https://ria.ru/20230116/ukraina-1845139415.html

В США назвали неожиданное препятствие для отправки западных танков Украине

В США назвали неожиданное препятствие для отправки западных танков Украине - РИА Новости, 16.01.2023

В США назвали неожиданное препятствие для отправки западных танков Украине

Серьезная проблема с поставкой Украине западных танков состоит в том, что уничтожение этой техники может серьезно подорвать ее международную репутацию, пишет... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:15

2023-01-16T12:15

2023-01-16T16:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Серьезная проблема с поставкой Украине западных танков состоит в том, что уничтожение этой техники может серьезно подорвать ее международную репутацию, пишет издание Military Watch."Особенно это касается немецких танков Leopard 2 — их готовы пожертвовать несколько членов НАТО. Ранее они уже очень плохо себя показали на службе Турции в операциях против легковооруженных повстанцев в Сирии и Ираке", — подчеркнули журналисты. Кроме того, есть проблема долгого и трудоемкого обучения, которое задерживает поставки. "Трудности с интеграцией Challenger 2 (британских танков. — Прим. ред.) в украинскую армию и опасности, которые могут возникнуть в результате захвата танков, означают, что существует значительная вероятность того, что танки будут храниться вдали от линии фронта и использоваться в первую очередь для обучения", — резюмировали авторы статьи.Накануне в офисе премьер-министра Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Киеву 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а в скором времени начнется обучение украинских военных их применению.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230116/ukraina-1845084983.html

https://ria.ru/20230116/ukraina-1845089493.html

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в мире, украина, нато, великобритания, германия