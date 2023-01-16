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Житель Уфы убил мать, выбросившую листок с логинами и паролями - РИА Новости, 16.01.2023
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Житель Уфы убил мать, выбросившую листок с логинами и паролями
Житель Уфы убил мать, выбросившую листок с логинами и паролями - РИА Новости, 16.01.2023
Житель Уфы убил мать, выбросившую листок с логинами и паролями
В Уфе арестовали 18-летнего местного жителя, который признался, что зарезал мать из-за того, что она выбросила листок с его логинами и паролями, сообщил главк... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:58
2023-01-16T13:54
происшествия
уфа
россия
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 16 янв — РИА Новости. В Уфе арестовали 18-летнего местного жителя, который признался, что зарезал мать из-за того, что она выбросила листок с его логинами и паролями, сообщил главк Следственного комитета по Башкирии.В ведомстве рассказали, что убийство произошло 9 января. Молодой человек, уже давно испытывавший неприязнь к матери, во время очередной ссоры схватил кухонный нож и нанес женщине множество ударов в шею и туловище. "От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. После убийства злоумышленник написал сообщение своему брату, сообщив о содеянном, который вызвал сотрудников полиции и скорую помощь", — говорится в релизе. Скрываться от правоохранителей юноша не стал, сознался в преступлении и рассказал об обстоятельствах случившегося. Ему предъявили обвинения, а суд по ходатайству следствия отправил его под стражу.По словам источника РИА Новости, убийство произошло после того, как женщина во время уборки выкинула бумажку сына с записями логинов и паролей от интернет-аккаунтов.
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уфа
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происшествия, уфа, россия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уфа, Россия, Республика Башкортостан, Следственный комитет России (СК РФ)
11:58 16.01.2023 (обновлено: 13:54 16.01.2023)
 
Житель Уфы убил мать, выбросившую листок с логинами и паролями

Суд арестовал 18-летнего уфимца, убившего мать за выброшенный листок с логинами и паролями

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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УФА, 16 янв — РИА Новости. В Уфе арестовали 18-летнего местного жителя, который признался, что зарезал мать из-за того, что она выбросила листок с его логинами и паролями, сообщил главк Следственного комитета по Башкирии.
В ведомстве рассказали, что убийство произошло 9 января. Молодой человек, уже давно испытывавший неприязнь к матери, во время очередной ссоры схватил кухонный нож и нанес женщине множество ударов в шею и туловище.
"От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. После убийства злоумышленник написал сообщение своему брату, сообщив о содеянном, который вызвал сотрудников полиции и скорую помощь", — говорится в релизе.
Скрываться от правоохранителей юноша не стал, сознался в преступлении и рассказал об обстоятельствах случившегося. Ему предъявили обвинения, а суд по ходатайству следствия отправил его под стражу.
По словам источника РИА Новости, убийство произошло после того, как женщина во время уборки выкинула бумажку сына с записями логинов и паролей от интернет-аккаунтов.
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ПроисшествияУфаРоссияРеспублика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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