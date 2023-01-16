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Рада собирает подписи за отставку Арестовича после его слов о работе ПВО - РИА Новости, 16.01.2023
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Рада собирает подписи за отставку Арестовича после его слов о работе ПВО
Рада собирает подписи за отставку Арестовича после его слов о работе ПВО - РИА Новости, 16.01.2023
Рада собирает подписи за отставку Арестовича после его слов о работе ПВО
Верховная рада собирает подписи за отставку советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича после его слов о причинах обрушения РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T18:53
2023-01-16T20:16
в мире
алексей арестович
алексей гончаренко
украина
днепропетровск
верховная рада украины
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Верховная рада собирает подписи за отставку советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича после его слов о причинах обрушения подъезда жилого дома в Днепропетровске, сообщил в Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко.В минувшую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске разрушился подъезд жилого дома. Как заявил Арестович в эфире одного из YouTube-каналов, на подъезд упала и взорвалась ракета, которую сбили средства ПВО страны.В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя попытки Киева переложить ответственность за разрушение дома в Днепропетровске на Россию, подчеркнул, что вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844998534.html
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в мире, алексей арестович , алексей гончаренко, украина, днепропетровск, верховная рада украины, владимир зеленский, киев
В мире, Алексей Арестович , Алексей Гончаренко, Украина, Днепропетровск, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Киев
18:53 16.01.2023 (обновлено: 20:16 16.01.2023)
 
Рада собирает подписи за отставку Арестовича после его слов о работе ПВО

Рада собирает подписи за отставку Арестовича после его слов о работе ПВО в Днепропетровске

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Верховная рада собирает подписи за отставку советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича после его слов о причинах обрушения подъезда жилого дома в Днепропетровске, сообщил в Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко.

"Арестовичу пора в отставку! Мы с другими народными депутатами собираем подписи с требованием уволить скандального советника ОП", — написал парламентарий.

В минувшую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске разрушился подъезд жилого дома. Как заявил Арестович в эфире одного из YouTube-каналов, на подъезд упала и взорвалась ракета, которую сбили средства ПВО страны.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя попытки Киева переложить ответственность за разрушение дома в Днепропетровске на Россию, подчеркнул, что вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине.
Борис Филатов - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 14:15
Мэр Днепропетровска оскорбил Арестовича после его слов о действиях ПВО
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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В миреАлексей АрестовичАлексей ГончаренкоУкраинаДнепропетровскВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиев
 
 
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