https://ria.ru/20230116/ukraina-1845288147.html

Рада собирает подписи за отставку Арестовича после его слов о работе ПВО

Рада собирает подписи за отставку Арестовича после его слов о работе ПВО - РИА Новости, 16.01.2023

Рада собирает подписи за отставку Арестовича после его слов о работе ПВО

Верховная рада собирает подписи за отставку советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича после его слов о причинах обрушения РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T18:53

2023-01-16T18:53

2023-01-16T20:16

в мире

алексей арестович

алексей гончаренко

украина

днепропетровск

верховная рада украины

владимир зеленский

киев

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Верховная рада собирает подписи за отставку советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича после его слов о причинах обрушения подъезда жилого дома в Днепропетровске, сообщил в Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко.В минувшую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске разрушился подъезд жилого дома. Как заявил Арестович в эфире одного из YouTube-каналов, на подъезд упала и взорвалась ракета, которую сбили средства ПВО страны.В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя попытки Киева переложить ответственность за разрушение дома в Днепропетровске на Россию, подчеркнул, что вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844998534.html

https://ria.ru/20230116/upts-1845128072.html

украина

днепропетровск

киев

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, алексей арестович , алексей гончаренко, украина, днепропетровск, верховная рада украины, владимир зеленский, киев