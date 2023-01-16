https://ria.ru/20230116/upts-1845128072.html

Арестович раскритиковал репрессии СБУ против Украинской православной церкви

Арестович раскритиковал репрессии СБУ против Украинской православной церкви - РИА Новости, 16.01.2023

Арестович раскритиковал репрессии СБУ против Украинской православной церкви

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович раскритиковал репрессии против канонической Украинской православной церкви со стороны Службы... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T11:44

2023-01-16T11:44

2023-01-16T11:44

религия

украина

алексей арестович

украинская православная церковь

служба безопасности украины

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович раскритиковал репрессии против канонической Украинской православной церкви со стороны Службы безопасности Украины. "Вы видели заголовки в Fox News, когда СБУ вошла в Киево-Печерскую и другие лавры: "Зеленский объявил войну христианству"? Такие заголовки идут на пользу Украины? Учитывая сложные процессы, которые там (в УПЦ – ред.) происходят, нужно перетягивать на свою сторону тех, кто за нас, и жестко репрессировать тех, кто против Украины", - сказал Арестович в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи". По его словам, УПЦ посещают около 6 миллионов украинцев, которых нельзя огульно записать за это в "российские агенты". По его мнению, это политтехнология вредит стране. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230112/kiev-1844229888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, алексей арестович , украинская православная церковь, служба безопасности украины, в мире, ситуация в днр и лнр