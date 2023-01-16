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В полиции рассказали о расследовании убийства с расчленением в Обнинске - РИА Новости, 16.01.2023
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В полиции рассказали о расследовании убийства с расчленением в Обнинске
В полиции рассказали о расследовании убийства с расчленением в Обнинске - РИА Новости, 16.01.2023
В полиции рассказали о расследовании убийства с расчленением в Обнинске
Полиция установила личность мужчины, чье расчлененное тело было найдено в канализационном колодце в Обнинске, и вышла на его знакомых, с которыми он общался... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:01
2023-01-16T16:01
происшествия
обнинск
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Полиция установила личность мужчины, чье расчлененное тело было найдено в канализационном колодце в Обнинске, и вышла на его знакомых, с которыми он общался незадолго перед гибелью, сообщает УМВД по Калужской области. В воскресенье в пресс-службе СУСК по Калужской области сообщили РИА Новости, что в канализационном колодце в Обнинске обнаружили тела неизвестных мужчины и женщины, возбуждено уголовное дело об убийстве, личности погибших и обстоятельства преступления устанавливаются. Источник РИА Новости в силовых структурах региона рассказал, что тела расчленены. По данным СУСК, к расследованию подключились следователи отдела по расследованию особо важных дел. "В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудники… установили личность мужчины, останки которого были обнаружены в коллекторе. В дальнейшем, при отработке круга общения данного гражданина, в поле зрения сотрудников полиции попал ранее судимый местный, который в настоящее время задержан по подозрению в совершении иного преступления, и его знакомая", - говорится в сообщении. Девушка была доставлена в территориальный орган внутренних дел, где дала показания по факту произошедшего, после чего ее передали следственным органам для проведения дальнейших процессуальных действий, отмечают в полиции. Представитель областного УМВД уточнил РИА Новости, что задержанные были одними из последних, с кем общался убитый, но полиция не владеет данными о том, имеют ли они непосредственное отношение к убийству и расчленению; какой у них будет статус в расследовании уголовного дела, решит СУСК. В самом следственном управлении пока не комментируют новую информацию. По данным местных СМИ, убитый также был ранее судим, а убитая женщина была его возлюбленной.
https://ria.ru/20230111/ostanki-1844071326.html
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происшествия, обнинск, калужская область
Происшествия, Обнинск, Калужская область
16:01 16.01.2023
 
В полиции рассказали о расследовании убийства с расчленением в Обнинске

Полиция установила личность расчлененного в Обнинске мужчины и вышла на его знакомых

© Фото : СУСК РФ по Калужской областиВ канализационном колодце на улице Любого города Обнинска обнаружено тело человека
В канализационном колодце на улице Любого города Обнинска обнаружено тело человека - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : СУСК РФ по Калужской области
В канализационном колодце на улице Любого города Обнинска обнаружено тело человека
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Полиция установила личность мужчины, чье расчлененное тело было найдено в канализационном колодце в Обнинске, и вышла на его знакомых, с которыми он общался незадолго перед гибелью, сообщает УМВД по Калужской области.
В воскресенье в пресс-службе СУСК по Калужской области сообщили РИА Новости, что в канализационном колодце в Обнинске обнаружили тела неизвестных мужчины и женщины, возбуждено уголовное дело об убийстве, личности погибших и обстоятельства преступления устанавливаются. Источник РИА Новости в силовых структурах региона рассказал, что тела расчленены. По данным СУСК, к расследованию подключились следователи отдела по расследованию особо важных дел.
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"В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудники… установили личность мужчины, останки которого были обнаружены в коллекторе. В дальнейшем, при отработке круга общения данного гражданина, в поле зрения сотрудников полиции попал ранее судимый местный, который в настоящее время задержан по подозрению в совершении иного преступления, и его знакомая", - говорится в сообщении.
Девушка была доставлена в территориальный орган внутренних дел, где дала показания по факту произошедшего, после чего ее передали следственным органам для проведения дальнейших процессуальных действий, отмечают в полиции.
Представитель областного УМВД уточнил РИА Новости, что задержанные были одними из последних, с кем общался убитый, но полиция не владеет данными о том, имеют ли они непосредственное отношение к убийству и расчленению; какой у них будет статус в расследовании уголовного дела, решит СУСК. В самом следственном управлении пока не комментируют новую информацию.
По данным местных СМИ, убитый также был ранее судим, а убитая женщина была его возлюбленной.
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