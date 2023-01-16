https://ria.ru/20230116/ukraina-1845084983.html
В Китае отметили важные изменения в политике Германии по Украине
В Китае отметили важные изменения в политике Германии по Украине - РИА Новости, 16.01.2023
В Китае отметили важные изменения в политике Германии по Украине
Читатели китайского портала "Гуаньча" прокомментировали новость о том, что Германия сможет поставить танки Leopard на Украину только в 2024 году. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T09:12
2023-01-16T09:12
2023-01-16T10:37
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" прокомментировали новость о том, что Германия сможет поставить танки Leopard на Украину только в 2024 году. Накануне глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью изданию Bild заявил, что военные машины полностью переоборудуются. Это значит, что даже если решение о передаче их Киеву примут завтра, поставка не сможет начаться до следующего года."Украина еще должна выстоять до 2024 года", — написал другой."Германия должна поставлять танки Украине, а США даже с законом о ленд-лизе не будут этого делать, хорошие у них отношения", — съязвил третий комментатор."Америка и Запад используют Киев в качестве полигона для испытаний оружия и техники", — поделился мнением другой пользователь."США будут потом обвинять Европу в плохом выполнении указаний", — заключил комментатор.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230112/nato-1844322393.html
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в мире, украина, германия, сша, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Германия, США, Вооруженные силы Украины, НАТО
09:12 16.01.2023 (обновлено: 10:37 16.01.2023)
В Китае отметили важные изменения в политике Германии по Украине
Читатели "Гуаньча" предрекли Украине тяжелый год из-за невозможности получить танки от ФРГ
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Читатели китайского портала "Гуаньча"
прокомментировали новость о том, что Германия сможет поставить танки Leopard на Украину только в 2024 году.
Накануне глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью изданию Bild заявил, что военные машины полностью переоборудуются. Это значит, что даже если решение о передаче их Киеву примут завтра, поставка не сможет начаться до следующего года.
"США опустошают запасы европейского вооружения, им тяжело перестать это делать", — отметил один из участников дискуссии.
"Украина еще должна выстоять до 2024 года", — написал другой.
"Германия должна поставлять танки Украине, а США даже с законом о ленд-лизе не будут этого делать, хорошие у них отношения", — съязвил третий комментатор.
"Америка и Запад используют Киев в качестве полигона для испытаний оружия и техники", — поделился мнением другой пользователь.
"США будут потом обвинять Европу в плохом выполнении указаний", — заключил комментатор.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российских ВКС.