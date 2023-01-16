https://ria.ru/20230116/tseny-1845190171.html

В Италии начали проверять Eni и еще четыре компании из-за цен на топливо

В Италии начали проверять Eni и еще четыре компании из-за цен на топливо - РИА Новости, 16.01.2023

В Италии начали проверять Eni и еще четыре компании из-за цен на топливо

Антимонопольная служба Италии приступила к расследованию с проверками в отношении пяти топливных компаний из-за цен на автомобильное горючее, говорится в... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:20

2023-01-16T14:20

2023-01-16T14:20

италия

eni

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РИМ, 16 янв – РИА Новости. Антимонопольная служба Италии приступила к расследованию с проверками в отношении пяти топливных компаний из-за цен на автомобильное горючее, говорится в сообщении регулятора - Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato. "Несоответствия" обнаружены при продаже топлива по цене, отличной от опубликованной на заправке, а также из-за отсутствия сведений о стоимости горючего на профильном национальном портале, отмечается в коммюнике. Под проверки подпала в том числе крупная нефтегазовая группа Eni. Проверка коснулась cвыше тысячи заправок по всей стране, большая часть которых принадлежит Eni и компании IP. "Во многих случаях имело место несоответствие между рекламируемой ценой и более высокой ценой, которая применялась на самом деле", - говорится в сообщении. Вопрос цен на автомобильное топливо стал одни из наиболее острых во внутренней итальянской повестке, после того, как с 1 января правительство решило не продлять отмену дополнительных надбавок на стоимость бензина и дизельного топлива, в результате чего цены должны были вырасти почти на 20 евроцентов за литр. На практике цены подскочили на несколько десятков евроцентов, а в ряде случае перешагнув психологическую отметку в 2 евро, вызвав обвинения в спекуляциях в адрес владельцев заправок. Крупнейшие итальянские объединения владельцев автозаправочных станций в ответ на критику объявили о проведении забастовки 25 и 26 января, которая, по последним сведениям из правительства, может быть отменена.

https://ria.ru/20230115/mestorozhdenie-1845012760.html

италия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

италия, eni