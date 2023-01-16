https://ria.ru/20230116/telegram-1845271867.html

Суд в Саратове удовлетворил иск спикера областной думы к Telegram

Суд в Саратове удовлетворил иск спикера областной думы к Telegram - РИА Новости, 16.01.2023

Суд в Саратове удовлетворил иск спикера областной думы к Telegram

Заводской районный суд Саратова в понедельник по иску председателя областной думы Михаила Исаева (ЕР) к компании Telegram FZ-LLC признал не соответствующими... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T17:54

2023-01-16T17:54

2023-01-16T20:51

чиновники

происшествия

михаил исаев

саратов

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САРАТОВ, 16 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Заводской районный суд Саратова в понедельник по иску председателя областной думы Михаила Исаева (ЕР) к компании Telegram FZ-LLC признал не соответствующими действительности сообщения в трех региональных телеграм-каналах и обязал ограничить доступ к этим публикациям, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По данным суда, Исаев подал к Telegram FZ-LLC иск о защите чести, достоинства, деловой репутации. Пресс-секретарь Исаева Татьяна Плющева ранее пояснила РИА Новости, что иск связан с публикациями в шести региональных телеграм-каналах, сведения в которых Исаев как физическое лицо просит признать не соответствующими действительности."Заявление Исаева Михаила Александровича об установлении факта распространения сведений, не соответствующих действительности, порочащих честь и достоинство, ограничении доступа к этим сведениям удовлетворено... Признана несоответствующей действительности, порочащей честь и достоинство заявителя информация, распространенная в виде сообщений в телеграм-каналах... По всем трем сообщениям также еще ограничен доступ к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети интернет", - сказала собеседница агентства.Как пояснила РИА Новости Плющева, изначально истец просил признать несоответствующими действительным сведения в публикациях в шести региональных телеграм-каналах, но в ходе процесса их число было скорректировано до трех, потому что в одном спорное сообщение уже было удалено, во втором у сообщения есть конкретный автор, а в еще одном телеграм-канале не было усмотрено прямой связи содержания сообщения с личностью Исаева."На данном этапе Михаил Александрович удовлетворен решением суда", - добавила она.Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.

https://ria.ru/20221228/avariya-1841916727.html

https://ria.ru/20221206/skatov-1836733196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

чиновники, происшествия, михаил исаев, саратов, россия