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В США назвали неожиданное препятствие для отправки западных танков Украине - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/ukraina-1845139415.html
В США назвали неожиданное препятствие для отправки западных танков Украине
В США назвали неожиданное препятствие для отправки западных танков Украине - РИА Новости, 16.01.2023
В США назвали неожиданное препятствие для отправки западных танков Украине
Серьезная проблема с поставкой Украине западных танков состоит в том, что уничтожение этой техники может серьезно подорвать ее международную репутацию, пишет... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:15
2023-01-16T16:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
великобритания
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Серьезная проблема с поставкой Украине западных танков состоит в том, что уничтожение этой техники может серьезно подорвать ее международную репутацию, пишет издание Military Watch."Особенно это касается немецких танков Leopard 2 — их готовы пожертвовать несколько членов НАТО. Ранее они уже очень плохо себя показали на службе Турции в операциях против легковооруженных повстанцев в Сирии и Ираке", — подчеркнули журналисты. Кроме того, есть проблема долгого и трудоемкого обучения, которое задерживает поставки. "Трудности с интеграцией Challenger 2 (британских танков. — Прим. ред.) в украинскую армию и опасности, которые могут возникнуть в результате захвата танков, означают, что существует значительная вероятность того, что танки будут храниться вдали от линии фронта и использоваться в первую очередь для обучения", — резюмировали авторы статьи.Накануне в офисе премьер-министра Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Киеву 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а в скором времени начнется обучение украинских военных их применению.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230116/ukraina-1845084983.html
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в мире, украина, нато, великобритания, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Великобритания, Германия
12:15 16.01.2023 (обновлено: 16:03 16.01.2023)
 
В США назвали неожиданное препятствие для отправки западных танков Украине

MW: западные танки хотят использовать вдали от фронта из-за боязни подорвать их репутацию

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Серьезная проблема с поставкой Украине западных танков состоит в том, что уничтожение этой техники может серьезно подорвать ее международную репутацию, пишет издание Military Watch.

"Особенно это касается немецких танков Leopard 2 — их готовы пожертвовать несколько членов НАТО. Ранее они уже очень плохо себя показали на службе Турции в операциях против легковооруженных повстанцев в Сирии и Ираке", — подчеркнули журналисты.
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 09:12
В Китае отметили важные изменения в политике Германии по Украине
Кроме того, есть проблема долгого и трудоемкого обучения, которое задерживает поставки.

"Трудности с интеграцией Challenger 2 (британских танков. — Прим. ред.) в украинскую армию и опасности, которые могут возникнуть в результате захвата танков, означают, что существует значительная вероятность того, что танки будут храниться вдали от линии фронта и использоваться в первую очередь для обучения", — резюмировали авторы статьи.
Накануне в офисе премьер-министра Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Киеву 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а в скором времени начнется обучение украинских военных их применению.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Танк Leopard 2A4 армии Канады - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 09:43
Подоляк раскрыл, как Зеленский воспользуется дружбой с премьером Канады
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОВеликобританияГермания
 
 
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