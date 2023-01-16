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ГД одобрила возможность получения налоговых уведомлений через "Госуслуги" - РИА Новости, 16.01.2023
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ГД одобрила возможность получения налоговых уведомлений через "Госуслуги"
ГД одобрила возможность получения налоговых уведомлений через "Госуслуги" - РИА Новости, 16.01.2023
ГД одобрила возможность получения налоговых уведомлений через "Госуслуги"
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, который предоставляет гражданам возможность с 2024 года получать... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:22
2023-01-16T17:22
антон силуанов
россия
госдума рф
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, который предоставляет гражданам возможность с 2024 года получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через личный кабинет на портале госуслуг. На рассмотрение Думы документ, внесенный правительством РФ, планируется вынести 18 января. Он позволит гражданам при желании получать от налоговых органов налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через свой личный кабинет на портале госуслуг без их направления по почте. Сейчас налоговые уведомления направляются налоговой службой заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Законопроект с 1 января 2024 года предоставляет гражданам, имеющим подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации, получать такие уведомления и другие документы через личный кабинет на портале госуслуг. Это упростит взаимодействие граждан, которые активно пользуются "Госуслугами", с налоговыми органами, сделает его более удобным и простым, пояснял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов. Законопроект также предусматривает, что передача документов, содержащих сведения о налогоплательщике, составляющие налоговую тайну, будет проходить с согласия получателя. Если со временем гражданин передумает получать такие уведомления через портал госуслуг, он сможет направить в налоговый орган соответствующее уведомление.
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60
антон силуанов, россия, госдума рф
Антон Силуанов, Россия, Госдума РФ
17:22 16.01.2023
 
ГД одобрила возможность получения налоговых уведомлений через "Госуслуги"

Госдума одобрила возможность получения налоговых уведомлений через "Госуслуги" с 2024 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, который предоставляет гражданам возможность с 2024 года получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через личный кабинет на портале госуслуг.
На рассмотрение Думы документ, внесенный правительством РФ, планируется вынести 18 января. Он позволит гражданам при желании получать от налоговых органов налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через свой личный кабинет на портале госуслуг без их направления по почте.
Сейчас налоговые уведомления направляются налоговой службой заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Законопроект с 1 января 2024 года предоставляет гражданам, имеющим подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации, получать такие уведомления и другие документы через личный кабинет на портале госуслуг.
Это упростит взаимодействие граждан, которые активно пользуются "Госуслугами", с налоговыми органами, сделает его более удобным и простым, пояснял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.
Законопроект также предусматривает, что передача документов, содержащих сведения о налогоплательщике, составляющие налоговую тайну, будет проходить с согласия получателя. Если со временем гражданин передумает получать такие уведомления через портал госуслуг, он сможет направить в налоговый орган соответствующее уведомление.
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