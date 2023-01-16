Арестович раскритиковал репрессии СБУ против Украинской православной церкви
Арестович заявил, что повальные репрессии СБУ против УПЦ не пойдут на пользу Украины
© Фото : alexey.arestovichАлексей Арестович
© Фото : alexey.arestovich
Алексей Арестович. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович раскритиковал репрессии против канонической Украинской православной церкви со стороны Службы безопасности Украины.
"Вы видели заголовки в Fox News, когда СБУ вошла в Киево-Печерскую и другие лавры: "Зеленский объявил войну христианству"? Такие заголовки идут на пользу Украины? Учитывая сложные процессы, которые там (в УПЦ – ред.) происходят, нужно перетягивать на свою сторону тех, кто за нас, и жестко репрессировать тех, кто против Украины", - сказал Арестович в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи".
По его словам, УПЦ посещают около 6 миллионов украинцев, которых нельзя огульно записать за это в "российские агенты". По его мнению, это политтехнология вредит стране.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".