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Председатель ОБСЕ посетит Украину в понедельник - РИА Новости, 16.01.2023
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Председатель ОБСЕ посетит Украину в понедельник
Председатель ОБСЕ посетит Украину в понедельник - РИА Новости, 16.01.2023
Председатель ОБСЕ посетит Украину в понедельник
Председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи в понедельник посетит Украину, встретится с высокопоставленными чиновниками и обсудит вопросы... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:00
2023-01-16T11:00
в мире
украина
северная македония
обсе
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи в понедельник посетит Украину, встретится с высокопоставленными чиновниками и обсудит вопросы безопасности."Османи посетит сегодня Украину и встретится с высокопоставленными чиновниками", - говорится в заявлении организации.Отмечается, что это первый официальный визит Османи в качестве председателя ОБСЕ.Согласно релизу, мероприятия с его участием будут посвящены вопросам безопасности.
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в мире, украина, северная македония, обсе
В мире, Украина, Северная Македония, ОБСЕ
11:00 16.01.2023
 
Председатель ОБСЕ посетит Украину в понедельник

Председатель ОБСЕ Османи в понедельник посетит Киев, чтобы обсудить вопросы безопасности

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи в понедельник посетит Украину, встретится с высокопоставленными чиновниками и обсудит вопросы безопасности.
"Османи посетит сегодня Украину и встретится с высокопоставленными чиновниками", - говорится в заявлении организации.
Отмечается, что это первый официальный визит Османи в качестве председателя ОБСЕ.
Согласно релизу, мероприятия с его участием будут посвящены вопросам безопасности.
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