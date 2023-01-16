https://ria.ru/20230116/tu-1845112581.html

Глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полет

Глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полет - РИА Новости, 16.01.2023

Глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полет

Глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил очередной испытательный полет, сообщили в понедельник в "Объединенной авиастроительной... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T11:03

2023-01-16T11:03

2023-01-16T16:26

безопасность

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ту-95мс

россия

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил очередной испытательный полет, сообщили в понедельник в "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК). Ту-95МСМ – опытный образец стратегического ракетоносца, новая модификация самого скоростного в мире турбовинтового самолета-ракетоносца Ту-95МС. В результате проведенных работ существенно возрастет эффективность и надежность самолета. Ту-95МС участвуют в специальной военной операции, регулярно нанося удары крылатыми ракетами большой дальности по инфраструктурным и военным объектам Украины. "В рамках программы испытаний состоялся очередной полет глубоко модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. В ходе полета выполнены необходимые проверки систем и оборудования", — говорится в релизе ОАК. Работы над Ту-95МСМ ведут совместно специалисты "Туполева" и ТАНТК имени Бериева. "В рамках глубокой модернизации на самолете были проведены необходимые комплексы доработок по улучшению характеристик", — добавили в ОАК.

https://ria.ru/20221230/raketonostsy-1842430595.html

https://ria.ru/20221215/bezopasnost-1838802398.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ту-95мс, россия