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Подоляк раскрыл, как Зеленский воспользуется дружбой с премьером Канады - РИА Новости, 16.01.2023
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Подоляк раскрыл, как Зеленский воспользуется дружбой с премьером Канады
Подоляк раскрыл, как Зеленский воспользуется дружбой с премьером Канады - РИА Новости, 16.01.2023
Подоляк раскрыл, как Зеленский воспользуется дружбой с премьером Канады
Владимир Зеленский планирует попросить премьер-министра Канады Джастина Трюдо поставить Киеву танки Leopard 2, заявил советник главы президентского офиса Михаил РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T09:43
2023-01-16T12:12
в мире
михаил подоляк
владимир зеленский
джастин трюдо
украина
германия
канада
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский планирует попросить премьер-министра Канады Джастина Трюдо поставить Киеву танки Leopard 2, заявил советник главы президентского офиса Михаил Подоляк в интервью газете The Globe and Mail. "Очевидно, что президент Зеленский, у которого дружеские отношения с премьер-министром Канады, попросит тяжелые танки. Шаг по передаче бронетехники должен быть за Германией, потому что она владелец технологии. Это должно происходить естественным образом, и Германия должна взять на себя инициативу в этом процессе", — сказал он.При этом официальный представитель канадского Минобороны Даниэль Минден не сказал, предоставит ли Оттава эти танки, если Германия даст добро. "Канада будет продолжать поддерживать Украину, и мы определяем различные варианты продолжения предоставления Украине всесторонней военной помощи", — отметил чиновник.В статье напоминается, что Оттава купила у Берлина в 2007 году 82 танка Leopard 2. На этой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст Украине танки Leopard. Глава Финляндии Саули Ниинисте также сообщил о готовности рассмотреть возможность участия в поставках этой боевой техники ВСУ, но их количество окажется небольшим.Начало поставок Украине танков немецкого производства требует разрешения Германии на снятие экспортных ограничений. Кроме ФРГ, Польши и Финляндии танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании, писали ранее финские СМИ.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230116/ukraina-1845084983.html
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в мире, михаил подоляк, владимир зеленский, джастин трюдо, украина, германия, канада, вооруженные силы украины
В мире, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо, Украина, Германия, Канада, Вооруженные силы Украины
09:43 16.01.2023 (обновлено: 12:12 16.01.2023)
 
Подоляк раскрыл, как Зеленский воспользуется дружбой с премьером Канады

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина попросит у Канады танки Leopard 2

© Фото : Staff Sgt. Brad MillerТанк Leopard 2A4 армии Канады
Танк Leopard 2A4 армии Канады - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : Staff Sgt. Brad Miller
Танк Leopard 2A4 армии Канады. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский планирует попросить премьер-министра Канады Джастина Трюдо поставить Киеву танки Leopard 2, заявил советник главы президентского офиса Михаил Подоляк в интервью газете The Globe and Mail.

"Очевидно, что президент Зеленский, у которого дружеские отношения с премьер-министром Канады, попросит тяжелые танки. Шаг по передаче бронетехники должен быть за Германией, потому что она владелец технологии. Это должно происходить естественным образом, и Германия должна взять на себя инициативу в этом процессе", — сказал он.
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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При этом официальный представитель канадского Минобороны Даниэль Минден не сказал, предоставит ли Оттава эти танки, если Германия даст добро.

"Канада будет продолжать поддерживать Украину, и мы определяем различные варианты продолжения предоставления Украине всесторонней военной помощи", — отметил чиновник.

В статье напоминается, что Оттава купила у Берлина в 2007 году 82 танка Leopard 2.

На этой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст Украине танки Leopard. Глава Финляндии Саули Ниинисте также сообщил о готовности рассмотреть возможность участия в поставках этой боевой техники ВСУ, но их количество окажется небольшим.
Начало поставок Украине танков немецкого производства требует разрешения Германии на снятие экспортных ограничений. Кроме ФРГ, Польши и Финляндии танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании, писали ранее финские СМИ.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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В миреМихаил ПодолякВладимир ЗеленскийДжастин ТрюдоУкраинаГерманияКанадаВооруженные силы Украины
 
 
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