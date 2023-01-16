https://ria.ru/20230116/temperatura-1845219693.html

В Якутии на Крещение ожидается температура в минус 63 градуса

В Якутии на Крещение ожидается температура в минус 63 градуса - РИА Новости, 16.01.2023

В Якутии на Крещение ожидается температура в минус 63 градуса

На Крещение, 19 января, в Якутии ожидается понижение температуры до 63 градусов и морозный туман, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:42

2023-01-16T15:42

2023-01-16T15:42

погода

роман вильфанд

россия

гидрометцентр

праздник крещения господня

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. На Крещение, 19 января, в Якутии ожидается понижение температуры до 63 градусов и морозный туман, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Понятно, что Якутия - это очень холодный регион, но на Крещение там будет температура примерно на 10-12 градусов ниже нормы. Это значит, что и в центре, и на западе, и на юге Якутии температура будет от 58 до 63 градусов ниже нуля. Прогнозируется даже морозный туман, есть такой термин, когда суперхолодная погода", - сказал Вильфанд. Морозный туман – атмосферное явление, облако, образовавшееся у поверхности земли в результате конденсации водяного пара, представляющее скопление кристаллов льда. Наблюдается при сильных морозах.

https://ria.ru/20230116/degtyarev-1845073697.html

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погода, роман вильфанд, россия, гидрометцентр, праздник крещения господня