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В Италии начали проверять Eni и еще четыре компании из-за цен на топливо - РИА Новости, 16.01.2023
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В Италии начали проверять Eni и еще четыре компании из-за цен на топливо
В Италии начали проверять Eni и еще четыре компании из-за цен на топливо - РИА Новости, 16.01.2023
В Италии начали проверять Eni и еще четыре компании из-за цен на топливо
Антимонопольная служба Италии приступила к расследованию с проверками в отношении пяти топливных компаний из-за цен на автомобильное горючее, говорится в... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:20
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италия
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РИМ, 16 янв – РИА Новости. Антимонопольная служба Италии приступила к расследованию с проверками в отношении пяти топливных компаний из-за цен на автомобильное горючее, говорится в сообщении регулятора - Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato. "Несоответствия" обнаружены при продаже топлива по цене, отличной от опубликованной на заправке, а также из-за отсутствия сведений о стоимости горючего на профильном национальном портале, отмечается в коммюнике. Под проверки подпала в том числе крупная нефтегазовая группа Eni. Проверка коснулась cвыше тысячи заправок по всей стране, большая часть которых принадлежит Eni и компании IP. "Во многих случаях имело место несоответствие между рекламируемой ценой и более высокой ценой, которая применялась на самом деле", - говорится в сообщении. Вопрос цен на автомобильное топливо стал одни из наиболее острых во внутренней итальянской повестке, после того, как с 1 января правительство решило не продлять отмену дополнительных надбавок на стоимость бензина и дизельного топлива, в результате чего цены должны были вырасти почти на 20 евроцентов за литр. На практике цены подскочили на несколько десятков евроцентов, а в ряде случае перешагнув психологическую отметку в 2 евро, вызвав обвинения в спекуляциях в адрес владельцев заправок. Крупнейшие итальянские объединения владельцев автозаправочных станций в ответ на критику объявили о проведении забастовки 25 и 26 января, которая, по последним сведениям из правительства, может быть отменена.
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Евгения Нефедова
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италия, eni
Италия, Eni
14:20 16.01.2023
 
В Италии начали проверять Eni и еще четыре компании из-за цен на топливо

Антимонопольная служба Италии проверит Eni и еще четыре компании из-за цен на бензин

© Depositphotos.com / scrismanИтальянская заправка
Итальянская заправка - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Depositphotos.com / scrisman
Итальянская заправка. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 16 янв – РИА Новости. Антимонопольная служба Италии приступила к расследованию с проверками в отношении пяти топливных компаний из-за цен на автомобильное горючее, говорится в сообщении регулятора - Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato.
"Несоответствия" обнаружены при продаже топлива по цене, отличной от опубликованной на заправке, а также из-за отсутствия сведений о стоимости горючего на профильном национальном портале, отмечается в коммюнике. Под проверки подпала в том числе крупная нефтегазовая группа Eni.
Проверка коснулась cвыше тысячи заправок по всей стране, большая часть которых принадлежит Eni и компании IP. "Во многих случаях имело место несоответствие между рекламируемой ценой и более высокой ценой, которая применялась на самом деле", - говорится в сообщении.
Вопрос цен на автомобильное топливо стал одни из наиболее острых во внутренней итальянской повестке, после того, как с 1 января правительство решило не продлять отмену дополнительных надбавок на стоимость бензина и дизельного топлива, в результате чего цены должны были вырасти почти на 20 евроцентов за литр. На практике цены подскочили на несколько десятков евроцентов, а в ряде случае перешагнув психологическую отметку в 2 евро, вызвав обвинения в спекуляциях в адрес владельцев заправок.
Крупнейшие итальянские объединения владельцев автозаправочных станций в ответ на критику объявили о проведении забастовки 25 и 26 января, которая, по последним сведениям из правительства, может быть отменена.
Газовое оборудование - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
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