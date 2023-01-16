https://ria.ru/20230116/ubiystvo-1845133441.html

Житель Уфы убил мать, выбросившую листок с логинами и паролями

Житель Уфы убил мать, выбросившую листок с логинами и паролями - РИА Новости, 16.01.2023

Житель Уфы убил мать, выбросившую листок с логинами и паролями

В Уфе арестовали 18-летнего местного жителя, который признался, что зарезал мать из-за того, что она выбросила листок с его логинами и паролями, сообщил главк... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T11:58

2023-01-16T11:58

2023-01-16T13:54

происшествия

уфа

россия

республика башкортостан

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 16 янв — РИА Новости. В Уфе арестовали 18-летнего местного жителя, который признался, что зарезал мать из-за того, что она выбросила листок с его логинами и паролями, сообщил главк Следственного комитета по Башкирии.В ведомстве рассказали, что убийство произошло 9 января. Молодой человек, уже давно испытывавший неприязнь к матери, во время очередной ссоры схватил кухонный нож и нанес женщине множество ударов в шею и туловище. "От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. После убийства злоумышленник написал сообщение своему брату, сообщив о содеянном, который вызвал сотрудников полиции и скорую помощь", — говорится в релизе. Скрываться от правоохранителей юноша не стал, сознался в преступлении и рассказал об обстоятельствах случившегося. Ему предъявили обвинения, а суд по ходатайству следствия отправил его под стражу.По словам источника РИА Новости, убийство произошло после того, как женщина во время уборки выкинула бумажку сына с записями логинов и паролей от интернет-аккаунтов.

https://ria.ru/20221014/ubiystvo-1824158450.html

уфа

россия

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, уфа, россия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)