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Арестович раскритиковал репрессии СБУ против Украинской православной церкви - РИА Новости, 16.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230116/upts-1845128072.html
Арестович раскритиковал репрессии СБУ против Украинской православной церкви
Арестович раскритиковал репрессии СБУ против Украинской православной церкви - РИА Новости, 16.01.2023
Арестович раскритиковал репрессии СБУ против Украинской православной церкви
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович раскритиковал репрессии против канонической Украинской православной церкви со стороны Службы... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:44
2023-01-16T11:44
религия
украина
алексей арестович
украинская православная церковь
служба безопасности украины
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович раскритиковал репрессии против канонической Украинской православной церкви со стороны Службы безопасности Украины. "Вы видели заголовки в Fox News, когда СБУ вошла в Киево-Печерскую и другие лавры: "Зеленский объявил войну христианству"? Такие заголовки идут на пользу Украины? Учитывая сложные процессы, которые там (в УПЦ – ред.) происходят, нужно перетягивать на свою сторону тех, кто за нас, и жестко репрессировать тех, кто против Украины", - сказал Арестович в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи". По его словам, УПЦ посещают около 6 миллионов украинцев, которых нельзя огульно записать за это в "российские агенты". По его мнению, это политтехнология вредит стране. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
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украина, алексей арестович , украинская православная церковь, служба безопасности украины, в мире, ситуация в днр и лнр
Религия, Украина, Алексей Арестович , Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:44 16.01.2023
 
Арестович раскритиковал репрессии СБУ против Украинской православной церкви

Арестович заявил, что повальные репрессии СБУ против УПЦ не пойдут на пользу Украины

© Фото : alexey.arestovichАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : alexey.arestovich
Алексей Арестович. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович раскритиковал репрессии против канонической Украинской православной церкви со стороны Службы безопасности Украины.
"Вы видели заголовки в Fox News, когда СБУ вошла в Киево-Печерскую и другие лавры: "Зеленский объявил войну христианству"? Такие заголовки идут на пользу Украины? Учитывая сложные процессы, которые там (в УПЦ – ред.) происходят, нужно перетягивать на свою сторону тех, кто за нас, и жестко репрессировать тех, кто против Украины", - сказал Арестович в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи".
По его словам, УПЦ посещают около 6 миллионов украинцев, которых нельзя огульно записать за это в "российские агенты". По его мнению, это политтехнология вредит стране.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаАлексей АрестовичУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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