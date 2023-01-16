https://ria.ru/20230116/ukraina-1845089493.html

Подоляк раскрыл, как Зеленский воспользуется дружбой с премьером Канады

Подоляк раскрыл, как Зеленский воспользуется дружбой с премьером Канады - РИА Новости, 16.01.2023

Подоляк раскрыл, как Зеленский воспользуется дружбой с премьером Канады

Владимир Зеленский планирует попросить премьер-министра Канады Джастина Трюдо поставить Киеву танки Leopard 2, заявил советник главы президентского офиса Михаил РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T09:43

2023-01-16T09:43

2023-01-16T12:12

в мире

михаил подоляк

владимир зеленский

джастин трюдо

украина

германия

канада

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский планирует попросить премьер-министра Канады Джастина Трюдо поставить Киеву танки Leopard 2, заявил советник главы президентского офиса Михаил Подоляк в интервью газете The Globe and Mail. "Очевидно, что президент Зеленский, у которого дружеские отношения с премьер-министром Канады, попросит тяжелые танки. Шаг по передаче бронетехники должен быть за Германией, потому что она владелец технологии. Это должно происходить естественным образом, и Германия должна взять на себя инициативу в этом процессе", — сказал он.При этом официальный представитель канадского Минобороны Даниэль Минден не сказал, предоставит ли Оттава эти танки, если Германия даст добро. "Канада будет продолжать поддерживать Украину, и мы определяем различные варианты продолжения предоставления Украине всесторонней военной помощи", — отметил чиновник.В статье напоминается, что Оттава купила у Берлина в 2007 году 82 танка Leopard 2. На этой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст Украине танки Leopard. Глава Финляндии Саули Ниинисте также сообщил о готовности рассмотреть возможность участия в поставках этой боевой техники ВСУ, но их количество окажется небольшим.Начало поставок Украине танков немецкого производства требует разрешения Германии на снятие экспортных ограничений. Кроме ФРГ, Польши и Финляндии танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании, писали ранее финские СМИ.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230116/ukraina-1845084983.html

https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html

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в мире, михаил подоляк, владимир зеленский, джастин трюдо, украина, германия, канада, вооруженные силы украины