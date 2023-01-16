https://ria.ru/20230116/ukraina-1845084983.html

В Китае отметили важные изменения в политике Германии по Украине

В Китае отметили важные изменения в политике Германии по Украине - РИА Новости, 16.01.2023

В Китае отметили важные изменения в политике Германии по Украине

Читатели китайского портала "Гуаньча" прокомментировали новость о том, что Германия сможет поставить танки Leopard на Украину только в 2024 году. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T09:12

2023-01-16T09:12

2023-01-16T10:37

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нато

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" прокомментировали новость о том, что Германия сможет поставить танки Leopard на Украину только в 2024 году. Накануне глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью изданию Bild заявил, что военные машины полностью переоборудуются. Это значит, что даже если решение о передаче их Киеву примут завтра, поставка не сможет начаться до следующего года."Украина еще должна выстоять до 2024 года", — написал другой."Германия должна поставлять танки Украине, а США даже с законом о ленд-лизе не будут этого делать, хорошие у них отношения", — съязвил третий комментатор."Америка и Запад используют Киев в качестве полигона для испытаний оружия и техники", — поделился мнением другой пользователь."США будут потом обвинять Европу в плохом выполнении указаний", — заключил комментатор.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230112/nato-1844322393.html

https://ria.ru/20230116/istrebiteli-1845073290.html

украина

германия

сша

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в мире, украина, германия, сша, вооруженные силы украины, нато