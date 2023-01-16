https://ria.ru/20230116/trevoga-1845305987.html
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
В Харьковской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.01.2023
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в понедельник в Харьковской области Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T20:07
2023-01-16T20:07
2023-01-16T20:12
специальная военная операция на украине
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украина
киев
запорожская область
денис шмыгаль
владимир зеленский
харьковская область
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Харьковской области Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным, тревога была объявлена в 18.45 (19.45 мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230116/spetsoperatsiya-1845208518.html
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Запорожская область, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
20:07 16.01.2023 (обновлено: 20:12 16.01.2023)
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
Минцифры Украины: в Харьковской области объявили воздушную тревогу