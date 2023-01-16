https://ria.ru/20230116/ubiystvo-1845256248.html

Жителя Ленинградской области арестовали по обвинению в убийстве сына

Жителя Ленинградской области арестовали по обвинению в убийстве сына - РИА Новости, 16.01.2023

Жителя Ленинградской области арестовали по обвинению в убийстве сына

Обвиняемый в убийстве двухлетнего сына житель Ленинградской области арестован по решению суда, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T17:10

2023-01-16T17:10

2023-01-16T17:10

происшествия

россия

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве двухлетнего сына житель Ленинградской области арестован по решению суда, сообщило региональное СУСК РФ. Ранее ведомство сообщало, что смертельные ранения ребенку нанес отец, находясь дома. Было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Отмечалось, что мужчина нанес ранения и себе. "По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СУСК РФ по Ленобласти. Следствием установлено, что трагедия произошла после ссоры обвиняемого 1999 года рождения с сожительницей.

https://ria.ru/20230116/ubiystvo-1845133441.html

https://ria.ru/20221019/ranenie-1825063693.html

россия

ленинградская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)