https://ria.ru/20230116/ukraina-1845111597.html
Председатель ОБСЕ посетит Украину в понедельник
Председатель ОБСЕ посетит Украину в понедельник - РИА Новости, 16.01.2023
Председатель ОБСЕ посетит Украину в понедельник
Председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи в понедельник посетит Украину, встретится с высокопоставленными чиновниками и обсудит вопросы... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:00
2023-01-16T11:00
2023-01-16T11:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи в понедельник посетит Украину, встретится с высокопоставленными чиновниками и обсудит вопросы безопасности."Османи посетит сегодня Украину и встретится с высокопоставленными чиновниками", - говорится в заявлении организации.Отмечается, что это первый официальный визит Османи в качестве председателя ОБСЕ.Согласно релизу, мероприятия с его участием будут посвящены вопросам безопасности.
https://ria.ru/20230113/dzhonson-1844546186.html
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В мире, Украина, Северная Македония, ОБСЕ
Председатель ОБСЕ посетит Украину в понедельник
Председатель ОБСЕ Османи в понедельник посетит Киев, чтобы обсудить вопросы безопасности