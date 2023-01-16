18:53 16.01.2023 (обновлено: 20:16 16.01.2023)
Рада собирает подписи за отставку Арестовича после его слов о работе ПВО
Рада собирает подписи за отставку Арестовича после его слов о работе ПВО в Днепропетровске
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Верховная рада собирает подписи за отставку советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича после его слов о причинах обрушения подъезда жилого дома в Днепропетровске, сообщил в Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко.
"Арестовичу пора в отставку! Мы с другими народными депутатами собираем подписи с требованием уволить скандального советника ОП", — написал парламентарий.
В минувшую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске разрушился подъезд жилого дома. Как заявил Арестович в эфире одного из YouTube-каналов, на подъезд упала и взорвалась ракета, которую сбили средства ПВО страны.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя попытки Киева переложить ответственность за разрушение дома в Днепропетровске на Россию, подчеркнул, что вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.