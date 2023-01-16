https://ria.ru/20230116/tu-1845112581.html
Глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полет
Глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полет - РИА Новости, 16.01.2023
Глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полет
Глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил очередной испытательный полет, сообщили в понедельник в "Объединенной авиастроительной... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:03
2023-01-16T11:03
2023-01-16T16:26
безопасность
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ту-95мс
россия
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил очередной испытательный полет, сообщили в понедельник в "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК). Ту-95МСМ – опытный образец стратегического ракетоносца, новая модификация самого скоростного в мире турбовинтового самолета-ракетоносца Ту-95МС. В результате проведенных работ существенно возрастет эффективность и надежность самолета. Ту-95МС участвуют в специальной военной операции, регулярно нанося удары крылатыми ракетами большой дальности по инфраструктурным и военным объектам Украины. "В рамках программы испытаний состоялся очередной полет глубоко модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. В ходе полета выполнены необходимые проверки систем и оборудования", — говорится в релизе ОАК. Работы над Ту-95МСМ ведут совместно специалисты "Туполева" и ТАНТК имени Бериева. "В рамках глубокой модернизации на самолете были проведены необходимые комплексы доработок по улучшению характеристик", — добавили в ОАК.
https://ria.ru/20221230/raketonostsy-1842430595.html
https://ria.ru/20221215/bezopasnost-1838802398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ту-95мс, россия
Безопасность, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ту-95МС, Россия
11:03 16.01.2023 (обновлено: 16:26 16.01.2023)
Глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полет
Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил очередной испытательный полет
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил очередной испытательный полет, сообщили в понедельник в "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК).
Ту-95МСМ – опытный образец стратегического ракетоносца, новая модификация самого скоростного в мире турбовинтового самолета-ракетоносца Ту-95МС. В результате проведенных работ существенно возрастет эффективность и надежность самолета.
Ту-95МС участвуют в специальной военной операции, регулярно нанося удары крылатыми ракетами большой дальности по инфраструктурным и военным объектам Украины
.
"В рамках программы испытаний состоялся очередной полет глубоко модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. В ходе полета выполнены необходимые проверки систем и оборудования", — говорится в релизе ОАК. Работы над Ту-95МСМ ведут совместно специалисты "Туполева" и ТАНТК имени Бериева.
"В рамках глубокой модернизации на самолете были проведены необходимые комплексы доработок по улучшению характеристик", — добавили в ОАК.