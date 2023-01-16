На Украине допустили увеличение сроков отключения электричества
Депутат Рады Герус предупредил, что сроки отключения электричества на Украине увеличатся
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по центру Киева
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по центру Киева. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что ремонтные работы на всех поврежденных обстрелами энергообъектах Украины продолжаются, однако сроки отключения света могут увеличиться.
В воскресенье в компании ДТЭК сообщили о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго Украины подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях.
"Из-за вчерашних массированных ракетных обстрелов энергетических объектов сроки отключений электрической энергии могут увеличиться. Были повреждены объекты генерации электроэнергии и были повреждены подстанции, поэтому это вызывает дополнительные трудности для энергосистемы", - заявил Герус в эфире телеканала "Рада".
По его словам, все службы работают над тем, чтобы ограничения электроэнергии применялись максимально по графику, и чтобы отключения были максимально короткими "на сколько это возможно". Депутат отметил, что нужно определенное время для восстановления вчерашних повреждений.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
27 ноября 2022, 08:00Тьма пришла на Украину надолго