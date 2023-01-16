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Премьер Польши призвал власти Германии передать Украине танки - РИА Новости, 16.01.2023
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Премьер Польши призвал власти Германии передать Украине танки
Премьер Польши призвал власти Германии передать Украине танки - РИА Новости, 16.01.2023
Премьер Польши призвал власти Германии передать Украине танки
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Берлин, где призвал правительство Германии передать Киеву тяжелое вооружение, в том числе танки. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:32
2023-01-16T14:32
в мире
матеуш моравецкий
украина
польша
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ВАРШАВА, 16 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Берлин, где призвал правительство Германии передать Киеву тяжелое вооружение, в том числе танки. В прошлую среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, заявил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Польша является инициатором создания этой коалиции. Обращаясь к немецким политикам в Берлине, Моравецкий, выступление которого транслирует Польское телевидение, заявил, что "поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне". "Сегодня нет повода для блокирования поддержки для Киева. Я призываю немецкое правительство к решительным действиям, заключающимся в поставках на Украину всех видов вооружения", - сказал он. "Мы много лет инвестируем в тяжелое вооружение, в танки. Мы не должны позволить им ржаветь на складах", - заключил польский премьер. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, матеуш моравецкий, украина, польша, германия
В мире, Матеуш Моравецкий, Украина, Польша, Германия
14:32 16.01.2023
 
Премьер Польши призвал власти Германии передать Украине танки

Премьер Польши Моравецкий прибыл в Берлин и призвал правительство ФРГ передать Киеву танки

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 16 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Берлин, где призвал правительство Германии передать Киеву тяжелое вооружение, в том числе танки.
В прошлую среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, заявил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Польша является инициатором создания этой коалиции.
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 12:58Специальная военная операция на Украине
В Кремле рассказали, что будет с танками, которые Британия поставит Украине
Обращаясь к немецким политикам в Берлине, Моравецкий, выступление которого транслирует Польское телевидение, заявил, что "поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне".
"Сегодня нет повода для блокирования поддержки для Киева. Я призываю немецкое правительство к решительным действиям, заключающимся в поставках на Украину всех видов вооружения", - сказал он.
"Мы много лет инвестируем в тяжелое вооружение, в танки. Мы не должны позволить им ржаветь на складах", - заключил польский премьер.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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