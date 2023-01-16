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В Якутии на Крещение ожидается температура в минус 63 градуса - РИА Новости, 16.01.2023
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В Якутии на Крещение ожидается температура в минус 63 градуса
В Якутии на Крещение ожидается температура в минус 63 градуса - РИА Новости, 16.01.2023
В Якутии на Крещение ожидается температура в минус 63 градуса
На Крещение, 19 января, в Якутии ожидается понижение температуры до 63 градусов и морозный туман, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:42
2023-01-16T15:42
погода
роман вильфанд
россия
гидрометцентр
праздник крещения господня
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. На Крещение, 19 января, в Якутии ожидается понижение температуры до 63 градусов и морозный туман, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Понятно, что Якутия - это очень холодный регион, но на Крещение там будет температура примерно на 10-12 градусов ниже нормы. Это значит, что и в центре, и на западе, и на юге Якутии температура будет от 58 до 63 градусов ниже нуля. Прогнозируется даже морозный туман, есть такой термин, когда суперхолодная погода", - сказал Вильфанд. Морозный туман – атмосферное явление, облако, образовавшееся у поверхности земли в результате конденсации водяного пара, представляющее скопление кристаллов льда. Наблюдается при сильных морозах.
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погода, роман вильфанд, россия, гидрометцентр, праздник крещения господня
Погода, Роман Вильфанд, Россия, Гидрометцентр, Праздник Крещения Господня
15:42 16.01.2023
 
В Якутии на Крещение ожидается температура в минус 63 градуса

Гидрометцентр: в Якутии на Крещение ожидаются температура в минус 63 градуса и туман

© РИА Новости / Виктория Сергеева / Перейти в медиабанкМестные жители на одной из улиц в Якутске
Местные жители на одной из улиц в Якутске - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Виктория Сергеева
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Местные жители на одной из улиц в Якутске. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. На Крещение, 19 января, в Якутии ожидается понижение температуры до 63 градусов и морозный туман, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Понятно, что Якутия - это очень холодный регион, но на Крещение там будет температура примерно на 10-12 градусов ниже нормы. Это значит, что и в центре, и на западе, и на юге Якутии температура будет от 58 до 63 градусов ниже нуля. Прогнозируется даже морозный туман, есть такой термин, когда суперхолодная погода", - сказал Вильфанд.
Морозный туман – атмосферное явление, облако, образовавшееся у поверхности земли в результате конденсации водяного пара, представляющее скопление кристаллов льда. Наблюдается при сильных морозах.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 06:46Хабаровский край
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ПогодаРоман ВильфандРоссияГидрометцентрПраздник Крещения Господня
 
 
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