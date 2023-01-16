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На Украине допустили увеличение сроков отключения электричества - РИА Новости, 16.01.2023
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https://ria.ru/20230116/ukraina-1845216814.html
На Украине допустили увеличение сроков отключения электричества
На Украине допустили увеличение сроков отключения электричества - РИА Новости, 16.01.2023
На Украине допустили увеличение сроков отключения электричества
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что ремонтные работы на всех поврежденных обстрелами... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:34
2023-01-16T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
андрей герус
украина
верховная рада украины
киев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что ремонтные работы на всех поврежденных обстрелами энергообъектах Украины продолжаются, однако сроки отключения света могут увеличиться. В воскресенье в компании ДТЭК сообщили о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго Украины подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. "Из-за вчерашних массированных ракетных обстрелов энергетических объектов сроки отключений электрической энергии могут увеличиться. Были повреждены объекты генерации электроэнергии и были повреждены подстанции, поэтому это вызывает дополнительные трудности для энергосистемы", - заявил Герус в эфире телеканала "Рада". По его словам, все службы работают над тем, чтобы ограничения электроэнергии применялись максимально по графику, и чтобы отключения были максимально короткими "на сколько это возможно". Депутат отметил, что нужно определенное время для восстановления вчерашних повреждений. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230115/defitsit-1845056086.html
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в мире, андрей герус, украина, верховная рада украины, киев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Герус, Украина, Верховная Рада Украины, Киев, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:34 16.01.2023
 
На Украине допустили увеличение сроков отключения электричества

Депутат Рады Герус предупредил, что сроки отключения электричества на Украине увеличатся

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по центру Киева
Женщина идет по центру Киева - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по центру Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что ремонтные работы на всех поврежденных обстрелами энергообъектах Украины продолжаются, однако сроки отключения света могут увеличиться.
В воскресенье в компании ДТЭК сообщили о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго Украины подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях.
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"Из-за вчерашних массированных ракетных обстрелов энергетических объектов сроки отключений электрической энергии могут увеличиться. Были повреждены объекты генерации электроэнергии и были повреждены подстанции, поэтому это вызывает дополнительные трудности для энергосистемы", - заявил Герус в эфире телеканала "Рада".
По его словам, все службы работают над тем, чтобы ограничения электроэнергии применялись максимально по графику, и чтобы отключения были максимально короткими "на сколько это возможно". Депутат отметил, что нужно определенное время для восстановления вчерашних повреждений.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей ГерусУкраинаВерховная Рада УкраиныКиевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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