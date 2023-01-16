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Шольц прокомментировал отставку Ламбрехт с поста министра обороны Германии - РИА Новости, 16.01.2023
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Шольц прокомментировал отставку Ламбрехт с поста министра обороны Германии
Шольц прокомментировал отставку Ламбрехт с поста министра обороны Германии - РИА Новости, 16.01.2023
Шольц прокомментировал отставку Ламбрехт с поста министра обороны Германии
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у него есть четкое представление о том, как будут развиваться события после ухода Кристины Ламбрехт с поста министра... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T18:48
2023-01-16T18:48
в мире
кристина ламбрехт
олаф шольц
германия
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нато
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БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у него есть четкое представление о том, как будут развиваться события после ухода Кристины Ламбрехт с поста министра обороны, об этом будет объявлено в ближайшее время. "Конечно, сегодня не тот день, чтобы сообщать, как будут развиваться события. Но я хочу сказать, что у меня есть четкое представление - и это очень скоро станет известно всем - о том, что будет происходить дальше. Федеральные вооруженные силы, министерство обороны и все, кто имеет отношение к национальной обороне, заслуживают того, чтобы это вскоре стало известно. Я знаю, как все должно происходить, с моей точки зрения. И мы объявим об этом своевременно", - сказал Шольц, делая заявление по итогам посещения немецкой оборонной компании Hensoldt в городе Ульм. Его выступление в прямом эфире транслировал телеканал Phoenix. Шольц также отметил, что с уважением относится к решению Ламбрехт уйти с поста министра. По его словам, он в течение многих лет охотно работал вместе с ней. Ламбрехт подала прошение на имя канцлера Олафа Шольца о снятии с должности, свое решение она объяснила вниманием немецких СМИ к собственной персоне. Уход министра с поста происходит на фоне подготовки к встрече стран НАТО на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, которая запланирована на 20 января, и на фоне активных дискуссий вокруг возможных поставок Украине немецких танков Leopard 2, от которых германская сторона до сих пор воздерживалась. Как сообщил журналистам представитель минобороны Германии Кристиан Тильс на вопрос о грядущей встрече стран НАТО в "Рамштайне", которую должна была бы вести министр обороны Германии, Ламбрехт будет исполнять обязанности до официального вручения документа об увольнении. При этом Тильс подтвердил, что Ламбрехт "физически" не присутствует в оборонном ведомстве, однако отвечает на все текущие запросы в рамках своей должности. Глава оборонного ведомства Германии в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграли роль и недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника. Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.
https://ria.ru/20230113/lambrekht-1844777858.html
https://ria.ru/20230116/beda-1845064993.html
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в мире, кристина ламбрехт, олаф шольц, германия, украина, киев, нато
В мире, Кристина Ламбрехт, Олаф Шольц, Германия, Украина, Киев, НАТО
18:48 16.01.2023
 
Шольц прокомментировал отставку Ламбрехт с поста министра обороны Германии

Канцлер Германии Шольц заявил о понимании будущего после ухода министра обороны Ламбрехт

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у него есть четкое представление о том, как будут развиваться события после ухода Кристины Ламбрехт с поста министра обороны, об этом будет объявлено в ближайшее время.
"Конечно, сегодня не тот день, чтобы сообщать, как будут развиваться события. Но я хочу сказать, что у меня есть четкое представление - и это очень скоро станет известно всем - о том, что будет происходить дальше. Федеральные вооруженные силы, министерство обороны и все, кто имеет отношение к национальной обороне, заслуживают того, чтобы это вскоре стало известно. Я знаю, как все должно происходить, с моей точки зрения. И мы объявим об этом своевременно", - сказал Шольц, делая заявление по итогам посещения немецкой оборонной компании Hensoldt в городе Ульм. Его выступление в прямом эфире транслировал телеканал Phoenix.
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Шольц также отметил, что с уважением относится к решению Ламбрехт уйти с поста министра. По его словам, он в течение многих лет охотно работал вместе с ней.
Ламбрехт подала прошение на имя канцлера Олафа Шольца о снятии с должности, свое решение она объяснила вниманием немецких СМИ к собственной персоне. Уход министра с поста происходит на фоне подготовки к встрече стран НАТО на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, которая запланирована на 20 января, и на фоне активных дискуссий вокруг возможных поставок Украине немецких танков Leopard 2, от которых германская сторона до сих пор воздерживалась.
Как сообщил журналистам представитель минобороны Германии Кристиан Тильс на вопрос о грядущей встрече стран НАТО в "Рамштайне", которую должна была бы вести министр обороны Германии, Ламбрехт будет исполнять обязанности до официального вручения документа об увольнении. При этом Тильс подтвердил, что Ламбрехт "физически" не присутствует в оборонном ведомстве, однако отвечает на все текущие запросы в рамках своей должности.
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Глава оборонного ведомства Германии в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграли роль и недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника.
Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.
Кристина Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
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Биография Кристины Ламбрехт
 
В миреКристина ЛамбрехтОлаф ШольцГерманияУкраинаКиевНАТО
 
 
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