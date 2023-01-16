https://ria.ru/20230116/ukraina-1845111597.html

Председатель ОБСЕ посетит Украину в понедельник

Председатель ОБСЕ посетит Украину в понедельник - РИА Новости, 16.01.2023

Председатель ОБСЕ посетит Украину в понедельник

Председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи в понедельник посетит Украину, встретится с высокопоставленными чиновниками и обсудит вопросы... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T11:00

2023-01-16T11:00

2023-01-16T11:00

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северная македония

обсе

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи в понедельник посетит Украину, встретится с высокопоставленными чиновниками и обсудит вопросы безопасности."Османи посетит сегодня Украину и встретится с высокопоставленными чиновниками", - говорится в заявлении организации.Отмечается, что это первый официальный визит Османи в качестве председателя ОБСЕ.Согласно релизу, мероприятия с его участием будут посвящены вопросам безопасности.

https://ria.ru/20230113/dzhonson-1844546186.html

украина

северная македония

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в мире, украина, северная македония, обсе