12:15 16.01.2023 (обновлено: 16:03 16.01.2023)
В США назвали неожиданное препятствие для отправки западных танков Украине
MW: западные танки хотят использовать вдали от фронта из-за боязни подорвать их репутацию
© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Серьезная проблема с поставкой Украине западных танков состоит в том, что уничтожение этой техники может серьезно подорвать ее международную репутацию, пишет издание Military Watch.
"Особенно это касается немецких танков Leopard 2 — их готовы пожертвовать несколько членов НАТО. Ранее они уже очень плохо себя показали на службе Турции в операциях против легковооруженных повстанцев в Сирии и Ираке", — подчеркнули журналисты.
"Особенно это касается немецких танков Leopard 2 — их готовы пожертвовать несколько членов НАТО. Ранее они уже очень плохо себя показали на службе Турции в операциях против легковооруженных повстанцев в Сирии и Ираке", — подчеркнули журналисты.
Кроме того, есть проблема долгого и трудоемкого обучения, которое задерживает поставки.
"Трудности с интеграцией Challenger 2 (британских танков. — Прим. ред.) в украинскую армию и опасности, которые могут возникнуть в результате захвата танков, означают, что существует значительная вероятность того, что танки будут храниться вдали от линии фронта и использоваться в первую очередь для обучения", — резюмировали авторы статьи.
"Трудности с интеграцией Challenger 2 (британских танков. — Прим. ред.) в украинскую армию и опасности, которые могут возникнуть в результате захвата танков, означают, что существует значительная вероятность того, что танки будут храниться вдали от линии фронта и использоваться в первую очередь для обучения", — резюмировали авторы статьи.
Накануне в офисе премьер-министра Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Киеву 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а в скором времени начнется обучение украинских военных их применению.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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