https://ria.ru/20230116/ubiystvo-1845225811.html

В полиции рассказали о расследовании убийства с расчленением в Обнинске

В полиции рассказали о расследовании убийства с расчленением в Обнинске - РИА Новости, 16.01.2023

В полиции рассказали о расследовании убийства с расчленением в Обнинске

Полиция установила личность мужчины, чье расчлененное тело было найдено в канализационном колодце в Обнинске, и вышла на его знакомых, с которыми он общался... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T16:01

2023-01-16T16:01

2023-01-16T16:01

происшествия

обнинск

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Полиция установила личность мужчины, чье расчлененное тело было найдено в канализационном колодце в Обнинске, и вышла на его знакомых, с которыми он общался незадолго перед гибелью, сообщает УМВД по Калужской области. В воскресенье в пресс-службе СУСК по Калужской области сообщили РИА Новости, что в канализационном колодце в Обнинске обнаружили тела неизвестных мужчины и женщины, возбуждено уголовное дело об убийстве, личности погибших и обстоятельства преступления устанавливаются. Источник РИА Новости в силовых структурах региона рассказал, что тела расчленены. По данным СУСК, к расследованию подключились следователи отдела по расследованию особо важных дел. "В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудники… установили личность мужчины, останки которого были обнаружены в коллекторе. В дальнейшем, при отработке круга общения данного гражданина, в поле зрения сотрудников полиции попал ранее судимый местный, который в настоящее время задержан по подозрению в совершении иного преступления, и его знакомая", - говорится в сообщении. Девушка была доставлена в территориальный орган внутренних дел, где дала показания по факту произошедшего, после чего ее передали следственным органам для проведения дальнейших процессуальных действий, отмечают в полиции. Представитель областного УМВД уточнил РИА Новости, что задержанные были одними из последних, с кем общался убитый, но полиция не владеет данными о том, имеют ли они непосредственное отношение к убийству и расчленению; какой у них будет статус в расследовании уголовного дела, решит СУСК. В самом следственном управлении пока не комментируют новую информацию. По данным местных СМИ, убитый также был ранее судим, а убитая женщина была его возлюбленной.

https://ria.ru/20230111/ostanki-1844071326.html

https://ria.ru/20221105/sud-1829363984.html

обнинск

калужская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, обнинск, калужская область