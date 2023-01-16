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Жителя Ленинградской области арестовали по обвинению в убийстве сына - РИА Новости, 16.01.2023
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Жителя Ленинградской области арестовали по обвинению в убийстве сына
Жителя Ленинградской области арестовали по обвинению в убийстве сына - РИА Новости, 16.01.2023
Жителя Ленинградской области арестовали по обвинению в убийстве сына
Обвиняемый в убийстве двухлетнего сына житель Ленинградской области арестован по решению суда, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:10
2023-01-16T17:10
происшествия
россия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве двухлетнего сына житель Ленинградской области арестован по решению суда, сообщило региональное СУСК РФ. Ранее ведомство сообщало, что смертельные ранения ребенку нанес отец, находясь дома. Было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Отмечалось, что мужчина нанес ранения и себе. "По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СУСК РФ по Ленобласти. Следствием установлено, что трагедия произошла после ссоры обвиняемого 1999 года рождения с сожительницей.
https://ria.ru/20230116/ubiystvo-1845133441.html
https://ria.ru/20221019/ranenie-1825063693.html
россия
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происшествия, россия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
17:10 16.01.2023
 
Жителя Ленинградской области арестовали по обвинению в убийстве сына

Жителя Ленинградской области арестовали по обвинению в убийстве двухлетнего сына

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве двухлетнего сына житель Ленинградской области арестован по решению суда, сообщило региональное СУСК РФ.
Ранее ведомство сообщало, что смертельные ранения ребенку нанес отец, находясь дома. Было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Отмечалось, что мужчина нанес ранения и себе.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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"По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СУСК РФ по Ленобласти.
Следствием установлено, что трагедия произошла после ссоры обвиняемого 1999 года рождения с сожительницей.
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Пьяный житель Ленинградской области запер сына в квартире и ранил его ножом
 
ПроисшествияРоссияЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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