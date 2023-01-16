https://ria.ru/20230116/ukraina-1845204032.html

СМИ: сговор Зеленского с Байденом сыграл на руку Путину

СМИ: сговор Зеленского с Байденом сыграл на руку Путину - РИА Новости, 16.01.2023

СМИ: сговор Зеленского с Байденом сыграл на руку Путину

Проводимая коллективным Западом и Украиной антироссийская политика спровоцировала серьезный кризис в Европе и сыграла на руку Москве в экономической сфере,... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:02

2023-01-16T15:02

2023-01-16T16:38

в мире

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Проводимая коллективным Западом и Украиной антироссийская политика спровоцировала серьезный кризис в Европе и сыграла на руку Москве в экономической сфере, пишет обозреватель Карлос Мартинес в статье для Global Times."Так называемое обособление Европы от <...> России равносильно экономическому самоубийству", — отметил автор статьи.По его словам, президент США Джо Байден фактически вступил в сговор с киевским режимом против Москвы. Так, он поспособствовал отправке на Украину огромного количества тяжелых вооружений и пообещал Владимиру Зеленскому поддержку в вопросе принятия страны в НАТО.В это же время Соединенные Штаты и их союзники начали проводить агрессивную политику против России, отказавшись обсуждать вопросы гарантий безопасности в декабре 2021 года. Кроме того, они ввели беспрецедентные санкции после начала спецоперации, которые тем не менее ударили по ним самим, отметил Мартинес."Санкции против российской энергетики влекут за собой кризис стоимости жизни. Цены на энергоносители и продукты питания взлетели до небес. Инфляция в Великобритании составляет более десяти процентов, что означает быстрое снижение заработной платы", — подытожил журналист. Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20230116/zapad-1845087052.html

https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html

https://ria.ru/20230116/politika-1844615163.html

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в мире, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, украина, европа, россия, нато