https://ria.ru/20230116/tanki-1845193899.html

Премьер Польши призвал власти Германии передать Украине танки

Премьер Польши призвал власти Германии передать Украине танки - РИА Новости, 16.01.2023

Премьер Польши призвал власти Германии передать Украине танки

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Берлин, где призвал правительство Германии передать Киеву тяжелое вооружение, в том числе танки. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:32

2023-01-16T14:32

2023-01-16T14:32

в мире

матеуш моравецкий

украина

польша

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792125373_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_f8500f0c874b7febf9005dac7e8402b3.jpg

ВАРШАВА, 16 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Берлин, где призвал правительство Германии передать Киеву тяжелое вооружение, в том числе танки. В прошлую среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, заявил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Польша является инициатором создания этой коалиции. Обращаясь к немецким политикам в Берлине, Моравецкий, выступление которого транслирует Польское телевидение, заявил, что "поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне". "Сегодня нет повода для блокирования поддержки для Киева. Я призываю немецкое правительство к решительным действиям, заключающимся в поставках на Украину всех видов вооружения", - сказал он. "Мы много лет инвестируем в тяжелое вооружение, в танки. Мы не должны позволить им ржаветь на складах", - заключил польский премьер. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230116/tanki-1845157944.html

https://ria.ru/20230116/challenger-1845140836.html

украина

польша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, матеуш моравецкий, украина, польша, германия