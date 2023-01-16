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Глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полет - РИА Новости, 16.01.2023
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Глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полет
Глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полет - РИА Новости, 16.01.2023
Глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полет
Глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил очередной испытательный полет, сообщили в понедельник в "Объединенной авиастроительной... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:03
2023-01-16T16:26
безопасность
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ту-95мс
россия
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил очередной испытательный полет, сообщили в понедельник в "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК). Ту-95МСМ – опытный образец стратегического ракетоносца, новая модификация самого скоростного в мире турбовинтового самолета-ракетоносца Ту-95МС. В результате проведенных работ существенно возрастет эффективность и надежность самолета. Ту-95МС участвуют в специальной военной операции, регулярно нанося удары крылатыми ракетами большой дальности по инфраструктурным и военным объектам Украины. "В рамках программы испытаний состоялся очередной полет глубоко модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. В ходе полета выполнены необходимые проверки систем и оборудования", — говорится в релизе ОАК. Работы над Ту-95МСМ ведут совместно специалисты "Туполева" и ТАНТК имени Бериева. "В рамках глубокой модернизации на самолете были проведены необходимые комплексы доработок по улучшению характеристик", — добавили в ОАК.
https://ria.ru/20221230/raketonostsy-1842430595.html
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безопасность, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ту-95мс, россия
Безопасность, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ту-95МС, Россия
11:03 16.01.2023 (обновлено: 16:26 16.01.2023)
 
Глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полет

Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил очередной испытательный полет

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС России
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС России - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил очередной испытательный полет, сообщили в понедельник в "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК).
Ту-95МСМ – опытный образец стратегического ракетоносца, новая модификация самого скоростного в мире турбовинтового самолета-ракетоносца Ту-95МС. В результате проведенных работ существенно возрастет эффективность и надежность самолета.
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"В рамках программы испытаний состоялся очередной полет глубоко модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. В ходе полета выполнены необходимые проверки систем и оборудования", — говорится в релизе ОАК. Работы над Ту-95МСМ ведут совместно специалисты "Туполева" и ТАНТК имени Бериева.
"В рамках глубокой модернизации на самолете были проведены необходимые комплексы доработок по улучшению характеристик", — добавили в ОАК.
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БезопасностьОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Ту-95МСРоссия
 
 
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