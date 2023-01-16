09:43 16.01.2023 (обновлено: 12:12 16.01.2023)
Подоляк раскрыл, как Зеленский воспользуется дружбой с премьером Канады
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина попросит у Канады танки Leopard 2
© Фото : Staff Sgt. Brad MillerТанк Leopard 2A4 армии Канады
© Фото : Staff Sgt. Brad Miller
Танк Leopard 2A4 армии Канады. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский планирует попросить премьер-министра Канады Джастина Трюдо поставить Киеву танки Leopard 2, заявил советник главы президентского офиса Михаил Подоляк в интервью газете The Globe and Mail.
"Очевидно, что президент Зеленский, у которого дружеские отношения с премьер-министром Канады, попросит тяжелые танки. Шаг по передаче бронетехники должен быть за Германией, потому что она владелец технологии. Это должно происходить естественным образом, и Германия должна взять на себя инициативу в этом процессе", — сказал он.
"Очевидно, что президент Зеленский, у которого дружеские отношения с премьер-министром Канады, попросит тяжелые танки. Шаг по передаче бронетехники должен быть за Германией, потому что она владелец технологии. Это должно происходить естественным образом, и Германия должна взять на себя инициативу в этом процессе", — сказал он.
При этом официальный представитель канадского Минобороны Даниэль Минден не сказал, предоставит ли Оттава эти танки, если Германия даст добро.
"Канада будет продолжать поддерживать Украину, и мы определяем различные варианты продолжения предоставления Украине всесторонней военной помощи", — отметил чиновник.
В статье напоминается, что Оттава купила у Берлина в 2007 году 82 танка Leopard 2.
На этой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст Украине танки Leopard. Глава Финляндии Саули Ниинисте также сообщил о готовности рассмотреть возможность участия в поставках этой боевой техники ВСУ, но их количество окажется небольшим.
"Канада будет продолжать поддерживать Украину, и мы определяем различные варианты продолжения предоставления Украине всесторонней военной помощи", — отметил чиновник.
В статье напоминается, что Оттава купила у Берлина в 2007 году 82 танка Leopard 2.
На этой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст Украине танки Leopard. Глава Финляндии Саули Ниинисте также сообщил о готовности рассмотреть возможность участия в поставках этой боевой техники ВСУ, но их количество окажется небольшим.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.