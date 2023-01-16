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СМИ: сговор Зеленского с Байденом сыграл на руку Путину - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/ukraina-1845204032.html
СМИ: сговор Зеленского с Байденом сыграл на руку Путину
СМИ: сговор Зеленского с Байденом сыграл на руку Путину - РИА Новости, 16.01.2023
СМИ: сговор Зеленского с Байденом сыграл на руку Путину
Проводимая коллективным Западом и Украиной антироссийская политика спровоцировала серьезный кризис в Европе и сыграла на руку Москве в экономической сфере,... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:02
2023-01-16T16:38
в мире
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
украина
европа
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нато
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Проводимая коллективным Западом и Украиной антироссийская политика спровоцировала серьезный кризис в Европе и сыграла на руку Москве в экономической сфере, пишет обозреватель Карлос Мартинес в статье для Global Times."Так называемое обособление Европы от &lt;...&gt; России равносильно экономическому самоубийству", — отметил автор статьи.По его словам, президент США Джо Байден фактически вступил в сговор с киевским режимом против Москвы. Так, он поспособствовал отправке на Украину огромного количества тяжелых вооружений и пообещал Владимиру Зеленскому поддержку в вопросе принятия страны в НАТО.В это же время Соединенные Штаты и их союзники начали проводить агрессивную политику против России, отказавшись обсуждать вопросы гарантий безопасности в декабре 2021 года. Кроме того, они ввели беспрецедентные санкции после начала спецоперации, которые тем не менее ударили по ним самим, отметил Мартинес."Санкции против российской энергетики влекут за собой кризис стоимости жизни. Цены на энергоносители и продукты питания взлетели до небес. Инфляция в Великобритании составляет более десяти процентов, что означает быстрое снижение заработной платы", — подытожил журналист. Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
https://ria.ru/20230116/zapad-1845087052.html
https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, украина, европа, россия, нато
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир Путин, Украина, Европа, Россия, НАТО, Специальная военная операция на Украине
15:02 16.01.2023 (обновлено: 16:38 16.01.2023)
 
СМИ: сговор Зеленского с Байденом сыграл на руку Путину

GT: сговор Зеленского и Байдена против России привел к экономическому кризису в Европе

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Проводимая коллективным Западом и Украиной антироссийская политика спровоцировала серьезный кризис в Европе и сыграла на руку Москве в экономической сфере, пишет обозреватель Карлос Мартинес в статье для Global Times.
"Так называемое обособление Европы от <...> России равносильно экономическому самоубийству", — отметил автор статьи.
Массовая акция в Берлине против антироссийской политики Запада - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 09:21Специальная военная операция на Украине
"Расплющите Запад". Немцы на митинге выступили в поддержку России
По его словам, президент США Джо Байден фактически вступил в сговор с киевским режимом против Москвы. Так, он поспособствовал отправке на Украину огромного количества тяжелых вооружений и пообещал Владимиру Зеленскому поддержку в вопросе принятия страны в НАТО.
В это же время Соединенные Штаты и их союзники начали проводить агрессивную политику против России, отказавшись обсуждать вопросы гарантий безопасности в декабре 2021 года. Кроме того, они ввели беспрецедентные санкции после начала спецоперации, которые тем не менее ударили по ним самим, отметил Мартинес.
"Санкции против российской энергетики влекут за собой кризис стоимости жизни. Цены на энергоносители и продукты питания взлетели до небес. Инфляция в Великобритании составляет более десяти процентов, что означает быстрое снижение заработной платы", — подытожил журналист.
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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Запад испугался перелома на украинском фронте. Поэтому срочно шлет танки
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
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Вчера, 08:00
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийДжо БайденВладимир ПутинУкраинаЕвропаРоссияНАТО
 
 
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