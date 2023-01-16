https://ria.ru/20230116/tseny-1845190171.html
В Италии начали проверять Eni и еще четыре компании из-за цен на топливо
В Италии начали проверять Eni и еще четыре компании из-за цен на топливо - РИА Новости, 16.01.2023
В Италии начали проверять Eni и еще четыре компании из-за цен на топливо
Антимонопольная служба Италии приступила к расследованию с проверками в отношении пяти топливных компаний из-за цен на автомобильное горючее, говорится в... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:20
2023-01-16T14:20
2023-01-16T14:20
италия
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РИМ, 16 янв – РИА Новости. Антимонопольная служба Италии приступила к расследованию с проверками в отношении пяти топливных компаний из-за цен на автомобильное горючее, говорится в сообщении регулятора - Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato. "Несоответствия" обнаружены при продаже топлива по цене, отличной от опубликованной на заправке, а также из-за отсутствия сведений о стоимости горючего на профильном национальном портале, отмечается в коммюнике. Под проверки подпала в том числе крупная нефтегазовая группа Eni. Проверка коснулась cвыше тысячи заправок по всей стране, большая часть которых принадлежит Eni и компании IP. "Во многих случаях имело место несоответствие между рекламируемой ценой и более высокой ценой, которая применялась на самом деле", - говорится в сообщении. Вопрос цен на автомобильное топливо стал одни из наиболее острых во внутренней итальянской повестке, после того, как с 1 января правительство решило не продлять отмену дополнительных надбавок на стоимость бензина и дизельного топлива, в результате чего цены должны были вырасти почти на 20 евроцентов за литр. На практике цены подскочили на несколько десятков евроцентов, а в ряде случае перешагнув психологическую отметку в 2 евро, вызвав обвинения в спекуляциях в адрес владельцев заправок. Крупнейшие итальянские объединения владельцев автозаправочных станций в ответ на критику объявили о проведении забастовки 25 и 26 января, которая, по последним сведениям из правительства, может быть отменена.
https://ria.ru/20230115/mestorozhdenie-1845012760.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, eni
В Италии начали проверять Eni и еще четыре компании из-за цен на топливо
Антимонопольная служба Италии проверит Eni и еще четыре компании из-за цен на бензин
РИМ, 16 янв – РИА Новости.
Антимонопольная служба Италии приступила к расследованию с проверками в отношении пяти топливных компаний из-за цен на автомобильное горючее, говорится в сообщении регулятора
- Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato.
"Несоответствия" обнаружены при продаже топлива по цене, отличной от опубликованной на заправке, а также из-за отсутствия сведений о стоимости горючего на профильном национальном портале, отмечается в коммюнике. Под проверки подпала в том числе крупная нефтегазовая группа Eni.
Проверка коснулась cвыше тысячи заправок по всей стране, большая часть которых принадлежит Eni и компании IP. "Во многих случаях имело место несоответствие между рекламируемой ценой и более высокой ценой, которая применялась на самом деле", - говорится в сообщении.
Вопрос цен на автомобильное топливо стал одни из наиболее острых во внутренней итальянской повестке, после того, как с 1 января правительство решило не продлять отмену дополнительных надбавок на стоимость бензина и дизельного топлива, в результате чего цены должны были вырасти почти на 20 евроцентов за литр. На практике цены подскочили на несколько десятков евроцентов, а в ряде случае перешагнув психологическую отметку в 2 евро, вызвав обвинения в спекуляциях в адрес владельцев заправок.
Крупнейшие итальянские объединения владельцев автозаправочных станций в ответ на критику объявили о проведении забастовки 25 и 26 января, которая, по последним сведениям из правительства, может быть отменена.