соледара в ДНР, Минобороны на прошлой неделе сообщило, что задача по штурму городских кварталов "была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер".
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьРоссияДмитрий ПесковЧВК "Вагнер"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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