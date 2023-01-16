Премьер Польши призвал власти Германии передать Украине танки
Премьер Польши Моравецкий прибыл в Берлин и призвал правительство ФРГ передать Киеву танки
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Берлин, где призвал правительство Германии передать Киеву тяжелое вооружение, в том числе танки.
В прошлую среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, заявил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Польша является инициатором создания этой коалиции.
Обращаясь к немецким политикам в Берлине, Моравецкий, выступление которого транслирует Польское телевидение, заявил, что "поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне".
"Сегодня нет повода для блокирования поддержки для Киева. Я призываю немецкое правительство к решительным действиям, заключающимся в поставках на Украину всех видов вооружения", - сказал он.
"Мы много лет инвестируем в тяжелое вооружение, в танки. Мы не должны позволить им ржаветь на складах", - заключил польский премьер.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.