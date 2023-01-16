https://ria.ru/20230116/ukraina-1845216814.html

На Украине допустили увеличение сроков отключения электричества

На Украине допустили увеличение сроков отключения электричества - РИА Новости, 16.01.2023

На Украине допустили увеличение сроков отключения электричества

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что ремонтные работы на всех поврежденных обстрелами... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:34

2023-01-16T15:34

2023-01-16T15:34

специальная военная операция на украине

в мире

андрей герус

украина

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что ремонтные работы на всех поврежденных обстрелами энергообъектах Украины продолжаются, однако сроки отключения света могут увеличиться. В воскресенье в компании ДТЭК сообщили о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго Украины подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. "Из-за вчерашних массированных ракетных обстрелов энергетических объектов сроки отключений электрической энергии могут увеличиться. Были повреждены объекты генерации электроэнергии и были повреждены подстанции, поэтому это вызывает дополнительные трудности для энергосистемы", - заявил Герус в эфире телеканала "Рада". По его словам, все службы работают над тем, чтобы ограничения электроэнергии применялись максимально по графику, и чтобы отключения были максимально короткими "на сколько это возможно". Депутат отметил, что нужно определенное время для восстановления вчерашних повреждений. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230115/defitsit-1845056086.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, андрей герус, украина, верховная рада украины, киев, ситуация в днр и лнр