https://ria.ru/20230116/ubiystvo-1845225811.html
В полиции рассказали о расследовании убийства с расчленением в Обнинске
В полиции рассказали о расследовании убийства с расчленением в Обнинске - РИА Новости, 16.01.2023
В полиции рассказали о расследовании убийства с расчленением в Обнинске
Полиция установила личность мужчины, чье расчлененное тело было найдено в канализационном колодце в Обнинске, и вышла на его знакомых, с которыми он общался... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:01
2023-01-16T16:01
2023-01-16T16:01
происшествия
обнинск
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845034025_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_da9fd0726b6926ff1750d67eac831999.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Полиция установила личность мужчины, чье расчлененное тело было найдено в канализационном колодце в Обнинске, и вышла на его знакомых, с которыми он общался незадолго перед гибелью, сообщает УМВД по Калужской области. В воскресенье в пресс-службе СУСК по Калужской области сообщили РИА Новости, что в канализационном колодце в Обнинске обнаружили тела неизвестных мужчины и женщины, возбуждено уголовное дело об убийстве, личности погибших и обстоятельства преступления устанавливаются. Источник РИА Новости в силовых структурах региона рассказал, что тела расчленены. По данным СУСК, к расследованию подключились следователи отдела по расследованию особо важных дел. "В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудники… установили личность мужчины, останки которого были обнаружены в коллекторе. В дальнейшем, при отработке круга общения данного гражданина, в поле зрения сотрудников полиции попал ранее судимый местный, который в настоящее время задержан по подозрению в совершении иного преступления, и его знакомая", - говорится в сообщении. Девушка была доставлена в территориальный орган внутренних дел, где дала показания по факту произошедшего, после чего ее передали следственным органам для проведения дальнейших процессуальных действий, отмечают в полиции. Представитель областного УМВД уточнил РИА Новости, что задержанные были одними из последних, с кем общался убитый, но полиция не владеет данными о том, имеют ли они непосредственное отношение к убийству и расчленению; какой у них будет статус в расследовании уголовного дела, решит СУСК. В самом следственном управлении пока не комментируют новую информацию. По данным местных СМИ, убитый также был ранее судим, а убитая женщина была его возлюбленной.
https://ria.ru/20230111/ostanki-1844071326.html
https://ria.ru/20221105/sud-1829363984.html
обнинск
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845034025_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_18acce3ec7fab54da0e857e3d87b577a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, обнинск, калужская область
Происшествия, Обнинск, Калужская область
В полиции рассказали о расследовании убийства с расчленением в Обнинске
Полиция установила личность расчлененного в Обнинске мужчины и вышла на его знакомых
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 янв - РИА Новости.
Полиция установила личность мужчины, чье расчлененное тело было найдено в канализационном колодце в Обнинске, и вышла на его знакомых, с которыми он общался незадолго перед гибелью, сообщает
УМВД по Калужской области.
В воскресенье в пресс-службе СУСК по Калужской области сообщили РИА Новости, что в канализационном колодце в Обнинске обнаружили тела неизвестных мужчины и женщины, возбуждено уголовное дело об убийстве, личности погибших и обстоятельства преступления устанавливаются. Источник РИА Новости в силовых структурах региона рассказал, что тела расчленены. По данным СУСК, к расследованию подключились следователи отдела по расследованию особо важных дел.
"В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудники… установили личность мужчины, останки которого были обнаружены в коллекторе. В дальнейшем, при отработке круга общения данного гражданина, в поле зрения сотрудников полиции попал ранее судимый местный, который в настоящее время задержан по подозрению в совершении иного преступления, и его знакомая", - говорится в сообщении.
Девушка была доставлена в территориальный орган внутренних дел, где дала показания по факту произошедшего, после чего ее передали следственным органам для проведения дальнейших процессуальных действий, отмечают в полиции.
Представитель областного УМВД уточнил РИА Новости, что задержанные были одними из последних, с кем общался убитый, но полиция не владеет данными о том, имеют ли они непосредственное отношение к убийству и расчленению; какой у них будет статус в расследовании уголовного дела, решит СУСК. В самом следственном управлении пока не комментируют новую информацию.
По данным местных СМИ, убитый также был ранее судим, а убитая женщина была его возлюбленной.